Biciturista argentino asaltado en Bogotá recuperó parte de sus pertenencias gracias a las donaciones: “La estoy pasando muy bien”

Luego de los momentos de angustia que vivió tras el hurto, ya ha recuperado sus documentos y se prepara para seguir su viaje hasta México

El ciclista argentino Augusto Cardinale declaró que gracias a la solidaridad de la gente pudo volver a comprar todo lo que necesitaba y conseguir sus documentos en la embajada argentina - crédito informe4pergamino / Instagram

El argentino Augusto Cardinale experimentó un vuelco inesperado en su travesía por Latinoamérica cuando, durante un trayecto en bicicleta en las cercanías de Soacha, Colombia, le arrebataron su bolso con todos sus documentos y algo de dinero.

El incidente, ocurrido a primera hora de la mañana del jueves 26 de febrero, lo dejó sin papeles, sin recursos y en una situación de extrema vulnerabilidad en un país extranjero.

Aunque Cardinale intentó pedir ayuda de inmediato, tanto a transeúntes como a las autoridades, recibió escasa atención. La reacción inicial fue de desesperación y aislamiento, lo que quedó registrado en un video que envió llorando a un amigo, buscando consuelo ante la incertidumbre de estar solo y sin respaldo lejos de casa.

El robo no solo significó la pérdida de un bolso, sino también de documentos esenciales como el pasaporte, el DNI, el carné de vacunación y cerca de USD 800. Cardinale relató que se encontraba pedaleando por la autopista sur de Soacha cuando sintió que le tironeaban la mochila desde el portaequipaje. Al volverse, ya no estaba su equipaje y, al mirar a su alrededor, solo vio motos y autos circulando a toda velocidad.

El ciudadano del Cono Sur, identificado como Augusto Cardinale contó que en su mochila tenía todos sus documentos y dinero en efectivo luego del robo de su mochila en su paso por la capital de Colombia - crédito @augusto.cardi/IG

El argentino explicó a Caracol Televisión que nunca fue atacado físicamente ni sufrió heridas. Según sus palabras, todo ocurrió de forma súbita y sin violencia directa: “Solo sentí que la mochila ya no estaba. Volví sobre mis pasos, pero nunca apareció”. La situación lo dejó completamente desorientado y en estado de shock, intentando asimilar lo sucedido mientras buscaba ayuda.

Cardinale, al intentar interponer una denuncia, se topó con la indiferencia de la policía local. Contó que detuvo a un agente y le explicó que era extranjero y que había perdido todo, pero la respuesta fue nula. Esta falta de apoyo institucional acentuó la sensación de desprotección, aunque él mismo reconoció que no puede culpar a Colombia, ya que “esto podría haber sucedido en cualquier país”.

La noticia de su situación se viralizó rápidamente gracias al video que subió a redes sociales y a la cobertura de medios. Esto generó un movimiento solidario de seguidores y desconocidos, quienes le ofrecieron donaciones y apoyo para ayudarlo a salir de la crisis.

Augusto Cardinale compartió un segundo video para indicar que se encontraba bien luego del violento hurto que sufrió de su mochila cuando se encontraba de paso por Bogotá - crédito @augusto.cardi

Durante varios días, Cardinale dependió por completo de la solidaridad local. Amigos y nuevos conocidos colombianos lo acogieron, le ofrecieron hospedaje y alimentos, mientras esperaba alguna solución por parte de la embajada argentina o de las autoridades migratorias.

El desenlace de la historia llegó gracias a la difusión mediática y la colaboración de su comunidad digital. Si bien nunca recuperó los documentos originales ni el dinero robado, pudo reunir los recursos necesarios mediante aportes voluntarios y así gestionar la reemisión de sus papeles en la embajada argentina. Esto le permitió regularizar su situación y continuar su viaje.

En palabras de Cardinale, el episodio representó un cambio radical en su vida: “Mi vida cambió 180 grados, está todo patas arriba. Tengo que hacer varias notas y aclarar muchas cosas con la policía porque hubo malos entendidos”. A pesar de la angustia, expresó gratitud por quienes, a través de mensajes y donaciones, lo ayudaron a recomponerse.

La experiencia dejó a Cardinale una mezcla de aprendizajes y desilusiones. Por un lado, lamentó la indiferencia inicial de las personas y la falta de respuesta estatal, pero por otro, destacó la generosidad espontánea de la gente común que le tendió una mano cuando más lo necesitaba.

El ciclista argentino Augusto Cardinale
El ciclista argentino Augusto Cardinale actualmente se encuentra en Bogotá hablando con los medios sobre lo sucedido - crédito augusto.cardi / Instagram

Cardinale subrayó que el bolso robado no era un simple objeto: lo había acompañado durante más de 10.000 kilómetros en su travesía por el continente, cargando no solo documentos y dinero, sino también ilusiones y recuerdos de viaje. La pérdida significó para él mucho más que un contratiempo logístico.

Actualmente, el joven argentino ha recuperado la tranquilidad y valora la oportunidad de continuar su proyecto de recorrer América en bicicleta. A pesar del mal trago, reconoce que las redes sociales y la empatía colectiva le permitieron superar una de las situaciones más difíciles desde que inició su aventura.

