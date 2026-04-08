Capturan a tres hombres por intento de hurto de furgón en Puente Aranda: uno tenía domiciliaria y ocultaba brazalete

Los tres implicados fueron detenidos en flagrancia tras la rápida reacción de las autoridades en el barrio Tibana. - crédito Policía Mebog

La rápida acción de la Policía y la denuncia ciudadana permitieron frustrar el intento de hurto de un furgón en el barrio Tibana, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. El operativo dejó como resultado la captura de tres hombres, dos de ellos con antecedentes penales y uno bajo medida de prisión domiciliaria, quien además ocultaba el brazalete electrónico de control para evadir a las autoridades.

De acuerdo con información suministrada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el caso se conoció a través de una llamada de alerta que reportó el robo de un vehículo tipo furgón. El aviso se produjo en momentos en que las patrullas de vigilancia adelantaban labores de control y prevención en este sector de la ciudad, lo que facilitó una reacción inmediata por parte de los uniformados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con los datos entregados por la comunidad, especialmente las características del automotor, los uniformados desplegaron un operativo de verificación en la zona. Gracias a esta información, lograron ubicar el vehículo a pocas cuadras del lugar donde se habría cometido el intento de hurto, reduciendo el margen de escape de los sospechosos.

Posteriormente, los agentes interceptaron el furgón e identificaron a tres hombres como presuntos responsables del hecho. Durante el procedimiento de verificación, se estableció que dos de los capturados registran antecedentes por diferentes delitos. Asimismo, se evidenció que uno de ellos se encontraba cumpliendo una medida de prisión domiciliaria por el delito de receptación, situación que agravaría su situación judicial.

Uno de los detenidos intentó evadir el control del brazalete cubriendo su dispositivo electrónico con papel aluminio. - crédito Policía Mebog

Según confirmó el Teniente Coronel Óscar Campaña, comandante de la estación de Policía de Puente Aranda, el sujeto que debía permanecer en su residencia portaba un brazalete electrónico de control judicial. Sin embargo, intentaba evitar su rastreo envolviéndolo en papel aluminio, lo que dificultaba la señal de ubicación y buscaba entorpecer la labor policial.

De acuerdo con El Tiempo, Campaña expresó: “A dos de los tres capturados les reposan antecedentes por distintos delitos y uno actualmente presenta medida domiciliaria. Así mismo, se logró la inmovilización de un vehículo en el cual se desplazaban estos hombres”.

Los detenidos y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, la cual definirá su situación legal en los próximos días.

El vehículo fue recuperado a pocas cuadras del lugar gracias a la información suministrada por la ciudadanía. - crédito Policía Mebog

Contexto del hurto de vehículos en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que en lo que va corrido de 2026 se ha registrado una reducción del 31% en el hurto de vehículos, lo que representa 247 casos menos en comparación con el mismo periodo de 2025 y la recuperación de 229 automotores. Este dato fue confirmado por la institución y citado por El Tiempo en su cobertura reciente sobre seguridad en la capital colombiana.

A pesar de la reducción, la problemática de robo de vehículos sigue afectando a la ciudad. En otro caso ocurrido en el norte de Bogotá, una familia del barrio Nuevo Monterrey vivió una situación de riesgo cuando su camioneta fue hurtada mientras una niña de siete años dormía en la parte trasera del vehículo. Los ladrones, que se movilizaban en un Chevrolet Beat blanco, escaparon sin percatarse de la presencia de la menor.

El hecho sucedió en la calle 99A con carrera 70F, pasadas las 8:00 de la noche. Las autoridades reaccionaron y, tras varias horas de búsqueda, ubicaron a la niña en la localidad de Teusaquillo y la resguardaron en el CAI de Nicolás de Federman. Según la Policía, el vehículo también fue recuperado.

La menor fue localizada en el barrio Nicolás de Federmán y entregada a sus padres sana y salva tras un operativo policial. - crédito @PoliciaBogota/X

Estrategias y resultados de la Policía Metropolitana

La institución ha reforzado las acciones preventivas y de reacción para combatir el hurto de vehículos en diferentes sectores de la ciudad. El patrullaje constante y la colaboración ciudadana han sido claves para contrarrestar esta modalidad delictiva.

Entre las estrategias implementadas figura el uso de tecnología para el rastreo de automotores y la articulación con redes de vecinos para alertar sobre situaciones sospechosas. La captura de personas con antecedentes y la recuperación de vehículos sustraídos forman parte de los resultados destacados en los primeros meses de 2026.