José Manuel Restrepo reveló por qué aceptó ser fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella: “Debemos construir puentes”

José Manuel Restrepo, es la
José Manuel Restrepo, es la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/@ABDELAESPRIELLA/X

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella confirmó este martes 10 de marzo de 2026 que José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, será su fórmula vicepresidencial.

En entrevista con Blu Radio, el exrector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) explicó cómo se gestó y por qué aceptó ser compañero de fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella.

Restrepo afirmó que el acuerdo se concretó la noche del lunes 9 de marzo en la casa de De la Espriella en Barranquilla, donde conversaron sobre asuntos económicos del país.

La selección pretende generar confianza y sumar solvencia profesional al binomio, una estrategia orientada a superar las divisiones y promover acuerdos en medio del contexto electoral colombiano - crédito Campaña presidencial Abelardo de la Espriella

Según el exministro de Hacienda, aceptó en forma inmediata la propuesta del candidato presidencial.

“Este no es un momento para pensar porque lo que nos estamos jugando es el futuro del país. Es un momento en donde tenemos que gastarnos todos el liderazgo para recuperar las libertades y la democracia”, expresó a Blu Radio.

José Manuel Restrepo aseguró que presentó su carta de renuncia a la rectoría de la EIA y será efectiva a partir del 11 de marzo.

Aseguró en Blu Radio que su llegada tiene como objetivo unir al centro y la derecha, porque se considera un “consensuador por naturaleza”

“Yo lo que vengo a aportar es eso... vengo a construir no polarización, sino unidad”, señaló.

En conversación con La FM, José Manuel Restrepo afirmó que quienes han ocupado un cargo público deben poner su experiencia al servicio de la búsqueda de soluciones para Colombia.

“Creo que en este momento los colombianos nos estamos jugando mucho con el futuro de la democracia y las instituciones”, expresó.

El exministro de Hacienda señaló en La FM que su objetivo también es responder a las necesidades de diferentes sectores sociales.

“Atender las necesidades de ciudadanos que se sienten agobiados y necesitan respaldo de la política pública”, indicó.

Restrepo afirmó que el proyecto político busca favorecer la unidad nacional y reducir la polarización mediante el diálogo entre sectores con posturas distintas. Según explicó en La FM, “debemos construir puentes para lograr unidad y menos polarización”.

Restrepo detalló en Blu Radio que su aporte a la campaña se basa en la experiencia de buscar consensos y unir a personas con visiones diversas. “He sido rector universitario y sé unir a quienes piensan diferente. Esa experiencia la ofrezco al país, para construir vínculos y buscar la unión con sectores de centro, derecha, centro derecha y también con quienes votaron por el presidente Petro y ahora ven otras opciones. Colombia es diversa y debemos construirla entre todos”, afirmó.

José Manuel Restrepo afirmó que
José Manuel Restrepo afirmó que el proyecto político busca favorecer la unidad nacional y reducir la polarización - crédito Abelardo de la Espriella

Sobre la agenda de gobierno, Restrepo indicó que junto a De la Espriella han conversado sobre prioridades como la atención a los más vulnerables, la salud, la economía y la educación.

Destacó que su papel estaría enfocado en la agenda internacional y la recuperación económica, funciones que ya había descrito en La FM: “El candidato Abelardo me ha pedido liderar la agenda internacional de relacionamiento”.

En Blu Radio agregó: “Sería un puente con el mundo y contribuiría en temas de inversión, cuarta revolución industrial y proyectos como Venezuela 2.0 y la relación con Estados Unidos y Asia”.

El candidato reiteró su disposición para respaldar candidaturas de otros sectores si el escenario lo requiere. “Debemos estar dispuestos a acompañar a la doctora Paloma Valencia si no ganamos”, dijo en La FM, y en Blu Radio enfatizó la importancia de sumar a figuras como Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y David Luna.

Jose Manuel Restrepo enfatizó la
Jose Manuel Restrepo enfatizó la importancia de sumar a figuras como Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y David Luna - crédito Colprensa-@jdoviedoar / Instagram/Montaje Infobae

Restrepo también señaló que su función no estaría limitada a un cargo específico, sino que contribuiría en áreas como la Cancillería, la economía, la educación y la salud.

“No ejerceré como ministro de Hacienda, pero sí seré un puente internacional”, expresó. Además, aclaró que su enfoque político es pragmático y distante de estructuras partidistas tradicionales. “Mi único partido es el partido pragmático”, puntualizó.

