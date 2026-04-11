Colombia

Jorge Robledo se despachó contra el Gobierno Petro por aumento de avalúos catastrales: “Los pueden obligar a vender sus propiedades”

Los ciudadanos han estado protestando por el ajuste, que alcanza 400%, 700% y 900% en algunos casos

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El exsenador aseguró que la medida afecta a las personas de la clase media colombiana - crédito @JERobledo/X

El exsenador Jorge Enrique Robledo, del partido Dignidad y Compromiso, cuestionó el aumento en los avalúos catastrales y el consecuente ajuste del impuesto predial implementado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), por los cuales la ciudadanía ha estado protestando.

El excongresista advirtió que estos incrementos afectan especialmente a los sectores populares del país y a la clase media, integrada en la mayoría de los casos por personas que habitan sus propiedades y no las utilizan como fuente de ingresos.

“Los grandes aumentos en esos impuestos se hacen sin tener en cuenta que en la casi totalidad de los casos se trata de sectores populares y de clases medias, que ni siquiera tienen sus propiedades como negocios o como buenos negocios”, indicó Robledo.

Para el exsenador Jorge Robledo la afirmación del presidente de que "Colombia se relaciona con el mundo entero" por haber ingresado en la Ruta de la Seda", es falsa - crédito Colprensa
El exsenador Jorge Robledo aseguró que las personas podrían verse obligadas a vender sus propiedades para pagar el impuesto predial - crédito Colprensa

En su crítica, señaló como responsable específicamente al Gobierno del presidente Gustavo Petro, al que exigió que “anuncie medidas inmediatas para detener los reavalúos catastrales y los aumentos en los impuestos prediales”.

Miles de ciudadanos han protestado en ciudades y en municipios como, por ejemplo, en Bucaramanga (Santander), al considerar exagerados los incrementos en los avalúos –que alcanzan el 400%, el 700% y hasta el 900% en algunos casos– y el impuesto predial en áreas urbanas y rurales del país. Según Robledo, esta medida produce un efecto de empobrecimiento en la población.

Esos reavalúos los empobrecen y hasta los pueden obligar a vender sus propiedades para poder pagar el predial encarecido, empobreciéndolos todavía más”, detalló.

El ajuste en los avalúos catastrales responde a la necesidad de reducir un rezago - crédito Luisa González/Reuters
El ajuste en los avalúos catastrales responde a la necesidad de reducir un rezago - crédito Luisa González/Reuters

Por eso, el exlegislador considera que la población está facultada para pronunciarse en rechazo de la medida. “Tienen toda la razón los muchísimos colombianos que están protestando democráticamente en contra de los exagerados aumentos de los avalúos catastrales y del impuesto predial, promovidos por el Gobierno de Gustavo Petro”, aseveró.

¿Qué dice el Igac sobre los ajustes catastrales?

En su sitio web oficial, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi explica que el ajuste automático de los avalúos catastrales hace parte del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026. Se trata de una medida orientada a corregir distorsiones históricas en el valor de los predios y a aumentar la equidad tributaria.

Esta actualización busca alinear el valor catastral con el valor comercial de terrenos que llevan sin actualizarse cinco años o más, lo que permitirá, según la entidad, fortalecer la capacidad de los municipios para planificar y financiar proyectos de desarrollo.

Ciudad - colombia - panorámica
Con el ajuste en el avalúo catastral, los municipios podrán recaudar más recursos propios sin necesidad de aumentar tarifas - crédito DNP

Para lograr eso, el instituto aseguró que se debe reducir un rezago en los avalúos, puesto que esta situación afecta tanto la recaudación de impuestos locales como la justicia tributaria, y obstaculiza la adecuada planificación de servicios e infraestructuras.

Esa disminución del rezago se logra con el ajuste de los avalúos, que se realiza mediante una metodología que incluye análisis estadísticos y de mercado basados en el valor comercial por hectárea del suelo. Las modificaciones se están implementando en dos etapas, abarcando primero las zonas rurales y, posteriormente, las áreas urbanas, corregimientos y centros poblados.

“Al acercar el valor catastral al valor comercial, quienes tienen predios de mayor valor contribuirán de forma más justa al pago del impuesto predial (...). Los municipios podrán recaudar más recursos propios sin necesidad de aumentar tarifas”, precisó.

Más de 245.000 contribuyentes en Cali podrían ser beneficiados con la condonación de deudas del predial - crédito Alcaldía de Cali
El aumento en el avalúo catastral no implica un incremento directamente proporcional en el impuesto predial - crédito Alcaldía de Cali

Asimismo, hizo aclaraciones sobre el impacto tributario de la medida: aunque el avalúo de un predio llegue a incrementarse en un 300%, por ejemplo, el Impuesto Predial Unificado no necesariamente crecerá en igual proporción, ya que los aumentos están sujetos a los límites establecidos por la Ley 44 de 1990 y la Ley 1995 de 2019.

Ahora bien, la población mantiene las manifestaciones por los aumentos en los avalúos catastrales y espera una solución pronta por parte del Gobierno nacional. Por eso, el 13 de abril se llevará a cabo una Mesa Nacional de Negociación y Concertación, enfocada en establecer acuerdos al respecto.

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