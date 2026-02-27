Juliana Guerrero no asistió a audiencia por presunta falsificación de títulos: hay nueva fecha en el proceso

El caso Guerrero revela omisiones y dudas sobre la validez de títulos y certificaciones requeridas para el cargo de viceministra - crédito Colprensa

La imputación de cargos contra Juliana Guerrero por la presunta falsificación de títulos universitarios fue aplazada luego de que la joven no se presentara a la audiencia que estaba prevista inicialmente para comienzos de febrero.

El proceso quedó reprogramado para el próximo 10 de marzo, fecha en la que deberá comparecer ante un juez para responder por los delitos que le atribuye la Fiscalía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La diligencia judicial hace parte de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, que señala a Guerrero de haber presentado documentación académica presuntamente irregular con el fin de sustentar su postulación al cargo de viceministra de Juventudes.

Según el ente acusador, los hechos podrían configurar los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, conductas que contemplan penas de prisión de hasta 144 meses e inhabilidad para ejercer funciones públicas.

La audiencia, que también involucra a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, se llevará a cabo en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá. Allí la Fiscalía presentará los elementos materiales probatorios recopilados durante varios meses de indagación.

La controversia se originó luego de que la Fundación Universitaria San José decidiera anular, en noviembre de 2025, el título de Contaduría Pública que había otorgado a Guerrero en julio del mismo año.

El Consejo Directivo de la institución informó que, tras un procedimiento disciplinario interno, se concluyó que la entonces estudiante no asistió a clases ni presentó evaluaciones dentro del programa académico.