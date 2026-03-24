Aumento de precios para viajar al exterior en Semana Santa preocupa a los viajeros: qué hacer para que no le salga costoso

Las proyecciones de Semana Santa anticipan más de 600.000 movimientos migratorios internacionales, marcando un notable incremento en el turismo y los viajes de peregrinación - crédito Aeronáutica Civil/Europa Press

La Semana Santa representa uno de los picos anuales más notorios en la demanda de viajes internacionales para los colombianos, una tendencia que ha cobrado especial significado debido al incremento simultáneo en los costos turísticos y en la volatilidad de las divisas.

Este escenario transforma la planificación financiera en un desafío de primer orden: elegir con cuidado cuándo y cómo cambiar el dinero puede determinar si las vacaciones permiten disfrutar o se traducen en una carga financiera inesperada.

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En la temporada de Semana Santa, las proyecciones de Anato muestran que los movimientos migratorios internacionales sean superiores a 700.000, lo que refleja un aumento constante de quienes buscan descansar, peregrinar o salir del país durante estos días.

Este incremento implica que planificar el viaje dejando para último momento el manejo del dinero puede resultar en sobrecostos considerables, sobre todo debido a la variabilidad del precio del dólar y las tarifas aéreas, como advierten plataformas especializadas citadas por Global66.

El uso de herramientas digitales para controlar gastos y la anticipación en la gestión financiera son medidas imprescindibles para evitar sorpresas económicas que puedan encarecer el viaje.

Uno de los principales factores que pueden elevar el valor final del viaje es el uso de tarjetas tradicionales, dado que algunas entidades aplican hasta un 10% de incremento por comisiones y conversiones de moneda extranjera.

Optar por alternativas tecnológicas para facilitar pagos en moneda local es una tendencia creciente. Así mismo, diversas plataformas ofrecen la posibilidad de conectarse a redes locales a través de eSIM incluso antes de aterrizar, lo que reduce el riesgo de incurrir en altos costos de roaming, un gasto recurrente entre quienes olvidan anticipar su conectividad móvil internacional.

La planificación financiera anticipada es clave para evitar sobrecostos durante los viajes al extranjero en Semana Santa, especialmente por la variabilidad del dólar y las tarifas aéreas - VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Las recomendaciones para viajar al extranjero durante Semana Santa van más allá de la simple compra de tiquetes y reserva de alojamiento.

El control del tipo de cambio es fundamental: anticipar la compra de divisas, evitar el cambio de dinero en aeropuertos donde las tasas resultan menos favorables y priorizar pagos digitales sobre efectivo contribuyen significativamente al ahorro, como precisan los expertos consultados por Global66.

Llevar un control de presupuesto en tiempo real con aplicaciones especializadas minimiza el riesgo de gastos inesperados.

El control del tipo de cambio y la anticipación en la compra de divisas son estrategias fundamentales para ahorrar durante viajes en Semana Santa - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La conectividad se ha convertido en una necesidad básica al momento de viajar al exterior. Muchos turistas llegan a su destino y se enfrentan a tarifas de roaming inesperadas, lo que puede afectar sustancialmente su presupuesto.

El uso de eSIM o la contratación anticipada de planes de datos mediante plataformas digitales permite mantener la comunicación y usar aplicaciones esenciales —como mapas y transporte— sin incurrir en cargos adicionales significativos.

La preferencia por pagos digitales respecto del efectivo es otra recomendación recurrente. Llevar grandes cantidades de dinero no solo supone riesgos de seguridad, sino que implica costos por retiro en cajeros internacionales. El control ordenado de las finanzas —definir un presupuesto antes del viaje y monitorear los gastos durante la estadía— es fundamental para garantizar que la experiencia no se vuelva excesivamente costosa.

El aumento de la demanda en Semana Santa y el riesgo de sobrecostos refuerzan la necesidad de una gestión financiera proactiva.

El éxito de un viaje internacional en estas fechas depende en gran medida de la anticipación, el uso de recursos tecnológicos y la vigilancia permanente de los gastos, elementos que pueden convertir unas vacaciones planeadas en una inversión eficiente y sin sobresaltos.