Costo laboral por hora subiría 34,7 % en Colombia y Anif advierte impacto en contratación y empresas

El costo del salario por hora en Colombia tendría un incremento del 34,7 % entre el primer semestre de 2025 y mediados de 2026, de acuerdo con cálculos del centro de estudios económicos Anif, que atribuye este comportamiento al aumento del salario mínimo y a otros cambios laborales que impactan directamente la estructura de costos empresariales.

Según el análisis, el valor por hora pasaría de 7.736 pesos a 10.422 pesos en ese periodo.

Aunque el incremento puede representar un beneficio para los trabajadores al mejorar sus ingresos, el informe advierte que en un escenario donde la productividad permanece estancada el efecto sobre las empresas podría ser significativo, especialmente en sectores con menor capacidad de absorber costos adicionales.

El centro de pensamiento económico señaló que uno de los principales riesgos es el impacto en la contratación, la formalización laboral y la sostenibilidad de las empresas, particularmente en las micro y pequeñas compañías. En este tipo de negocios, más de la mitad de los trabajadores recibe ingresos cercanos al salario mínimo, lo que hace que cualquier variación en los costos laborales tenga un efecto más fuerte sobre sus finanzas.

Desde la perspectiva de Anif, aunque el objetivo del aumento del salario mínimo es proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, cuando el ajuste modifica de forma importante la estructura de costos del mercado laboral formal pueden aparecer efectos secundarios. Entre ellos se mencionan posibles reducciones en nuevas contrataciones, ajustes en turnos laborales o limitaciones en la expansión de las empresas.

El informe destaca que no solo el incremento del salario mínimo explica el aumento del costo por hora. También influyen los cambios relacionados con la reducción gradual de la jornada laboral, establecida en la legislación vigente, así como modificaciones en recargos nocturnos y dominicales que elevan el valor final del trabajo para los empleadores.

Anif explicó que cuando el ingreso mensual se mantiene estable mientras disminuye el número de horas trabajadas, el costo unitario del trabajo aumenta automáticamente. Este fenómeno genera un cambio estructural en la relación entre remuneración y tiempo laborado, lo que termina incidiendo directamente en los costos operativos de las compañías.

Sin embargo, el centro económico sostiene que el aumento del salario mínimo representa cerca del 80 % del incremento total calculado en el costo por hora. Este factor, combinado con otros ajustes laborales, configura un escenario en el que las empresas deben redefinir sus estrategias para mantener la sostenibilidad financiera.

El análisis plantea que las grandes compañías podrían tener mayor capacidad para absorber los nuevos costos debido a su tamaño y a que una menor proporción de su nómina gana el salario mínimo. En contraste, las pequeñas empresas, especialmente aquellas con entre uno y cinco empleados, enfrentarían mayores dificultades debido a que la mayoría de su planta laboral depende directamente del salario mínimo.

Según el documento, algunas empresas ya estarían adoptando medidas para ajustarse al nuevo contexto, como reorganización de turnos y reducción de personal en ciertas áreas. Estas decisiones responden a la necesidad de equilibrar los gastos laborales frente a márgenes operativos limitados, en un entorno económico que aún enfrenta retos de crecimiento y productividad.

Anif concluye que el aumento del salario mínimo junto con la reducción progresiva de la jornada laboral modifica de manera permanente la relación entre salario y productividad en el país. Aunque estas medidas buscan fortalecer el ingreso de los trabajadores, el impacto sería más intenso en los negocios pequeños, donde la capacidad de maniobra financiera es menor.

El informe también advierte que no todas las empresas tienen la posibilidad de trasladar el aumento de costos a los precios finales de sus productos o servicios. En esos casos, las decisiones empresariales pueden orientarse hacia ajustes internos que afecten la contratación o la inversión futura, generando efectos indirectos sobre el mercado laboral formal.