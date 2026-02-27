Colombia

Comenzaron los estragos por el cierre de vía Medellín-Bogotá: Fedetranscarga advirtió pérdidas millonarias

Tres excavadoras y 14 volquetas trabajan en la zona con la meta de habilitar un carril en 24 horas, mientras persisten las dificultades logísticas en el transporte de carga

El proceso de limpieza se
El proceso de limpieza se prolongará debido al volumen del material y la inestabilidad del terreno en San Luis, Antioquia - crédito Invías

La Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por el cierre total de la Autopista Medellín–Bogotá en el tramo Santuario–Caño Alegre, jurisdicción de San Luis (Antioquia), tras el derrumbe de alrededor de 60.000 metros cúbicos de tierra que sepultaron la calzada desde la madrugada del martes 24 de febrero.

La federación advirtió que este corredor es un eje estratégico para el transporte de carga en el país y que la interrupción está generando afectaciones directas en la movilidad entre el centro y el noroccidente del país.

“El cierre total de este tramo, producto del deslizamiento de material generado por las intensas lluvias, impacta de manera directa la movilidad entre el centro del país y el noroccidente colombiano, afectando el flujo permanente de alimentos, insumos industriales, bienes de consumo masivo, carga contenerizada y mercancías destinadas a centros de distribución y exportación. Esta vía no es únicamente un corredor regional; es un componente estructural de la cadena logística nacional”, indicó la misiva.

La Autopista Medellín–Bogotá permanece cerrada
La Autopista Medellín–Bogotá permanece cerrada por un derrumbe en el tramo Santuario–Caño Alegre de San Luis, Antioquia - crédito @Fedetranscarga/X

Según Fedetranscarga, el cierre representa un incremento de los tiempos de viaje, obliga a tomar rutas alternas más largas, genera mayor consumo de combustible, eleva los sobrecostos en peajes y mantenimiento de los vehículos, “así como una reducción en la productividad del parque automoto”.

Agregó que “cada día de cierre implica pérdidas económicas que pueden ascender a miles de millones de pesos“, considerando los costos operativos adicionales y el riesgo de incumplimientos contractuales, lo que afecta tanto a transportadores como a generadores de carga y consumidores finales.

Además, el desvío del tráfico hacia corredores con menor capacidad ha causado congestión y demoras adicionales, sumando riesgos operativos en un contexto de clima inestable que requiere monitoreo y gestión técnica constante.

“La contingencia traslada de manera inmediata el flujo vehicular hacia rutas alternas, generando una mayor demanda sobre corredores con capacidades operativas limitadas. Esta redistribución incrementa los niveles de congestión, eleva los tiempos de tránsito y aumenta la exposición a riesgos operacionales, especialmente en un escenario climático que requiere monitoreo permanente, gestión preventiva del riesgo y una intervención técnica ágil y coordinada por parte de las autoridades competentes”, indicó puntualmente el gremio.

Invías envió equipos técnicos para
Invías envió equipos técnicos para la remoción de escombros y evaluación de la zona afectada por el deslizamiento - crédito Invías

Fedetranscarga solicitó al Gobierno Nacional, al Instituto Nacional de Vías (Invías) y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que prioricen la remoción de escombros y la estabilización del corredor; asimismo, mantener información técnica clara sobre los avances y tomar medidas preventivas para evitar futuros cierres.

“Fedetranscarga continuará realizando seguimiento permanente a esta emergencia y mantendrá informados a sus federados sobre cualquier avance relevante”, finalizó el gremio.

Estado de la vía y acciones para habilitarla

Las labores de remoción a cargo de Invías llevan más de 72 horas. Tres excavadoras y 14 volquetas trabajan en la zona con la previsión de habilitar, al menos, un carril en las próximas 24 horas, de acuerdo con estimaciones preliminares de las autoridades.

Mientras tanto, comunidades y transportadores enfrentan largas esperas y recorridos a pie para cumplir con sus actividades diarias. Algunos afectados reportaron que el desvío o la caminata para cruzar el tramo bloqueado puede tomar hasta dos horas.

El deslizamiento de 60.000 metros
El deslizamiento de 60.000 metros cúbicos de material obligó al cierre total del corredor vial - crédito Invías

“Desde anoche, y, pues, no nos han solucionado nada. Pues, aquí, maluco, mientras tanto, mientras, dicen si nos vamos o esperamos acá o qué hacemos... Dar la vuelta, es imposible. Demoramos mucho y volvernos... Y de aquí para allá, vamos a ver si hay transporte. Si no, caminando. Por ahí dos horas, creo yo, para bajar al cruce. No, pues, aquí allá, si no hay alguien que viajar de aquí allá, por ahí dos horas”, dijo uno de los afectados, citado por Blu Radio.

En la zona se habilitó un nuevo frente de obra y se recomienda tomar rutas alternas como Medellín–Cisneros–Puerto Berrío o Medellín–Manizales–Bogotá. Invías prevé que, si las condiciones climáticas continúan favorables, podría lograrse la apertura parcial de la vía el 28 de febrero.

Abogado de Ricardo Bonilla aseguró

Karina García habló del final

La Nueva EPS cambió al

Luis Suárez podría dar un

Corrupción en la Ungrd: Corte
Tras combates con el ELN,

Karina García habló del final

Luis Suárez podría dar un

