Colombia

Karina García reveló el alto costo del peluche entregado a Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Por cada accesorio son $100.000”

La modelo paisa recordó que en la segunda temporada del programa le dio un regalo similar a su entonces pareja Altafulla y confesó que el precio superó el millón de pesos

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El precio del peluche de
El precio del peluche de Mariana Zapata en 'La Casa de los Famosos' desata debate en redes - crédito cortesía Canal RCN

La polémica sobre los costosos regalos en La Casa de los Famosos cobró fuerza tras la confesión de Karina García, exparticipante e influencer, quien reveló el precio del peluche entregado a Mariana Zapata durante la dinámica conocida como el “congelado”.

Según explicó García, el peluche recibido por Zapata puede alcanzar un valor de hasta un millón de pesos colombianos, una cifra que generó debate tanto dentro como fuera del programa.

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García detalló que estos peluches no solo sobresalen por su tamaño, sino también por los accesorios y elementos personalizados que se les añaden. “Estos peluches son caros porque los venden por partes, les venden gafas, les venden corazón. Yo al del año pasado le metí corazón, le metí frases, le metí gafas, le metí de todo; por cada cosita que usted le meta es un precio diferente y yo soy abundante”, afirmó la creadora de contenido recordando el que le dio a Altafulla.

La entrega de peluches personalizados se ha convertido en una costumbre durante los “congelados”, una dinámica en la que los participantes reciben breves visitas o mensajes de familiares acompañados de regalos.

El caso de Mariana Zapata generó comentarios porque el obsequio fue entregado por su padre y contenía ropa y algunos detalles, lo que, según García, no necesariamente reduce el costo final. “El peluche solo vale como 700 mil pesos, y por las gafas y todo eso que le pones, por cada cosita que le pones es un precio, más 100 mil por cada cosa”, reveló García asegurando que el regalo podría superar el millón de pesos colombianos.

El tema generó controversia en redes sociales, donde usuarios debatieron si el gasto estaba justificado. Mientras algunos lo consideran excesivo, otros defienden la personalización y el valor emocional que estos objetos representan para los concursantes. “Vale la pena por todos los detalles que le agregan para poder sentir cerca a sus familiares”, expresó un usuario en medio del debate.

La revelación de Karina desató otros comentarios que consideraron el peluche muy costoso. “700 mil pesos eso es caro 🤣“, ”Para un peluche si, a son de que?“, dicen algunas de las reacciones.

Durante la segunda temporada del reality, Karina García ya había sorprendido al entregar un peluche a Andrés Altafulla, también personalizado con gafas y frases, consolidando la tendencia de regalos cada vez más elaborados y costosos. Según la influencer, el precio puede variar significativamente dependiendo de los accesorios incluidos, llegando incluso a superar la cifra estimada para el peluche de Mariana Zapata.

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