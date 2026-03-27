Colombia

Familia del profesor Neill Felipe Cubides pidió justicia tras la captura de sospechosos por su homicidio: “Tenemos temor”

El viernes 27 de marzo se reanudan las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra cuatro personas señaladas de participar en el crimen

Guardar
Neill Felipe Cubides - crédito Universidad Externado/Policía Nacional
Los detenidos fueron identificados como Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo - crédito Universidad Externado/Policía Nacional

La familia de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia y asesor de la Procuraduría General de la Nación, solicitó a las autoridades judiciales que se garantice justicia en el proceso que avanza por su homicidio, en medio de las audiencias contra cuatro personas capturadas por estos hechos.

A través de un comunicado público, los allegados del docente expresaron su posición frente al desarrollo del caso y las decisiones que deberán adoptarse en las próximas horas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El pronunciamiento se conoce en el contexto de la reanudación de las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra los detenidos, programadas para el viernes 27 de marzo de 2026. El proceso judicial ocurre luego de que un juez de control de garantías avalara las capturas realizadas por las autoridades en Bogotá.

Petición de medida de aseguramiento

créditos Facultad de Comunicación Social - Periodismo - Universidad Externado/Facebook | @PoliciaBogota/X | @FiscaliaCol/X
La familia teme que los capturados queden en libertad durante el proceso judicial - crédito Universidad Externado/Facebook, @PoliciaBogota/X y @FiscaliaCol/X

En el comunicado, la familia Cubides Alfaro agradeció a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a la ciudadanía por las acciones que permitieron la captura de los presuntos responsables. Sin embargo, enfatizó su preocupación por el desarrollo del proceso judicial.

Pedimos a los jueces y a la Fiscalía que se haga justicia, lo que debe empezar con la imposición de una medida de aseguramiento intramural a todas estas personas”, señalaron en el documento.

Los familiares indicaron que han acompañado el proceso judicial y han colaborado con las autoridades, pero manifestaron inquietudes frente a posibles decisiones que permitan la libertad de los capturados mientras avanza la investigación.

Somos conscientes de que existen presiones sobre las autoridades, por lo que tenemos temor fundado de que los capturados queden en libertan mientras se adelanta el proceso, poniendo en serio peligro a nuestra familia y a la comunidad en general”, expresaron.

Capturas y proceso judicial

En Neiva, un juez fue suspendido de su cargo por enviar a la cárcel a un hombre que mató a una mujer - crédito Corte Suprema de Justicia
Los procesados enfrentan cargos por homicidio agravado, secuestro extorsivo y hurto calificado - crédito Corte Suprema de Justicia

Las capturas de los cuatro señalados se realizaron en operativos adelantados en las localidades de Bosa y San Cristóbal, en Bogotá, y fueron confirmadas por la Fiscalía General de la Nación el miércoles 25 de marzo de 2026. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron dos vehículos, tres teléfonos móviles y una tarjeta de operación de transporte público.

De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos fueron identificados como Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo.

Según el ente acusador, estas personas son investigadas por su presunta participación en la retención, hurto y homicidio del docente, ocurrido en enero de 2026 en la capital del país. Los cargos que enfrentan incluyen homicidio agravado, hurto calificado y secuestro extorsivo.

En las audiencias que se retomarán el 27 de marzo, la Fiscalía presentará la imputación formal y solicitará la imposición de una medida de aseguramiento contra los procesados.

Detalles del caso

Las autoridades analizan indicios de que el asesinato del docente universitario podría estar vinculado con un secuestro extorsivo, mientras familiares y miembros de la universidad Externado aguardan respuestas sobre lo sucedido con el profesor - crédito Redes sociales
El cuerpo del profesor fue hallado el 16 de enero en una zona rural de Usme - crédito Redes sociales

Neill Felipe Cubides fue reportado como desaparecido el 15 de enero de 2026, luego de salir de la Clínica del Country, en Bogotá, donde se encontraba junto a su esposa y su hijo menor por una urgencia médica. Según el testimonio de su esposa, Denis Alfaro, la última vez que se le vio fue hacia las 10:10 p. m., cuando abordó un taxi al salir del centro médico.

Desde ese momento no se tuvo información sobre su paradero. Horas después, se registraron movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, lo que llamó la atención de sus familiares. En total, se detectaron dos transferencias por cuatro millones de pesos cada una y una compra adicional por $250.000, realizadas en la madrugada del 16 de enero en sectores del sur de Bogotá.

El cuerpo del docente fue hallado el 16 de enero en una zona rural de Usme, en la vía hacia el sector de Soches. El hallazgo fue reportado por un transeúnte que alertó a las autoridades. Debido a las condiciones en las que fue encontrado, sin documentos personales y con afectaciones que dificultaron su identificación, el proceso forense se extendió durante varios días.

Finalmente, el 19 de enero, la familia confirmó su identidad en las instalaciones de Medicina Legal. Posteriormente, la Fiscalía indicó que el caso podría estar relacionado con la modalidad delictiva conocida como “paseo millonario”, en la que las víctimas son retenidas y obligadas a realizar transacciones bancarias bajo presión.

La Policía y el CTI de la Fiscalía centran la investigación en la identificación de los agresores y el esclarecimiento de la masacre familiar - crédito Policía Nacional
El crimen estaría relacionado con la modalidad de “paseo millonario” - crédito Policía Nacional

En su comunicado, la familia también expresó el impacto de los hechos y reiteró su llamado a que el caso no quede impune: “Nadie se puede imaginar el dolor de estos hechos, nadie puede entender cómo la vida puede cambiar en solo un segundo y cómo el dolor y la rabia se pueden apoderar de los corazones. No podemos permitir que estas personas sigan haciendo daño. No podemos permitir que otra familia sufra el horror de lo que nosotros estamos viviendo. No podemos permitir que la delincuencia continúe ganando terreno ni que personas buenas y trabajadoras sigan siendo víctimas de individuos sin corazón, que destruyen emocionalmente a familias colombianas como la nuestra".

“Que no queden más niños huérfanos y víctimas de la violencia e inseguridad que agobian y azotan a nuestro país, queremos y anhelamos vivir en paz”, concluyeron.

Temas Relacionados

Neill Felipe CubidesPaseo millonarioAudienciaMedida de aseguramientoFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Sebastián Marroquín fue tajante con críticos de ‘Dear Killer Nannies’: “Esta no es una serie de Pablo Escobar”

El hijo de capo abatido en 1993 indicó que la miniserie no será un nuevo espacio para mostrar las mentiras sobre el narcotráfico

Sebastián Marroquín fue tajante con críticos de ‘Dear Killer Nannies’: “Esta no es una serie de Pablo Escobar”

Ministro de Trabajo aseguró que inspecciones en medios de comunicación por denuncias de acoso sexual y laboral “son preventivas”

Antonio Sanguino, jefe de la cartera de Trabajo, aclaró que la medida no será sancionatoria; en cambio, se buscará establecer protocolos más rigurosos dentro de las empresas

Ministro de Trabajo aseguró que inspecciones en medios de comunicación por denuncias de acoso sexual y laboral “son preventivas”

Daniel Briceño comparó a Sandra Ramírez con Luis Alfredo Garavito, asesino y agresor sexual en serie: “No deja de ser una criminal”

El congresista electo criticó el nombramiento de la legisladora como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Aseguró que es como haber nombrado a Garavito director del Icbf

Daniel Briceño comparó a Sandra Ramírez con Luis Alfredo Garavito, asesino y agresor sexual en serie: “No deja de ser una criminal”

Polémica por impuesto al patrimonio: empresas deberán pagarlo mientras la Corte Constitucional estudia su legalidad

El impuesto, que busca recaudar entre 8 y 13,4 billones de pesos, sigue vigente porque no ha sido suspendido, pese a las demandas y las dudas jurídicas sobre su legalidad

Polémica por impuesto al patrimonio: empresas deberán pagarlo mientras la Corte Constitucional estudia su legalidad

Actor de ‘La Reina del Flow’ dio su punto de vista sobre lo ocurrido con Carolina Ramírez: “Intereses personales”

Uno de los personaje clave de la producción de Caracol Televisión y Netflix tomó partido en la decisión de dar por terminado el ciclo de la protagonista

Actor de ‘La Reina del Flow’ dio su punto de vista sobre lo ocurrido con Carolina Ramírez: “Intereses personales”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Actor de ‘La Reina del Flow’ dio su punto de vista sobre lo ocurrido con Carolina Ramírez: “Intereses personales”

Actor de ‘La Reina del Flow’ dio su punto de vista sobre lo ocurrido con Carolina Ramírez: “Intereses personales”

Así reaccionó Kika Nieto al ver por primera vez su vestido de novia: “Tengo miedo”

Cristina Hurtado confesó que hizo trampa cuando era presentadora de popular programa de concurso: “Les daba las respuestas”

Así fue la fiesta de 15 años que regaló Andrea Valdiri para sus seguidoras: los regalos sorprendieron a las jóvenes

El aniversario de Hannah Montana tuvo sello colombiano: este fue el papel de Moisés Arias en el regreso del fenómeno juvenil

Deportes

La selección Colombia “involucionó”, según Carlos Antonio Vélez: “Son lentos, previsibles, vulnerables e inseguros”

La selección Colombia “involucionó”, según Carlos Antonio Vélez: “Son lentos, previsibles, vulnerables e inseguros”

Comentarios de Davo Xeneize contra Colombia generaron polémica: llamó “plaga” y “selección chica” a la Tricolor

Esta es la fecha para el repechaje entre Jamaica y la República Democrática del Congo: se define clasificado al Mundial 2026

Este fue el error del arquero Camilo Vargas en la derrota de la selección Colombia ante Croacia

A pesar de las críticas, Néstor Lorenzo destacó el partido de James Rodríguez con la selección Colombia ante Croacia: “Creo que lo hizo bien”