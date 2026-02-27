Colombia

Costo laboral por hora subiría 34,7 % en Colombia y Anif advierte impacto en contratación y empresas

El costo del salario por hora en Colombia aumentaría 34,7 % entre 2025 y 2026, según Anif, por el alza del mínimo y cambios laborales. El centro económico advierte efectos en empleo, formalización y sostenibilidad empresarial

Guardar
- crédito Colombia.travel
- crédito Colombia.travel

El costo del salario por hora en Colombia tendría un incremento del 34,7 % entre el primer semestre de 2025 y mediados de 2026, de acuerdo con cálculos del centro de estudios económicos Anif, que atribuye este comportamiento al aumento del salario mínimo y a otros cambios laborales que impactan directamente la estructura de costos empresariales.

Según el análisis, el valor por hora pasaría de 7.736 pesos a 10.422 pesos en ese periodo.

Aunque el incremento puede representar un beneficio para los trabajadores al mejorar sus ingresos, el informe advierte que en un escenario donde la productividad permanece estancada el efecto sobre las empresas podría ser significativo, especialmente en sectores con menor capacidad de absorber costos adicionales.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El centro de pensamiento económico señaló que uno de los principales riesgos es el impacto en la contratación, la formalización laboral y la sostenibilidad de las empresas, particularmente en las micro y pequeñas compañías. En este tipo de negocios, más de la mitad de los trabajadores recibe ingresos cercanos al salario mínimo, lo que hace que cualquier variación en los costos laborales tenga un efecto más fuerte sobre sus finanzas.

Desde la perspectiva de Anif, aunque el objetivo del aumento del salario mínimo es proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, cuando el ajuste modifica de forma importante la estructura de costos del mercado laboral formal pueden aparecer efectos secundarios. Entre ellos se mencionan posibles reducciones en nuevas contrataciones, ajustes en turnos laborales o limitaciones en la expansión de las empresas.

El informe destaca que no solo el incremento del salario mínimo explica el aumento del costo por hora. También influyen los cambios relacionados con la reducción gradual de la jornada laboral, establecida en la legislación vigente, así como modificaciones en recargos nocturnos y dominicales que elevan el valor final del trabajo para los empleadores.

Anif explicó que cuando el ingreso mensual se mantiene estable mientras disminuye el número de horas trabajadas, el costo unitario del trabajo aumenta automáticamente. Este fenómeno genera un cambio estructural en la relación entre remuneración y tiempo laborado, lo que termina incidiendo directamente en los costos operativos de las compañías.

Sin embargo, el centro económico sostiene que el aumento del salario mínimo representa cerca del 80 % del incremento total calculado en el costo por hora. Este factor, combinado con otros ajustes laborales, configura un escenario en el que las empresas deben redefinir sus estrategias para mantener la sostenibilidad financiera.

El análisis plantea que las grandes compañías podrían tener mayor capacidad para absorber los nuevos costos debido a su tamaño y a que una menor proporción de su nómina gana el salario mínimo. En contraste, las pequeñas empresas, especialmente aquellas con entre uno y cinco empleados, enfrentarían mayores dificultades debido a que la mayoría de su planta laboral depende directamente del salario mínimo.

IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Un
IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una tienda en Bogotá. Colombia. Diciembre 28, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

Según el documento, algunas empresas ya estarían adoptando medidas para ajustarse al nuevo contexto, como reorganización de turnos y reducción de personal en ciertas áreas. Estas decisiones responden a la necesidad de equilibrar los gastos laborales frente a márgenes operativos limitados, en un entorno económico que aún enfrenta retos de crecimiento y productividad.

Anif concluye que el aumento del salario mínimo junto con la reducción progresiva de la jornada laboral modifica de manera permanente la relación entre salario y productividad en el país. Aunque estas medidas buscan fortalecer el ingreso de los trabajadores, el impacto sería más intenso en los negocios pequeños, donde la capacidad de maniobra financiera es menor.

El informe también advierte que no todas las empresas tienen la posibilidad de trasladar el aumento de costos a los precios finales de sus productos o servicios. En esos casos, las decisiones empresariales pueden orientarse hacia ajustes internos que afecten la contratación o la inversión futura, generando efectos indirectos sobre el mercado laboral formal.

Temas Relacionados

Salario mínimo ColombiaCosto laboral por horaAnifEmpresas colombianasColombia -Noticias

Más Noticias

Bogotá abre licitación por $310.000 millones para integrar el recaudo del Metro y TransMilenio

La capital inició el proceso de licitación para crear un nuevo sistema de recaudo que integrará los medios de pago del transporte público distrital y regional, con el objetivo de unificar la experiencia de movilidad cuando entre en operación la primera línea del Metro de Bogotá

Bogotá abre licitación por $310.000

Tecnomecánica para motos en 2026: estos son los valores según antigüedad y lo que incluye el trámite

La revisión tecnicomecánica para motocicletas en Colombia presenta nuevos valores para 2026 según la antigüedad del vehículo, con rangos definidos por los Centros de Diagnóstico Automotor y obligaciones legales vigentes

Tecnomecánica para motos en 2026:

ONU DDHH alerta por violencia en Colombia: más de 50 masacres y 150 menores reclutados en un año

Un informe de la ONU sobre Colombia advierte que la violencia armada se reorganiza y deja 53 masacres verificadas, 150 menores reclutados y decenas de líderes sociales asesinados, lo que pone en riesgo avances de paz

ONU DDHH alerta por violencia

Daniel Quintero arremete contra Roy Barreras tras encuesta Invamer: “Él es la política de estructuras”

Daniel Quintero reaccionó a la encuesta Invamer que lo ubica arriba en intención de voto frente a Roy Barreras y aseguró que su rival representa una política de maquinarias, mientras él lidera una campaña de opinión

Daniel Quintero arremete contra Roy

Alcaldía de Cali advierte intento de fraude electoral: ofrecen bajar el Sisbén a cambio de votos

La Alcaldía de Cali alertó sobre ofrecimientos ilegales para modificar el Sisbén a cambio de apoyo electoral. Autoridades recuerdan que la clasificación es técnica y piden denunciar cualquier intento de fraude

Alcaldía de Cali advierte intento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofensiva militar contra el Clan

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano se pronunció

Aida Victoria Merlano se pronunció luego de la separación de Deiby Ruiz y Katy Cardona y le extendió su apoyo a la caleña

Reykon reveló porqué se retiró de la escena musical por un tiempo: “Yo iba como un caballo desbocado”

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, recibe atención médica tras episodios de crisis familiar, según programa de televisión

Jhonny Rivera desmintió que esperó a su esposa desde que la conoció cuando ella tenía 12 años: “Me da una rabiecita”

Se conoció ‘el último regalo’ que Yeison Jiménez le dejó a una población vulnerable en Manzanares

Deportes

David Alonso está listo para

David Alonso está listo para iniciar la nueva temporada de Moto2: este es el calendario del colombiano en 2026

Tolima sufrió, pero clasificó a tercera fase previa de la Copa Libertadores: superó a Deportivo Táchira en penales por 3-0

Falcao García está de regreso en Millonarios y podría ser novedad ante Atlético Nacional por la Copa Sudamericana

Este será el próximo rival del Deportes Tolima en la Copa Libertadores: eliminó a un equipo brasileño

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por avanzar de ronda en la Copa Libertadores: tiene una millonaria fortuna