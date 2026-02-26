Desapareció el candidato al Senado Andrés Vásquez; encontraron su vehículo: Partido Conservador se pronunció

El candidato Andrés Vásquez desaparició el 25 de febrero de 2026 - crédito Andrés Vásquez/Facebook

El candidato al Senado de la República por el partido Conservador Andrés Vásquez fue reportado como desaparecido el 25 de febrero de 2026. De acuerdo con el la colectividad, el aspirante se encontraba en Pelaya (Cesar) y desapareció luego de salir hacia Aguachica (Cesar) para una reunión.

El medio de comunicación El Heraldo informó que el político estaba visitando a su padre en Pelaya. A las 6:00 a. m. aproximadamente, se disponía a viajar hacia Aguachica en su vehículo. Sin embargo, su familia se percató de que el carro seguía estacionado frente a la casa y, cuando verificaron qué pasaba, se dieron cuenta de que el candidato no estaba en el sitio, solo el vehículo, que tenía las puertas abiertas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos”, precisó el partido.

El Partido Conservador se pronunció sobre la desaparición del candidato Andrés Vásquez - crédito @soyconservador/X

Testimonio del padre del aspirante desaparecido

Eustorgio Vásquez, padre del candidato, indicó a El Heraldo que su familia es humilde y que no han tenido problemas de ningún tipo, por lo que, si su desaparición obedeciera a un secuestro extorsivo, no tendría cómo pagar.

“Nosotros nunca hemos estado envueltos en problemas, mi trabajo es vendiendo chance manual para tener dinero y comer, sí tuviera plata la diera por mi hijo, pero no es así. Pueda ser que en esta retención se den cuenta de quién es hijo y me lo suelten, yo quiero eso que suelten a mi hijo porque no tengo plata”, detalló el papá del aspirante al medio citado.

Indicó que, con los recursos que logró recaudar con su trabajo, impulsó los estudios de sus cinco hijos, y que ahora Andrés Vásquez es ingeniero de sistemas y se va a graduar como abogado “con sus propios esfuerzos”.

Ahora bien, el Gaula de la Policía Nacional indicó al informativo que no hay testigos de lo ocurrido; nadie lo vio irse por sus propios medios o ser abordado por otras personas que lo obligaran a dejar el lugar, por lo que todavía no se tiene claro si se trata de un secuestro. Por ahora, las autoridades investigan qué pudo haber pasado con el candidato al Senado, con el fin de dar con su paradero. En el departamento se activó un Consejo de Seguridad Extraordinario para iniciar labores de búsqueda.

El candidato Andrés Vásquez desaparició el 25 de febrero de 2026 - crédito Andrés Vásquez/Facebook

El consejo está integrado por personal de la Policía Nacional, el Gaula de la Policía, el Gaula Militar, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación del Cesar.

Su desaparición causó revuelo en el país político y algunas personalidades, además del Partido Conservador, se pronunciaron. Entre ellos está el empresario Marcos Gómez, presidente de la organización de jóvenes de dicha colectividad, llamada Nuevas Generaciones.

En su cuenta de X, el economista condenó la desaparición del aspirante, atribuyendo el caso a un secuestro, aunque no ha sido confirmado por las autoridades. Solicitó respuestas y que se garantice el respeto por la vida del político. “Rechazamos el secuestro del candidato al Senado por el @soyconservador Andres Vasquez. Solicito su pronta liberación y que se respete su vida! A las autoridades pronta respuesta @PoliciaColombia @dptodelcesar1 @elviamilenasd @NegritoEsquive”

El empresario Marcos Gómez rechazó el presunto secuestro del candidato Andrés Vásquez - crédito @mgomez190/X

La seguridad de los aspirantes a cargos de elección popular en Colombia es tema de preocupación, puesto que Vásquez no es el único que ha sido reportado como desaparecido en las últimas semanas. El 10 de febrero de 2026, la senadora Aida Quilcué fue secuestrada por hombres armados durante tres horas. Junto con ella, integrantes de su esquema de seguridad también fueron secuestrados.

“Era un grupo armado, nos interceptaron, nos detuvieron, nos bajaron del carro y nos llevaron a un sitio desconocido. Aquí estamos, muy difícil la situación, no solamente conmigo sino para muchos ciudadanos en el Cauca”, precisó la víctima en diálogo con Caracol Radio W, tras haber sido liberada.