Rafael Vergara, hijo de la congresista Ángela Vergara, podría ser liberado tras más de 20 días detenido por el ICE en Estados Unidos

Semanas atrás, la congresista colombiana Ángela María Vergara denunció que su hijo Rafael Alfonso Vergara permanece detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en “condiciones inhumanas”.

Desde ese momento, la congresista solicitó su liberación inmediata. El presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta oficial de X que el Gobierno nacional intercedería para lograr la liberación de Rafael Alonso Vergara.

Caracol Radio informó que el joven sería liberado en las próximas horas. Rafael Alonso Vergara permanece detenido desde hace más de 20 días en el centro de detención River Correctional, en Louisiana.

Según el citado medio, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, se reunió en dos oportunidades con el Gobierno de Estados Unidos para lograr la liberación del hijo de la congresista colombiana.

Caracol Radio informó que Rafael Vergara sería liberado este miércoles 25 de febrero y regresaría a Colombia el jueves 26 de febrero en un vuelo de American Airlines, gestionado por el Gobierno nacional, según el citado medio.

El joven colombiano de 23 años fue detenido tras una inspección de rutina realizada por el ICE mientras conducía un camión de carga comercial en Louisiana.

Detalles de la denuncia

La congresista colombiana Ángela María Vergara denunció públicamente que su hijo, Rafael Alfonso Vergara, permanece privado de libertad en Estados Unidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde hace varios días.

Según declaró la legisladora, su hijo enfrenta condiciones que calificó como inhumanas, situación que se suma a la preocupación de numerosas familias colombianas con allegados en contexto migratorio similar.

“Un joven que siquiera tiene una infracción de tránsito, pero que él y al igual de muchos colombianos están viviendo un martirio, que no han podido regresar a su país, que necesitan la intervención urgente del Estado. Es por eso que hoy como madre les pido ayuda”, expresó Vergara en una grabación difundida a través de las redes sociales.

La representante del Partido Conservador instó al Gobierno colombiano y a la Cancillería a intervenir de forma inmediata para proteger los derechos de su hijo y de otros ciudadanos colombianos que se encuentran en situaciones comparables.

Precisó que Rafael Alfonso disponía de documentos que avalaban su estadía legal, incluido un permiso laboral, un número de seguridad social y una audiencia de asilo fijada para 2028, cuando fue arrestado.

“Lleva 18 días encarcelado, encadenado en unas condiciones inhumanas, una persona que estaba a la espera de su resolución de su situación legal”, enfatizó la congresista, quien recalcó el impacto emocional que la situación está teniendo tanto en su familia como en muchas otras.

Pese a haber conocido la detención de su hijo desde hace varias semanas, Vergara manifestó en X que optó por el silencio con la esperanza de que la justicia estadounidense actuaría conforme a las garantías legales.

“Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda; por colombianos que hoy son tratados como delincuentes sin serlo. Hombres y mujeres que llevan meses privados de la libertad, esperando un vuelo para regresar a casa o una intervención del Estado colombiano que les devuelva la esperanza”, escribió la legisladora.

Después de difundir la situación de su hijo en redes sociales, la congresista Ángela María Vergara formalizó el 14 de febrero una petición al presidente Gustavo Petro y a la Cancillería de Colombia.

En la carta, demandó medidas inmediatas para repatriar a ciudadanos colombianos que, aun contando con autorización de salida voluntaria, permanecen retenidos debido a retrasos logísticos.

Vergara propuso tres acciones específicas: organizar un traslado especial encabezado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, facilitar el uso de vuelos comerciales bajo supervisión consular para quienes puedan asumir el costo y establecer mecanismos de cooperación con Estados Unidos que permitan agilizar el proceso de repatriación.

“Hoy hablo como legisladora, pero también como madre. Y como muchas madres colombianas, solo pido que nuestros hijos puedan regresar a su país y reencontrarse con sus familias”, señaló en la misiva.