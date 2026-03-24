Cundinamarca presentó plan de movilidad y seguridad vial para la Semana Santa: 5.000 uniformados, controles en vías y restricciones

La Gobernación de Cundinamarca intervino 131 puntos críticos, mejorando señalización y condiciones viales para reducir la siniestralidad en los 116 municipios - crédito Gobernación de Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca presentó el plan integral de movilidad, seguridad vial y orden público para la Semana Santa 2026, periodo durante el cual se proyecta que más de 3,5 millones de personas transiten por las vías del departamento. El objetivo central del plan es reducir la siniestralidad vial, mejorar la fluidez del tránsito y garantizar la convivencia segura en los 116 municipios del territorio.

El gobernador Jorge Emilio Rey detalló que el plan se apoya en tres estrategias principales. La primera es la intervención de infraestructura: se han mejorado 131 puntos críticos con antecedentes de siniestralidad, optimizando la señalización y las condiciones de las vías. Esta inversión oportuna busca reducir accidentes y facilitar el desplazamiento seguro de los viajeros.

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La segunda estrategia es la innovación tecnológica, con la integración del Portal 360 con la aplicación Waze. Esta herramienta permite identificar rutas más seguras basadas en el historial de accidentalidad de los últimos tres años y en las condiciones climáticas en tiempo real, ayudando a los conductores a planificar sus trayectos y tomar decisiones informadas durante la Semana Mayor.

Más de 5.200 uniformados, entre Policía de Tránsito, gestores de movilidad y Fuerza Pública, refuerzan el control y la seguridad vial en carreteras departamentales - crédito Gobernación de Cundinamarca

El tercer eje es el control y acompañamiento humano. El dispositivo incluye el despliegue de 500 policías de tránsito, 35 agentes de tránsito y 30 gestores de movilidad (GPS) distribuidos en los principales corredores y accesos departamentales. A ese equipo se suman más de 4.700 efectivos de la Fuerza Pública, encargados de mantener el orden y la seguridad en toda la jurisdicción.

La coordinación entre la Policía de Cundinamarca, la Policía de la Sabana, la Policía de Soacha, las autoridades de tránsito y los equipos institucionales de las Secretarías de Movilidad y Gobierno asegura presencia constante en todo el departamento.

Durante la Semana Mayor, del 27 de marzo al 5 de abril de 2026, los viajeros contarán con acompañamiento en carretera, controles de velocidad y operativos en puntos estratégicos, reforzando la vigilancia y la pedagogía vial.

Plan Departamental de Gestión de la Velocidad 2025–2036

Como parte de la preparación para la temporada, el Gobierno departamental presentó el Plan Departamental de Gestión de la Velocidad 2025–2036, orientado a reducir en un 50% las muertes asociadas a siniestros viales por exceso de velocidad. El enfoque se basa en el concepto de Sistema Seguro, que parte de la premisa de que todas las muertes viales son evitables.

El Plan Departamental de Gestión de la Velocidad 2025–2036 apunta a reducir en un 50% las muertes por siniestros viales asociados al exceso de velocidad - crédito Jorge Emilio Rey/X

Las acciones incluyen infraestructura segura, control y vigilancia, comunicación, pedagogía y gobernanza. Un componente destacado es el nuevo tablero de velocidad del Portal 360, en asocio con Waze, que recopila información de viajes en 20 corredores de alta demanda y alerta a los conductores sobre zonas con alto historial de accidentes.

Durante la Semana Santa de 2025, se registraron 13 personas fallecidas y 65 lesionadas en siniestros viales; los motociclistas fueron los más afectados, representando el 54% de las víctimas fatales. La mayoría de los fallecidos eran hombres (92,3%) y el jueves santo concentró la mayor cantidad de accidentes. El grupo etario más vulnerable son los jóvenes entre 20 y 30 años, que constituyen el 29,8% de las víctimas fatales.

La Secretaría de Movilidad organizó experiencias inmersivas junto a Green Flag – Centro de Experiencia Conductiva, sensibilizando a ciudadanos y funcionarios sobre los riesgos de la velocidad a través de ejercicios prácticos de distancia de frenado, adherencia y distracción al volante.

Medidas de movilidad: “Pare y siga”, reversibles y restricción de carga

Para garantizar el flujo vehicular, el plan contempla medidas especiales durante el éxodo y retorno de la Semana Santa:

Pare y siga entre La Mesa (k66+300) y La Vara (k85+000), sentido éxodo, los días viernes 27 y sábado 28 de marzo, así como miércoles 1 y jueves 2 de abril.

Reversible continuo entre Apulo (k32+000) y Mosquera (Puente Balsillas k113+000), el sábado 4 de abril de 2:00 a 11:00 p. m., y el domingo 5 de abril de 10:00 a. m., a 11:00 p. m.

Reversible en Soacha, entre la intersección Avenida Canoas y la avenida San Marón (sentido Mondoñedo – Soacha), el domingo 5 de abril de 2:00 a 8:00 p. m.

Se aplicarán restricciones para vehículos de carga (≥3,4 toneladas) en corredores claves:

Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y Ramal a Soacha:

Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao:

En la Semana Santa de 2025, el 54% de las víctimas fatales de siniestros viales en Cundinamarca fueron motociclistas, predominando los hombres jóvenes entre 20 y 30 años - Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca

Llamado a la corresponsabilidad y la prevención

La Secretaría de Movilidad de Cundinamarca exhorta a conductores y viajeros a “bajar el ritmo y proteger la vida”, planificar desplazamientos, respetar los límites de velocidad y evitar maniobras peligrosas o el uso del celular al conducir. Gestionar la velocidad y adoptar conductas preventivas son decisiones que salvan vidas, especialmente para motociclistas, peatones y ciclistas, considerados los actores más vulnerables en las vías del departamento.

El Plan Integral de Movilidad y Seguridad Vial de Cundinamarca se mantendrá bajo monitoreo permanente desde los Puestos de Mando Unificado (PMU), para ajustar las acciones en tiempo real y responder a cualquier eventualidad durante la Semana Santa.