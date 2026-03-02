Video de pelea callejera de turistas en Coveñas se hizo viral: una mujer perdió el traje de baño

Una acalorada disputa se sale de control a las afueras del Hotel Tolú María, convirtiéndose en una batalla campal. La riña fue tan intensa que algunos de los involucrados casi pierden sus trajes de baño en medio del caos - crédito Entérate Corozal / Facebook

Un altercado en la calle sacudió Coveñas, donde turistas protagonizaron un enfrentamiento físico frente al hotel Tolumaria.

Las imágenes del incidente muestran a varias mujeres y hombres intercambiando golpes, mientras un grupo de uniformados intenta controlar la situación. Durante el enfrentamiento, una de las mujeres perdió la parte inferior de su traje de baño, pero logró acomodarlo ante la mirada de los curiosos antes de reincorporarse a la pelea.

En la acera opuesta, dos mujeres pelearon en el piso, dándose puños y halándose del cabello, ajenas a la intervención policial. El público, compuesto principalmente por personas en traje de baño y toallas, observaron con atención y, en algunos casos, grabaron la escena. Entre los gritos, se escuchó la voz de un hombre alentando: “Dele duro”.

Testigos en los comentarios del video, señalaron que la disputa tuvo su origen en un intercambio verbal entre visitantes en la playa, lo que derivó en empujones y golpes. El disturbio obligó a vendedores ambulantes y familias a apartarse para evitar verse afectados, mientras algunos espectadores intentaban disuadir a los involucrados.