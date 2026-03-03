Dilian Francisca Toro dedicó el fallo del CNE sobre violencia política a todas las mujeres: “No estamos solas y no vamos a callar”

Dilian Toro calificó el fallo del CNE como una "victoria de todas las mujeres" - crédito @DilianFrancisca/X

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, celebró el 2 de marzo la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que falló a su favor en un proceso judicial contra el representante a la Cámara Duvalier Sánchez, de Alianza Verde, el 25 de febrero. La decisión obliga al congresista a retirar una publicación ofensiva en Instagram y ofrecer disculpas públicas por sus comentarios.

Toro calificó el fallo como una “victoria de todas las mujeres”. A través de sus redes sociales, destacó que este avance no solo es personal, sino que representa un logro colectivo en la lucha contra la violencia política y la discriminación de género en Colombia.

Este es el origen de la denuncia que terminó a favor de la gobernadora

El 13 de enero de 2026, Duvalier Sánchez publicó un video en el que hacía comentarios despectivos sobre el aspecto físico de Toro. En el video, el congresista la comparaba con la exgobernadora Clara Luz Roldán, mencionando sus cirugías estéticas y refiriéndose a lo que él llamó “capital erótico”.

El CNE determinó que los comentarios de Duvalier Sánchez, realizados en enero de 2026, sobre la apariencia física de Toro no eran parte de un debate legítimo - crédito @DuvalierSanchez/X

Ante la denuncia por las palabras ofensivas del legislador, el CNE revisó varias publicaciones de Sánchez entre 2025 y 2026; mientras algunos post fueron considerados parte del debate político, el video de enero de 2026 fue evaluado de manera distinta.

Los magistrados concluyeron que los comentarios sobre la apariencia física de Toro cruzaron la línea del debate legítimo, sexualizando a la gobernadora de manera innecesaria y reproduciendo estereotipos de género.

El magistrado Altus Baquero indicó que los comentarios de Sánchez no solo dañaron la imagen de la gobernadora, sino que evidenciaron un trato diferenciado basado en el género. Como resultado, el CNE ordenó el retiro inmediato de la publicación y que el congresista ofreciera excusas públicas durante los siguientes cinco días.

El CNE destacó que la decisión busca reparar derechos vulnerados y garantizar estándares de respeto y no discriminación en política - crédito CNE

“Un triunfo de todas las mujeres”: celebró Dilian Francisca Toro en sus redes sociales

En su mensaje, la gobernadora del Valle señaló que este fallo es una victoria para todas las mujeres que luchan por un espacio en la política: “Hoy celebro un triunfo que no es solo mío, es de nosotras, es el de una causa justa: combatir la violencia política contra nosotras”.

Toro resaltó que las mujeres políticas enfrentan ataques no por sus ideas, sino por su género: “Ataques simbólicos en redes sociales buscan dañar mi imagen, mi nombre, mi honra, mi confianza, mi feminidad y mi cuerpo”. La gobernadora también destacó que, aunque muchas mujeres callaron y sufrieron en silencio, “ya no es momento de callar. Es momento de luchar”.

“Ataques simbólicos en redes sociales que buscan silenciarme, dañar mi imagen, mi nombre, mi honra, mi confianza, mi feminidad y mi cuerpo. No por mis ideas, sino por mi género y liderazgo”, agregó en su publicación de X. La gobernadora afirmó que los ataques sexistas y misóginos no deben ser permitidos en la política, pues lo que buscan es debilitar la participación de las mujeres en el mundo público.

Dilian Francisca Toro festejó el fallo del CNE como un triunfo para todas las mujeres colombianas - crédito @DilianFrancisca/X

La gobernadora aseguró que, aunque las instituciones y la sociedad puedan tardar en responder, las mujeres no deben sentirse solas: “Confío en Dios y en la justicia colombiana”.

“La protección del derecho a participar en política sin ser estigmatizadas por nuestro género, tal y como lo señala la Ley 2453 de 2025, que combate precisamente esta violencia política contra nosotras”, enfatizó. Según la gobernadora, este fallo es un triunfo de la verdad sobre el odio y una victoria del pueblo vallecaucano, que tiene derecho a conocer la realidad sobre su lideresa departamental.

Dilian Francisca Toro también se refirió a los ataques de una “falsa oposición” que intenta desacreditar su labor: “Un odio que se esconde cobardemente tras la máscara de crítica, pero que ataca a lideresas como yo, que he trabajado por el Valle del Cauca durante años con amor, cumplimiento y valentía”.