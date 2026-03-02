Colombia

Daniel Quintero aseguró que alcalde de Medellín se ‘inventó’ el presunto plan de las disidencias para atentar en su contra: “Un farsante”

Según el candidato presidencial, Federico Gutiérrez ya habría usado la misma estrategia para supuestamente ocultar escándalos de su administración, además de acusarlo de dar información falsa sobre el Ejercito Nacional

Quintero sostiene que la versión de un ataque en Hidroituango encubre denuncias mediáticas contra la administración de Gutiérrez - crédito EFE/ Colprensa

Horas después de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aplazaran su visita a Hidroituango, al parecer, por alertas sobre un presunto plan para atentar en su contra, el candidato presidencial Daniel Quintero apareció para dar su versión de los hechos.

Según indicó el exalcalde de Medellín, la versión entregada por Gutiérrez es falsa y lo tildó de inventar las amenazas para ocultar investigaciones periodísticas en su contra.

Incluso, Quintero aseguró que el mandatario paisa habría inventado las presuntas advertencias hechas por el Ejército Nacional a su equipo, luego del avistamiento de un dron que sería propiedad de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.

En solo 24 segundos, el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército dejó al alcalde de Medellín como lo que es: un farsante. Esta mañana el alcalde mintió al decir que le iban a hacer un atentado en Hidroituango y que el ejército le había advertido. Pero miren lo que dice el ejército”, señaló Quintero.

El exalcalde de Medellín aseguró que Federico Gutiérrez mintió sobre el presunto plan para atentar en su contra en Hidroituango - crédito @quinterocalle/X

El candidato presidencial se refiere a la versión entregada por el comandante del Ejército Nacional, el general Royer Gómez, en la mañana del lunes 2 de marzo.

En su intervención, el líder de la institución aseguró que desconoce la razón por la cual el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia cancelaron su visita a la hidroeléctrica, además de descartar que se hayan emitido alertas por la seguridad de los dos mandatarios.

Nosotros no emitimos ninguna alerta, ni verbal ni escrita, sobre una acción criminal que se estuviera planeada por parte de esta organización criminal en contra del señor gobernador o en contra del señor alcalde o en contra de la infraestructura del proyecto. Nosotros desconocemos la razón por la cual toman la decisión de suspender la visita y de no llevarla a cabo”, señaló el general Gómez.

Sin embargo, el comandante no desmintió el avistamiento del dron en días pasados, y reconoció que el Frente 36, al que se le atribuye el supuesto plan, sí cuenta con la capacidad para efectuar ese tipo de ataques con dispositivos no tripulados.

Quintero sostiene que la versión de un ataque en Hidroituango encubre denuncias mediáticas contra la administración de Gutiérrez - crédito X

Entretanto, Daniel Quintero fue más allá y aseguró que la supuesta invención de los mandatarios se debería a una supuesta estrategia de Federico Gutiérrez para evadir investigaciones en su contra sobre presuntas irregularidades en la Alcaldía de Medellín.

Quintero hizo referencia a una investigación del medio El Armadillo que expuso una supuesta red de páginas de Facebook que habrían invertido 470 millones de pesos en un solo mes para promover la campaña de la hermana del alcalde, con el supuesto apoyo de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía.

“Pero hay más detrás de todo esto. El alcalde mintió porque el día de ayer se reveló una investigación por parte de El Armadillo que logró establecer la conexión entre siete páginas de Facebook que habían pautado 470 millones de pesos en un solo mes para promocionar la campaña de su hermana, la campaña de Fico, con la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía”, indicó Quintero.

Incluso, el candidato presidencial también aseguró que la supuesta cortina de humo lanzada por Fico Gutiérrez también pretendería ocultar una serie de videos que denuncian la presunta aparición de propaganda política durante actos oficiales de la Alcaldía de Medellín.

Declaraciones del general Roger Gómez, comandante del Ejército Nacional de Colombia - cr´redito Ministerio de Defensa/Facebook

A esto se suman cientos de denuncias ciudadanas que han sido ignoradas por la Fiscalía de Medellín, en las que se ha revelado cómo se está obligando a contratistas a votar por la hermana del alcalde. Vallas ilegales del alcalde promocionando la cuestionada lista de Creemos, el uso de camionetas públicas y más”, señaló Quintero.

El exalcalde de Medellín también acusó a Gutiérrez de usar la misma estrategia en ocasiones anteriores que habrían coincidido con momentos delicados para su administración, como la captura de su secretario de Seguridad, condenado por vínculos con la Oficina de Envigado.

“No es la primera vez que el alcalde se inventa un atentado. Lo hizo también cuando quiso tapar la captura de su secretario de Seguridad, condenado por vínculos con la Oficina de Envigado, y montajes también para favorecer al alcalde. Esta alcaldía ha quedado sucia después de estas elecciones. Deben ser castigados en las urnas, que es donde más les duele”, concluyó Daniel Quintero.

