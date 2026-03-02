Colombia

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cali este lunes 2 de marzo

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy lunes

El Pico y Placa aplica
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Estos son los vehículos que no tienen permitido transitar en Cali este 2 de marzo, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de auto y la terminación de la placa son los factores que determinan qué automóviles tienen prohibido circular este lunes.

Recuerda que esta prohibición vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 1, 2,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 0, 1,.

Motos: No aplica,, .

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción de tránsito se cancela los fines de semana, así como los días de descanso obligatorio establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Pico y Placa 2025

Cada determinado tiempo, la alcaldía de Santiago de Cali actualiza por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para el segundo semestre de este año, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2.

Esta rotación funcionará durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Que vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Hibridos y electricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿Cuál es la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

