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Esto dijo el Ministerio de Salud sobre los señalamientos de desabastecimiento de medicamentos psiquiátricos en Colombia

El pronunciamiento se produce tras alertas de gremios médicos sobre dificultades en el acceso a tratamientos de salud mental

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El Ministerio de Salud aseguró que no existe un desabastecimiento generalizado de medicamentos psiquiátricos en Colombia, aunque reconoció riesgos puntuales en algunos fármacos- crédito Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud aseguró que no existe un desabastecimiento generalizado de medicamentos psiquiátricos en Colombia, aunque reconoció riesgos puntuales en algunos fármacos- crédito Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió un comunicado en el que descartó un desabastecimiento generalizado de medicamentos para tratamientos de salud mental y antiepilépticos en Colombia.

La entidad sostuvo que, pese a las alertas difundidas recientemente, los fármacos continúan disponibles en el mercado nacional, aunque reconoció situaciones específicas que podrían afectar su suministro.

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En el documento la cartera indicó que “no existe un desabastecimiento generalizado de estos medicamentos en el país” . El pronunciamiento responde a reportes sobre fallas en la entrega de tratamientos esenciales para pacientes con trastornos mentales y enfermedades neurológicas.

De acuerdo con el Ministerio, medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, tratamientos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (Tdah) y antiepilépticos “registran disponibilidad en el mercado nacional” .

Según la cartera, los problemas en la entrega de medicamentos responden a fallas en la distribución y dispensación dentro del sistema de salud- crédito Gobernación del Valle
Según la cartera, los problemas en la entrega de medicamentos responden a fallas en la distribución y dispensación dentro del sistema de salud- crédito Gobernación del Valle

Sin embargo, la entidad reconoció que existen “situaciones específicas de riesgo de desabastecimiento y medicamentos en estado de monitorización”, asociadas a factores como dificultades en la producción, problemas en la disponibilidad de materias primas, salida temporal de proveedores o interrupciones en la comercialización.

El comunicado también señaló que las dificultades reportadas por usuarios no estarían relacionadas con la inexistencia de los medicamentos, sino con fallas en otros eslabones del sistema. “Los reportes de dificultades en la entrega de estos medicamentos corresponden a fallas en los procesos de gestión, distribución y dispensación por parte de algunos actores del sistema”, indicó el Ministerio .

En ese sentido, la entidad afirmó que no se trata de un problema de recursos y agregó que estos “han sido fortalecidos por este Gobierno, con el incremento de la UPC, el giro directo y el pago oportuno a las EPS” .

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Algunos medicamentos como clomipramina, clozapina y atomoxetina presentan riesgos de disponibilidad, de acuerdo con el comunicado oficial- VisualesIA

Además, recordó que las Entidades Promotoras de Salud tienen la obligación de garantizar la entrega completa y oportuna de los medicamentos prescritos, así como de adoptar medidas inmediatas en caso de dificultades.

A pesar de descartar un desabastecimiento generalizado, el Ministerio identificó medicamentos con riesgos puntuales de disponibilidad. Entre ellos se encuentran Sulpirida 200 mg, Clomipramina 25 mg, Atomoxetina en presentaciones de 25 mg, 40 mg y 60 mg, Clozapina 25 mg y Fenitoína 100 mg en cápsula de liberación prolongada .

Según la entidad, estos casos cuentan con alternativas terapéuticas o mecanismos como la importación bajo la figura de “vital no disponible”, lo que permitiría mantener la continuidad de los tratamientos.

El Ministerio también destacó que mantiene un monitoreo permanente del abastecimiento a través del sistema de Desabastecimientos de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, implementado desde octubre de 2022. Este mecanismo permite “la actualización periódica de la información, la identificación temprana de alertas y la coordinación interinstitucional” .

Frasco de clonazepam, medicamento de uso psiquiátrico, hallado en el entorno del colegio, lo que alerta sobre acceso irregular a sustancias controladas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Gremios médicos han alertado sobre dificultades en el acceso a tratamientos de salud mental, en contraste con la posición del Ministerio de Salud- crédito VisualesIA

El pronunciamiento se produce en un contexto en el que gremios médicos han advertido sobre dificultades en el acceso a medicamentos psiquiátricos. La Asociación Colombiana de Psiquiatría señaló recientemente que la falta de insumos farmacológicos esenciales limita el tratamiento de diversas enfermedades mentales y puede afectar la calidad de vida de los pacientes.

De acuerdo con esa organización, el desabastecimiento impacta tanto a la red pública como a la privada y se extiende a distintas regiones del país. Entre los medicamentos en falta se encuentran antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y tratamientos para Tdah, cuya interrupción puede generar recaídas, crisis emocionales y hospitalizaciones.

La Asociación advirtió que la continuidad en la administración de estos medicamentos es determinante para mantener la funcionalidad de los pacientes y evitar complicaciones. También señaló que la suspensión abrupta de los tratamientos puede afectar procesos terapéuticos construidos durante largos periodos.

En ese contexto, el Ministerio reiteró su compromiso con el seguimiento a la disponibilidad de medicamentos y con la adopción de medidas para garantizar el acceso. “Continuará fortaleciendo las acciones de monitoreo y respuesta frente a cualquier situación que pueda afectar el acceso a los tratamientos”, indicó la entidad .

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