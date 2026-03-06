Colombia

“¿Que hiciste?“: revelan violento vídeo en el que se ve parte del asesinato de las hermanas Noriega, en el Atlántico

Una grabación viral asociada al caso despertó inquietud en la comunidad y aceleró las diligencias judiciales que involucran a jóvenes del entorno local

La investigación judicial, que se apoya en imágenes grabadas por uno de los implicados, ha permitido identificar vínculos con una red criminal y ha facilitado la aprehensión de dos personas relacionadas con los hechos

El asesinato de las hermanas Hernández Noriega en Malambo provocó un fuerte impacto en la comunidad, con la difusión de un video del crimen que, según las autoridades, se considera una pieza clave para aclarar lo sucedido.

La investigación judicial apunta a motivaciones y autores vinculados a una estructura criminal local y ya ha conducido a la captura de dos sospechosos.

Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17 años, y Sheridan Sofía Hernández Noriega, de 14, desaparecieron durante el Carnaval de Barranquilla el 17 de febrero de 2026. Sus cuerpos fueron hallados 11 días después en una zona enmontada del municipio de Malambo, en Atlántico, lo que impulsó una indagación intensiva centrada en el material audiovisual divulgado en redes sociales.

La comunidad reacciona con inquietud
La comunidad reacciona con inquietud ante el homicidio ocurrido durante el Carnaval de Barranquilla, mientras las autoridades centran sus pesquisas en un video divulgado en redes sociales y en la detención de dos sujetos vinculados al caso - crédito captura de pantalla / Suministrada Infobae Colombia

La circulación del video ha sido fundamental para el avance de la investigación. Grabado presuntamente por uno de los implicados, el registro muestra parte de la escena, así como intercambios de voz entre los presentes.

Video del crimen y avances en la investigación

El material incluye momentos de tensión en los que se cuestiona a un posible agresor. Se escuchan frases como: “¿Qué hiciste, Juan? ¿Qué hiciste?”. Otros participantes piden silencio: “Deja la bulla, ‘Paye’”, según registraron medios regionales.

Otras voces expresan temor y confusión. Entre ellas: “Hermano, me van a echar la culpa a mí. Esta es mi casa”, y advertencias para detener los disparos: “Hey, hermano, ya deja de hacer tanto tiro”.

Las autoridades reportan que se
Las autoridades reportan que se desarrollaron operativos que permitieron la detención de un adolescente sospechoso de estar implicado en actividades ilícitas, mientras se investiga su presunto vínculo con grupos armados y delitos recientes en la región - crédito Mebag

Tanto la autenticidad como la procedencia del video siguen bajo investigación por parte de las autoridades. Esta grabación representa una posible prueba dentro de la etapa judicial y ha aportado indicios sobre las interacciones y la presión interna entre los presentes.

Las autoridades avanzan ahora en la recolección de pruebas y testimonios para establecer quién estuvo con la joven antes de su muerte y esclarecer los móviles del crimen. Mientras tanto, el caso continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

Captura de sospechosos y proceso judicial

El 4 de marzo, tras varios días de seguimiento, las autoridades realizaron la captura de Juan David, conocido como “Tata” y de 19 años, junto con un menor de edad identificado como “El Mono” o “El Chirrete”, de 17 años. Ambos quedaron formalmente vinculados a la investigación del doble homicidio.

El menor de edad habría estado relacionado con una estructura criminal y contaba con antecedentes en el sistema de responsabilidad penal juvenil. Los dos permanecen bajo custodia, uno de ellos en un centro de detención juvenil, mientras continúa el análisis de teléfonos celulares y otras pruebas asociadas al caso.

Las investigaciones buscan corroborar las declaraciones del joven respecto a su reclutamiento por facciones disidentes y su paso por redes urbanas con operaciones delictivas asociadas a homicidios en la ciudad - crédito Mebag

Este caso marcó a la comunidad de Malambo y volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de la violencia entre jóvenes en la región. El proceso judicial busca determinar el grado de participación de cada uno de los implicados que aparecen en el video y en las pruebas recogidas.

El caso de las hermanas Hernández Noriega recalca el papel de la tecnología y las redes sociales en la aportación de pruebas decisivas para la justicia. La ciudadanía permanece atenta a las decisiones que deriven del proceso, mientras se esclarecen las acciones que llevaron a este doble homicidio en el contexto festivo.

Finalmente, quienes participaron en los hechos deben responder ante la justicia por su responsabilidad en una tragedia que ha dejado una marca profunda en el Atlántico colombiano.

Por su parte, el general Miguel Camelo Sánchez explicó sobre el capturado que: "Debo decirle que el menor que está siendo objeto de la vinculación de este proceso investigativo, en su momentomanifestó que había hecho parte de un grupo armado ilegal, sin embargo, se está verificando, porque es un tema de verificar y comprobar".

