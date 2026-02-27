Conductor implicado en accidente que causó la muerte de exparticipante de ‘La voz kids’ se entregó a la Policía

La joven subía contenido de canto a sus redes sociales y trabajaba como impulsadora - crédito Emisión La voz kids / Caracol Televisión

Durante la tarde del 26 de febrero de 2026 se confirmó que se entregó a las autoridades el conductor identificado como el responsable del accidente en el que murió la joven cantante Nicole Valeria Vargas Gómez, exparticipante de La voz kids Colombia, y su compañero William Andrés Paipa. Los hechos ocurrieron en la noche del 21 de febrero en la vía Armenia–Circasia, en el departamento de Quindío.

La detención se llevó a cabo luego de varios días de búsqueda del señalado responsable y de la oferta de una recompensa de $10 millones, impulsada para facilitar su captura por la tragedia que desató todo un debate sobre la responsabilidad en las vías, así como el brindar apoyo a las víctimas de accidentes de tránsito.

El impacto del accidente fue tal que las víctimas, reconocidas en el ámbito del entretenimiento y la música, fueron lanzadas varios metros, quedando expuestas en la calzada opuesta y en riesgo de ser atropelladas nuevamente, como muestran los registros de cámaras de seguridad recopilados por las autoridades.

La joven se encontraba en una actividad de trabajo junto a un compañero en el momento en el que fue arrollada, los dos murieron - crédito Instagram

El accidente tuvo lugar alrededor de las 8:30 p. m. del 21 de febrero en el kilómetro 01+650, en las inmediaciones del sector El Solar, una zona caracterizada por la concentración de restaurantes en la carretera hacia Armenia, según el informe de la Policía de Carreteras del Quindío. Nicole Valeria, que cursaba estudios universitarios, tenía 19 años, mientras que Paipa tenía 40 años.

Familiares de Nicole Valeria Vargas Gómez exigen justicia

Desde el momento posterior al siniestro, la familia de Vargas Gómez desplegó una campaña pública instando a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones y a suministrar cualquier información que permitiera localizar al conductor, que abandonó la escena sin socorrer a los afectados.

A través de redes sociales y publicaciones, los allegados de la joven enfatizaron que la omisión de prestar auxilio fue determinante en el desenlace fatal del suceso. Sostuvieron que, además del dolor por la pérdida, el caso debía impulsar una reflexión sobre el deber de detenerse y asistir a las víctimas de cualquier accidente de tráfico.

Cabe mencionar que el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, oficializó en la mañana del jueves 26 de febrero la recompensa de $10 millones por información que condujera a la identificación y captura del responsable.

Sin embargo, el sujeto se presentó voluntariamente a las autoridades, aunque su identidad no ha sido revelada hasta que se confirme su responsabilidad en el hecho. Por ahora, las autoridades continúan avanzando en la revisión exhaustiva de testimonios y cámaras de seguridad del sector.

El conductor responsable del accidente huyó tras el impacto, pero se presentó a las autoridades tras el revuelo generado - crédito Colprensa

Nicole Valeria Vargas Gómez es recordada como un talento emergente en la música colombiana

La joven víctima de este accidente es recordada por su participación en La voz kids Colombia, donde mostró su talento siendo aún menor de edad. Al momento del accidente, la joven estaba cursando una carrera universitaria y trabajaba como impulsadora de una marca de licor.

Las investigaciones establecieron que ambas víctimas habían finalizado su turno laboral y se dirigían a su vehículo para regresar a casa en el momento en el que fueron embestidas por el carro.

Las víctimas fallecieron en el lugar de los hechos sin recibir ayuda por parte del conductor - crédito Colprensa

Tanto la comunidad local como el sector de la música lamentaron el suceso y se sumaron a la exigencia de justicia, pidiendo que el agresor no tenga ningún tipo de beneficio de rebaja de pena.

Ante la gravedad del caso, las autoridades realizaron un llamado a la ciudadanía para fortalecer la responsabilidad vial y erradicar la indiferencia de algunos conductores ante situaciones de extrema gravedad.

La investigación sigue su curso a cargo de la Policía de Carreteras del Quindío, mientras la familia de Nicole Valeria Vargas Gómez insiste en que el proceso judicial avance y que el conductor responda por lo ocurrido.