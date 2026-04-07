Colombia

Sobrevivientes del accidente de un bus en la variante de Ibagué afirman que se salvaron de milagro

Hay una mujer en estado delicado y una niña que se encuentra bajo observación de especialistas, mientras que las autoridades trabajan por esclarecer las causas del siniestro

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El accidente desató preocupación porque presuntamente habría sido por exceso de velocidad - crédito @ROCHIGALEANO / X
El accidente desató preocupación porque presuntamente habría sido por exceso de velocidad - crédito @ROCHIGALEANO / X

Un accidente en Ibagué provocó la muerte de 6 personas y dejó 28 lesionados, incluidos tres menores de edad, en el momento en el que un bus de la empresa de transporte Coomotor se volcó en la variante de Ibagué, cerca de la glorieta de Payandé, sobre las 4:45 a.m. del 7 de abril de 2026.

El reporte oficial de las autoridades, difundido en la tarde del martes, indicó que algunos de los heridos permanecen en estado crítico en centros médicos, donde los especialistas trabajan para evitar que les queden mayores secuelas.

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El siniestro ocurrió en la vía Ibagué – El Espinal y afectó a pasajeros que viajaban en la ruta Medellín - Florencia. Según el diario local El Olfato, 22 heridos, entre ellos 9 mujeres, 10 hombres y 3 menores de edad, incluida una bebé, que tuvieron que ser trasladados a la Clínica Asotrauma en Ibagué, donde la mayoría se mantiene estable bajo observación.

Del mismo modo, el reporte oficial indicó que tres personas continúan en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico, mientras que seis más ya fueron dadas de alta tras presentar lesiones superficiales.

El bus se volcó en una de las vías más concurridas del Tolima - crédito @ROCHIGALEANO / X
El bus se volcó en una de las vías más concurridas del Tolima - crédito @ROCHIGALEANO / X

Historias de sobrevivientes tras el accidente en Ibagué

Entre los sobrevivientes destaca una enfermera que resultó herida mientras se dirigía a Neiva. Su esposo, Arbey Martínez, contó a El Olfato que recibió una llamada en la que le informaron del accidente: “Lamentablemente hacia las 4:45 a. m. recibí una llamada donde me informan que el bus donde iba mi esposa para la ciudad de Neiva se accidenta, gracias a Dios el golpe más fuerte fue en el abdomen y está en observación para no descartar cirugía”.

Martínez explicó al medio que ella viajaba en uno de los puntos que resultaron más afectados del bus; sin embargo, logró salir sin mayores complicaciones: “Ella se encontraba dos sillas atrás del conductor, del lado izquierdo. Y pues afortunadamente, pues no sé, venía dormida y no sé si eso fue lo que la salvó. Dios todopoderoso me la cuidó”, atribuyendo a un milagro que esté viva.

Lamentablemente no todos los pasajeros tienen lesiones leves, puesto que entre los 28 heridos se encuentra una pasajera que perdió una pierna y continúa en estado crítico, según el balance recogido por el diario local, lo que demuestra la magnitud de la tragedia.

La empresa de transporte publicó la lista de pasajeros que se movilizaban en el bus afectado - crédito Coomotor / X
La empresa de transporte publicó la lista de pasajeros que se movilizaban en el bus afectado - crédito Coomotor / X

Investigación sobre las causas del accidente que sacudió al concurrido sector

Hasta el momento, la información disponible indica que el bus que se chocó y volcó en la zona pertenece a la empresa Coomotor y cubría la ruta entre Medellín y Florencia. Las primeras versiones, recolectadas por los diarios locales, señalan que el conductor perdió el control y el vehículo volcó tras chocar contra árboles al borde de la carretera.

Las autoridades viales están investigando el posible exceso de velocidad como principal causa del accidente mientras consolidan el reporte final de víctimas y coordinan la atención de los lesionados en distintos hospitales locales.

“Previo a la curva hay señalización, un radar preventivo de velocidad y límites establecidos: 60 kilómetros por hora antes de la curva y 40 al llegar a la glorieta”, indicó el coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en las declaraciones recogidas por el diario local.

Imagen de archivo. Foto: Colprensa.
Las autoridades sanitarias atendieron la tragedia - crédito Colprensa

Entre tanto, las autoridades destacaron que el trabajo médico y de los servicios de emergencia ha sido permanente desde las primeras horas posteriores al siniestro, lo que ha sido reconocido por las autoridades de la región, teniendo en cuenta la ardua labor de los especialistas para salvar vidas y evitar secuelas de gravedad en los afectados.

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