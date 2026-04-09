Hasta la producción de café colombiano se vería afectada con un apagón: gremios revelan la clave para que el Gobierno Petro lo evite

Desde hace varios meses se está advirtiendo que Colombia vivirá un nuevo apagón si el Gobierno Petro no toma medidas urgentes para contrarrestar el fenómeno de El Niño - crédito Air-e

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) y la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) hicieron un llamado al Gobierno nacional para que el carbón sea reconocido como un componente estratégico en la planeación de las políticas energéticas nacionales. Advirtieron que limitar el desarrollo de este sector debilitaría la capacidad de Colombia para mantener un suministro confiable y suficiente para la población y la industria.

Esto, teniendo en cuenta la advertencia sobre el riesgo de un apagón por el fenómeno de El Niño, lo que sitúa de nuevo al carbón como garante de la seguridad energética de Colombia, sobre todo, si se repiten las condiciones extremas en el segundo semestre de 2024.

Por qué será determinante la generación térmica

Manifestaron que la generación térmica a partir de carbón será determinante para evitar interrupciones en el suministro eléctrico y garantizar la estabilidad del sistema. Como ejemplo, dijeron que en 2025 el carbón llegó a aportar hasta 18% de la generación diaria de electricidad, una cifra relevante durante los episodios climáticos recientes. De esta manera, el carbón constituye un recurso básico para la seguridad energética del país porque ofrece respaldo inmediato y estable ante emergencias climáticas, como el fenómeno de El Niño.

En 2025, el carbón representó hasta el 18% de la generación diaria de electricidad, un porcentaje significativo durante los recientes episodios climáticos - crédito Agencia Nacional de Minería

Según los gremios, con reservas sustanciales, infraestructura disponible y una cadena que genera miles de empleos, la generación a base de carbón protege a hogares, empresas y sectores productivos cuando fuentes como el gas o la hidráulica no logran cubrir la demanda.

Así las cosas, el carbón es considerado clave para la seguridad energética de Colombia porque aporta electricidad de forma constante ante emergencias climáticas. Ambos remarcaron que, gracias a una gran capacidad instalada y reservas abundantes, el uso sirve de respaldo al sistema cuando el aporte hidráulico o el gas no son suficientes, lo que ayuda a evitar cortes de energía y sostiene la actividad productiva nacional.

Impacto del fenómeno de El Niño en 2023-2024

Durante el impacto del fenómeno de El Niño en 2023-2024, la generación eléctrica por carbón representó un apoyo fundamental para el sistema nacional. Según el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, “el parque termoeléctrico del país que utiliza carbón ha demostrado su capacidad para responder de manera oportuna y eficiente en momentos de estrés del sistema eléctrico, llegando a aportar hasta el 18% de la generación diaria de electricidad”. Además, destacó que los casi 1.653 megavatios (MW) de capacidad instalada permitieron suplir la demanda de regiones como Antioquia, lo que alcanzó hasta 37 gigavatios por día (GWh-día) de energía y registros de consumo próximos a 18.000 toneladas diarias de carbón en contextos críticos.

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, y Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón - crédito Fenalcarbón

Castañeda también resaltó la influencia del carbón en el mercado eléctrico mayorista. “El carbón es una pieza fundamental en la formación de precios en el mercado eléctrico mayorista, dado que constituye una señal de referencia para el mercado de contratos de mediano y corto plazo de energía eléctrica”, afirmó el dirigente.

Para Andeg y Fenalcarbón, la continuidad operativa del sector térmico es imprescindible ante la posibilidad de que un evento climático adverso vuelva a poner en riesgo el suministro nacional.

Importancia económica y regional del carbón en Colombia

La cadena productiva del carbón es un motor regional que va más allá del respaldo eléctrico. De acuerdo con el presidente de Fenalcarbón, Carlos Cante, “la actividad carbonífera genera más de 650.000 empleos directos e indirectos en toda la cadena de valor, impulsando el desarrollo de proveedores locales y contribuyendo significativamente a los ingresos fiscales de municipios y departamentos”.

Indicó que el sector del carbón aporta más del 80% de las regalías mineras y dinamiza economías en regiones como Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Córdoba. Para la pequeña y mediana minería, representa una fuente decisiva de estabilidad social y económica. Fenalcarbón resaltó que Colombia posee las mayores reservas de carbón de América Latina, lo que permite contar con un recurso disponible y competitivo en costo, apto para una política energética que combine abastecimiento, asequibilidad y permanencia del servicio.

Alertas por debilidades en la matriz energética y riesgo de apagón

Para la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), la actual infraestructura energética evidencia una vulnerabilidad que incrementa el riesgo de apagón. El gerente general de la FNC, Germán Bahamón Jaramillo, advirtió, por medio de X, que, luego de varios años sin una actualización profunda de la matriz, la infraestructura no responde a las necesidades actuales.

“Hoy, mientras aumentan las advertencias sobre un posible ‘super Niño’, enfrentamos una realidad preocupante: no hay nuevas hidroeléctricas, el gas es insuficiente y ya estamos importando gas caro, y la infraestructura de generación no crece al ritmo de la demanda. Estamos, en la práctica, desprotegidos”, afirmó.

Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la FNC, dijo que un apagón le costará mucho a los caficultores - crédito @GermanBahamon/X

El directivo mencionó que, en el mejor de los casos, se encarecerán los costos de la energía, pero en el peor escenario el país se enfrentaría a un riesgo real de racionamiento o apagón. “En este escenario, en el mejor de los casos, aumentará el costo de la energía. En el peor, enfrentaremos un riesgo real de racionamiento o apagón. Y esto tiene consecuencias directas para Colombia”, puntualizó.

Efectos potenciales del apagón en la caficultura y sectores productivos

Las consecuencias de un racionamiento eléctrico impactarían no solo a familias y empresas en general, sino de modo particular a la caficultura y otras actividades productivas. Bahamón Jaramillo explicó que los caficultores, ya presionados por intereses altos, insumos costosos y productividad baja, enfrentarían un escenario límite si se incrementa abruptamente el costo de la energía o ocurre un apagón.

“Para la caficultura colombiana, sería una presión adicional sobre una estructura ya tensionada: tasas de interés altas, fertilizantes costosos, un predial desbordado, inseguridad campante y productividades bajas”, señaló el dirigente.