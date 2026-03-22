Motociclista furioso en Bogotá trató de patear un vehículo en movimiento y terminó en el suelo

Un testigo grabó cómo la furia del motociclista le jugó una mala pasada - crédito @Sebastianrolitotin/Tiktok

La intolerancia vial en Bogotá volvió a quedar en evidencia tras una situación registrada en video en el que un motociclista terminó lesionado al protagonizar una discusión con el conductor de un vehículo en una de las principales vías de la capital colombiana.

Las imágenes, que se difundieron ampliamente en redes sociales, muestran el momento en que el motociclista, en medio del altercado, intenta patear el vehículo con el que sostenía una disputa.

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Durante el enfrentamiento, el motociclista perdió el equilibrio al impactar con la carrocería del carro, un objeto evidentemente más pesado y en movimiento.

Motociclista terminó lesionado tras atacar un carro en movimiento - crédito @Sebastiántolitotin/Tiktok

Sin embargo, el sujeto no contaba con que el ataque iba a ser infructuoso y que terminaría sobre el andén y el barandal de la vía, en lo que parecería ser la altura de un puente, poniendo en riesgo su integridad física. Por pocos centímetros, el motociclista no cayó desde una mayor altura, lo que pudo haber tenido consecuencias fatales. Por fortuna, el furioso hombre solo habría resultado lesionado tras el accidente.

El video generó una amplia gama de comentarios en plataformas digitales, en las que usuarios expresaron opiniones divididas frente a la conducta del motociclista y el contexto general de intolerancia entre conductores.

Algunos cibernautas condenaron la reacción impulsiva del motociclista, señalando que este tipo de comportamientos no solo son peligrosos para quienes los protagonizan, también afectan la seguridad vial de toda la ciudad.

“Y que pensó, que si le pegaba esa patada el carro se iba a voltear o que..?”; “Le faltaron las clases de física y cinemática”; “Golpeado, ofendido, y la moto dañada JAJAJAJAJAJA” ; “La necesidad de aprender a dominar nuestros impulsos y dejar de actuar como animales sin razón” ; “Es muy común en Bogotá cuando los conductores de vehículos cierran los motociclistas, estos deciden patear para sacarles los espejos (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

El hecho quedó grabado por otro conductor que transitaba por la vía - crédito @Sebastiánrolitotin/Tiktok

Intolerancia desafían la seguridad urbana en Bogotá pese a reducción de homicidios

Un nuevo episodio de intolerancia sacudió el sistema TransMilenio de Bogotá cuando, según información conocida el 20 de marzo de 2026, una mujer y un hombre protagonizaron una fuerte discusión frente a varios pasajeros.

El altercado habría terminado con la mujer afectada físicamente tras recibir golpes ante la mirada indiferente de varios pasajeros. Sobre este caso, no hubo un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.

Aunque los homicidios disminuyeron en 2025, con 1.173 casos registrados —un 3,4 % menos que en 2024—, la ciudad enfrenta un fenómeno más arraigado: la agresividad en espacios públicos y privados. Según el informe de Bogotá Cómo Vamos, la tasa de homicidios se ubicó en 14,8 por cada 100.000 habitantes, superior al objetivo de 12,8 que establecía el Plan Distrital de Desarrollo.

Los pasajeros solo miraron la lamentable escena que se habría originado por una escena de intolerancia - crédito RadioReloj/Instagram

El documento explicó que la reducción en homicidios se debió principalmente al descenso de muertes intencionales, que pasaron de 115 a 96, y de homicidios contra mujeres, de 116 a 109. Sin embargo, cuatro de cada diez homicidios estuvieron relacionados con riñas o actos de intolerancia, lo que evidencia que los conflictos cotidianos siguen siendo uno de los principales detonantes de la violencia letal en la ciudad.

El caso reciente en TransMilenio ilustra cómo la violencia se ha desplazado del crimen organizado hacia la vida cotidiana, donde la intolerancia y los conflictos personales pueden desencadenar situaciones que pueden resultar graves. De acuerdo con el análisis de Bogotá Cómo Vamos, la ciudad ha logrado reducir parcialmente la violencia letal, pero aún no consigue frenar la expansión de la violencia cotidiana ni fortalecer la confianza ciudadana en la respuesta estatal.