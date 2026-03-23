Colombia

Miguel Uribe Londoño apuntó a Gustavo Petro y lo vinculó al magnicidio de su hijo: “Usted hostigó a Miguel, poniéndolo como carne de cañón”

El candidato presidencial se pronunció en sus redes sociales, con un video en el que responsabilizó al jefe de Estado de lo ocurrido con el senador del Centro Democrático, que fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 en un barrio de la localidad de Fontibón de Bogotá

Guardar
El aspirante presidencial, en sus declaraciones, habló de cómo el presidente creó un ambiente hostil que propició el ataque contra su hijo, senador y precandidato del Centro Democrático - crédito suministrado a Infobae Colombia

Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay y actual candidato presidencial, responsabilizó públicamente al jefe de Estado, Gustavo Petro, por el crimen de su hijo: al acusarlo de propiciar un ambiente de hostilidad y falta de protección oficial. Estas nuevas declaraciones del aspirante al primer cargo de la nación generaron fuertes reacciones en las redes sociales, en su mayoría contra el mandatario.

Uribe Londoño publicó el domingo 22 de marzo de 2026 un video en sus redes sociales en el que, sin eufemismos, afirmó que la violencia verbal de Petro y la benevolencia de su Gobierno hacia organizaciones criminales como la Segunda Marquetalia crearon condiciones para el asesinato de su hijo, que falleció el 11 de agosto de 2025 tras estar dos meses y cuatro días internado en la UCI de la Fundación Santa Fe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Miguel Uribe Londoño acusó al
Miguel Uribe Londoño acusó al presidente de la República, Gustavo Petro, de crear un ambiente hostil, que derivó en el ataque perpetrado al joven senador - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - @migueluribel/X

“Presidente Petro, usted hostigó a Miguel con su violencia verbal, poniéndolo como carne de cañón para que lo asesinaran. Su Gobierno no le dio protección. Su Gobierno ha sido tolerante con el narcotráfico y los criminales beneficiados con su paz total utilizaron a la Segunda Marquetalia para asesinar a Miguel. Pero los autores intelectuales hay que seguirlos buscando dentro del poder en Colombia”, dijo el candidato.

El homicidio del senador Uribe Turbay conmocionó a Colombia desde la noche del 7 de junio de 2025, cuando fue atacado a tiros en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá. De acuerdo con la investigación judicial, el crimen fue coordinado por Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, condenado a 22 años y cuatro meses de prisión como enlace entre los autores intelectuales y los ejecutores materiales.

En el mismo mensaje, el veterano político antioqueño profundizó en la responsabilidad institucional del Ejecutivo y anunció que elevará las propuestas de su hijo a una bandera central de su futura gestión política. Para el padre del senador ultimado, la impunidad persiste y la respuesta estatal no solo ha sido insuficiente, sino permisiva frente al avance de estructuras armadas vinculadas al crimen.

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial
Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial y padre del senador asesinado, exigió que se revelen los autores intelectuales del magnicidio de su hijo- crédito Catalina Olaya/Colprensa

El pago de $1.000 millones por el crimen y la conexión con Segunda Marquetalia

La Fiscalía documentó que Pérez Marroquín tuvo un rol clave en el asesinato. Desde marzo de 2025, vigiló los movimientos de la víctima, fue el que entregó el arma modificada que se empleó en el ataque y ayudó en la logística de la huida del autor material hacia el departamento de Caquetá. Según su confesión, existía una suma de $1.000 millones para la operación, y de esos $600 millones eran para desviar la investigación o eliminar testigos clave.

Las instrucciones para cometer el asesinato habrían llegado, según Pérez Marroquín, desde la estructura Segunda Marquetalia, que si bien estaba al mando Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, el que dio la orden de cometer el magnicidio habría sido José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, que se identificó como el encargado de transmitir esta instrucción a la cúpula de la organización al margen de la ley.

El padre del senador asesinado, respondió a las declaraciones de alias 'El Viejo', condenado a 22 años de prisión por coordinar el crimen que la Segunda Marquetalia ordenó y pagó con 1.000 millones de pesos- crédito suministrado a Infobae Colombia

En ese sentido, Uribe Londoño, en un primer video de reacción a estas novedades, reiteró su convicción sobre las razones que motivaron el crimen. “Claro que Miguel era un gran líder e iba a sacar a este país del abismo en el que está. Por eso lo mataron, porque los malos quieren que este país se destruya, para luego, con sus limosnas, buscar que las personas les agradezcan. Así pasó en Venezuela”, afirmó el aspirante presidencial.

Y al referirse a las declaraciones de “El Viejo”, el político manifestó el impacto persistente de la frase escuchada durante la investigación, “Pero ya está hecho”. Según el excandidato, esa expresión le produce un dolor indeleble, a tal punto de “retumbar” en su cabeza y causarle un dolor profundo en el corazón. “Mi familia y Colombia necesitan que se conozcan los autores intelectuales del magnicidio de mi hijo Miguel”, sentenció.

Temas Relacionados

Miguel Uribe LondoñoGustavo Petro PetroMagnicidioMiguel Uribe TurbayColombia-Noticias

Más Noticias

Periodistas siguen rompiendo el silencio en medio del escándalo de acoso sexual en Caracol: “Me manoseó”

Reconocidas periodistas aseguran haber sido víctimas de hostigamiento por parte de sus superiores no solo a nivel personal, sino laboral, lo que tiene en alerta a las directivas del canal

Periodistas siguen rompiendo el silencio

Resultado Super Astro Luna hoy 22 de marzo

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna hoy

Resultado Sinuano Noche hoy 22 de marzo

Al finalizar la jornada, se publicaron los números que resultaron premiados en el sorteo más reciente de la noche

Resultado Sinuano Noche hoy 22

Así es como un afiliado al Sisbén puede consultar si le cambiaron la clasificación al sistema con la última actualización que tuvo

La transformación tecnológica redefinió el acceso a apoyos estatales para miles de familias, lo que cambió las oportunidades disponibles según su dinámica económica

Así es como un afiliado

Petro justificó el nacimiento de la Segunda Marquetalia con supuesto ‘entrampamiento’: responsabilizó a Néstor Humberto Martínez

El mandatario explicó que Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico, y él fueron objeto de intentos de soborno con dinero que lograron evitar, probablemente vinculada a un entramado que él denunció

Petro justificó el nacimiento de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video muestra que disidencias estarían

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

ENTRETENIMIENTO

Paola Jara sorprendió a Jessi

Paola Jara sorprendió a Jessi Uribe con emotiva celebración de cumpleaños a distancia: “Mi amante, mi complemento”

Reconocido cantante se puso nervioso en plena transmisión en vivo con Maluma y sacó risas al paisa

Novia de Epa Colombia se pronunció sobre la investigación en contra de la empresaria por excesos en prisión: “Difícil callar”

Karol G y Greeicy encendieron las redes sociales con particular gesto durante una gala en Miami

El tierno mensaje de Luis Alfonso a sus hijos por el Día del Hombre: “Los amo”

Deportes

Luis Suárez extendió su imparable

Luis Suárez extendió su imparable racha con Sporting de Lisboa: el samario se despidió con gol antes de irse a la selección Colombia

Minnesota United vs. Seattle Sounders: 15 minutos para James Rodríguez antes de unirse a la selección Colombia

Richard Ríos es la portada de todos los diarios deportivos de Portugal previo a los partidos con la selección Colombia

Nairo Quintana “fue el punto máximo” del ciclismo colombiano: expertos analizan su retiro y el futuro de este deporte en Colombia

Nairo Quintana: el palmarés del mejor ciclista latinoamericano de la historia tras 17 años de carrera