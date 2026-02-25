Accidente entre dos buses dejó 30 heridos en la vía Siberia-La Punta, a la altura de Tenjo, Cundinamarca: así se encuentra la situación

Seis heridos fueron remitidos al Hospital de Engativá y diez al Hospital de Facatativá tras el accidente de tránsito entre buses en Cundinamarca - crédito Bomberos de Cundinamarca

Un grave accidente de tránsito se registró en la noche del martes 24 de febrero de 2026 en la vía Siberia-La Punta, a la altura del municipio de Tenjo, Cundinamarca.

El siniestro involucró a dos buses de las empresas CoontransRosal y Flota Santafe, generando una respuesta inmediata de los cuerpos de emergencia de la región. El reporte fue atendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tenjo, apoyado por bomberos de Cota, ambulancias locales, la Defensa Civil y personal de la concesión Sabana de Occidente.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió sobre el kilómetro 7+050 de la Autopista Medellín, costado norte, vía Bogotá-La Vega. Tras la colisión, los equipos de rescate encontraron a dos personas atrapadas en los vehículos, quienes fueron liberadas mediante el uso de herramientas hidráulicas y posteriormente inmovilizadas para su traslado a centros asistenciales.

Dos buses de las empresas ContrasRosal y Flota Santafe colisionaron en el kilómetro 7+050 de la Autopista Medellín, vía Bogotá-La Vega - crédito Bomberos de Cundinamarca

En total, se reportaron 30 personas lesionadas, de las cuales seis fueron trasladadas al Hospital de Engativá y 10 al Hospital de Facatativá. El resto de los heridos recibió atención prehospitalaria en el sitio antes de ser remitidos a otros centros de salud según la disponibilidad y gravedad de sus lesiones.

El balance de lesionados se encontraba en proceso de consolidación al cierre del reporte, aunque las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales. La rápida reacción de los diferentes organismos de emergencia permitió controlar la situación y garantizar la atención oportuna de los afectados.

La emergencia fue declarada controlada poco después del siniestro, gracias al trabajo coordinado de siete unidades de bomberos, dos ambulancias, una unidad de rescate y el apoyo de ambulancias 911 y de la concesión vial.

Cuerpos de emergencia, entre ellos los bomberos de Tenjo y Cota, atendieron rápidamente el siniestro con apoyo de la Defensa Civil y ambulancias locales - crédito Bomberos de Cundinamarca

Las causas del accidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades de tránsito, quienes no han emitido aún un pronunciamiento oficial sobre los factores que desencadenaron la colisión entre los vehículos de transporte público. Sin embargo, recomendó a los conductores extremar las precauciones en la vía, especialmente en horarios nocturnos y en tramos de alta circulación intermunicipal.

Deslizamiento obliga a cierre total de la autopista Medellín–Bogotá

La noche del 24 de febrero de 2026 fue especialmente crítica para la movilidad en el occidente y centro del país. Al accidente entre dos buses de transporte público que dejó 30 heridos sobre la vía Siberia-La Punta, a la altura de Tenjo, Cundinamarca, se suma una emergencia de mayores proporciones en el mismo eje vial: un deslizamiento masivo bloqueó por completo el corredor Santuario – Caño Alegre, en jurisdicción de San Luis, Antioquia.

El derrumbe, provocado por las intensas lluvias asociadas al frente frío que recorre el continente, cubrió la autopista Medellín–Bogotá con cerca de 40.000 metros cúbicos de material —con estimaciones que alcanzan hasta 60.000 metros cúbicos en algunos reportes— en el punto PR 50+0700.

El proceso de limpieza se prolongará debido al volumen del material y la inestabilidad del terreno en San Luis, Antioquia - crédito Invías

Esta situación obligó al cierre total de la vía, afectando la conectividad entre las capitales de Antioquia y Cundinamarca y complicando aún más la logística de respuesta a emergencias como la ocurrida en Tenjo.

La emergencia movilizó a los equipos técnicos de Invías, que actualmente trabajan en la remoción del material y la evaluación de la estabilidad del terreno. Las autoridades dejaron claro que la reapertura de este corredor vial dependerá de la seguridad del talud y de las condiciones climáticas, con proyecciones que estiman entre tres y cinco días de cierre, aunque el plazo podría variar según el avance de las obras y el comportamiento del clima.

Mientras tanto, el impacto acumulado de estos eventos genera complicaciones logísticas adicionales para los organismos de socorro, el transporte intermunicipal y el tránsito de carga pesada. Las rutas alternas recomendadas, como el trayecto Medellín – Cisneros – Puerto Berrío – Caño Alegre, registran aumento del flujo vehicular, lo que exige a los conductores y viajeros extremar precauciones y mantenerse atentos a los reportes oficiales.