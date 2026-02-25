Colombia

Abelardo de la Espriella lanzó fuerte crítica por crisis en la salud: “¿Cuántos muertos necesitan Petro y su nefasto ministro?"

El candidato presidencial acusó al Gobierno nacional de ser responsable de un deterioro en el sistema de salud que sigue cobrando vidas de los usuarios

Guardar
Abelardo de la Espriella estalló
Abelardo de la Espriella estalló contra el Gobienro de Gustavo Petro ante crisis en el sistema de Salud - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la crisis del sistema de salud en Colombia y lo hizo con una crítica hacia el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

La tragedia que involucró a una mujer de la tercera edad que falleció en una sede de Cafam, en Cúcuta, desató una nueva ola de indignación y puso en el centro del debate la gestión de la actual administración frente a los problemas del sector.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El suceso ocurrió el martes 24 de febrero, cuando Cecilia Quintero, una mujer de la tercera edad, intentaba resolver el retiro de medicamentos pendientes en la sede que tiene alianza con la Nueva EPS, ubicada en el barrio Caobos de Cúcuta, para su hijo con discapacidad médica.

Según los testimonios de testigos que recogieron los medios locales, la mujer había estado esperando por más de cinco horas la información sobre la disponibilidad de sus medicamentos.

Cecilia Quintero, una mujer de
Cecilia Quintero, una mujer de la tercera edad, falleció en una sede de Cafam en Cúcuta tras esperar más de cinco horas por un medicamento para su hijo con discapacidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras recibir una respuesta negativa en la ventanilla, su estado de salud se deterioró rápidamente, lo que culminó en su fallecimiento en el lugar. Este trágico hecho reavivó las críticas hacia el Gobierno de Petro, que ya es cuestionado debido a la crisis del sistema de salud.

De la Espriella, conocido por sus posturas directas, utilizó sus redes sociales para mostrar su indignación, al hacer un llamado a la acción para evitar que más personas sufran las consecuencias de un modelo de salud que, según él, fracasó en su propósito de garantizar la salud de los colombianos, en manos del mandatario.

En su cuenta de X, el aspirante presidencial de la extrema derecha expresó: “Hace una semana fue el pequeño Kevin. Hoy fue Cecilia, una mujer de la tercera edad de Cúcuta que esperó cinco horas por un medicamento hasta que no pudo más. ¿Cuántos muertos necesitan Gustavo Petro y su nefasto ministro de Salud para dejar de hacer daño a los más vulnerables?”.

Abelardo de la Espriella usó
Abelardo de la Espriella usó sus redes sociales para expresar su indignación frente al sistema de salud en manos del Gobierno de Gustavo Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Miles de colombianos padecen este mismo drama humanitario. Un presidente y sus funcionarios deben estar al servicio de su pueblo, no en contra de niños y ancianos enfermos. ¡Colombia reclama medicamentos, reclama un servicio de salud digno! ¡Colombia exige dignidad y la exige ya!”, escribió el aspirante en su post.

Las palabras de Abelardo de la Espriella no solo apuntaron a la negligencia de las instituciones de salud, sino a la falta de respuesta eficaz por parte del presidente Petro.

Para el candidato presidencial, la situación es insostenible y refleja la incapacidad del Gobierno para garantizar el acceso adecuado a la salud, un derecho fundamental que debería estar garantizado a todos los colombianos sin distinción.

Abelardo de la Espriella se
Abelardo de la Espriella se unió a las voces de críticas sobre el sistema de salud del Gobierno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De la Espriella también aprovechó la ocasión para recordar otro trágico evento que se mantiene en la memoria colectiva: la muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años con hemofilia que falleció el 13 de febrero a causa de un trauma craneoencefálico.

Y es que Kevin no pudo acceder al medicamento vital para su tratamiento desde diciembre de 2025 debido a la falta de suministro; por lo que la tragedia del menor causó gran conmoción en el país y puso la mira de todos sobre las políticas del Gobierno de Petro en el sistema.

“Paz en la tumba de esta nueva víctima de los enemigos del país. ¡Juro por Dios que haré lo que sea necesario para que esto no ocurra nunca más a mis compatriotas!“, concluyó el líder en su publicación.

De la Espriella no solo
De la Espriella no solo recordó la muerte de Cecilia Quintero, sino la de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años con hemofilia que falleció por falta de medicamentos - crédito Europa Press

El candidato presidencial se pronunció sobre un tema que provoca gran controversia desde que Gustavo Petro asumió la presidencia el 7 de agosto de 2022 y es la crisis en el sistema de salud. La oposición señala que, bajo el actual Gobierno, aumentó el número de muertes, hay escasez de medicamentos y la corrupción en el sector creció considerablemente.

Ocde informó sobre los problemas de salud en Colombia

Con el informe que presentó el Ministerio de Salud, en manos de Guillermo Alfonso Jaramillo, en noviembre de 2025, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) evaluó el desempeño del sistema de salud en los 38 países miembros, incluida Colombia desde 2020.

De acuerdo con el reporte, la esperanza de vida alcanzó los 77,5 años, lo que está 3,6 años por debajo del promedio de la Ocde, que es de 81,1 años. En cuanto a la mortalidad prevenible, el país reportó 304 muertes por cada 100.000 habitantes, cifra significativamente superior al promedio de la organización, que es de 145.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo
El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo recibe críticas por el manejo de salud debido al colapso en el sistema - crédito @MinSaludCol/X

Frente a este reporte, el Ministerio de Salud aclaró en su momento que, aunque la publicación fue realizada en 2025, los datos analizados sobre mortalidad evitable corresponden a 2021; pese a su aclaración, esto solo provocó más desconcierto, críticas y señalamientos desde diferentes sectores económicos del país.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaGustavo PetroSeguridad en saludSalud en ColombiaSistema de saludKevin AcostaCandidato presidencialGuillermo Alfonso JaramilloColombia-Noticias

Más Noticias

Destinos nacionales lideran las búsquedas de viajes en Colombia en 2026: estos son los 10 más solicitados por locales y extranjeros

Las cifras más recientes indican que tanto residentes como visitantes internacionales priorizan ciudades y playas locales, mientras los precios competitivos y nuevas opciones de viajes cortos incentivan este comportamiento

Destinos nacionales lideran las búsquedas

Tragedia en Cartagena: misteriosa caída de un hombre desde el piso 26 de un edificio es investigada por la Policía

Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y pruebas, debido a la preocupación que este hecho causó en la comunidad

Tragedia en Cartagena: misteriosa caída

Ganadores y perdedores, así quedó el ranking de los departamentos que más exportaron en 2025

Con ventas externas por encima de los USD50.000 millones, 16 departamentos lograron crecer frente a 2024. Sin embargo, el mapa exportador dejó contrastes marcados entre regiones que aceleraron con fuerza y otras que enfrentaron caídas significativas

Ganadores y perdedores, así quedó

Ramón Jesurún exigió mentalidad ganadora en la selección Colombia rumbo al Mundial FIFA 2026

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol destacó la importancia de cambiar el enfoque competitivo del combinado nacional

Ramón Jesurún exigió mentalidad ganadora

Presidente de la FIFA quedó encantado con nuevo hotel de la selección Colombia: “Es de los cinco o diez mejores en el mundo”

La apertura del Centro de Alojamiento reunió a referentes internacionales y nacionales junto a Gianni Infantino, que también se refirió al mundial

Presidente de la FIFA quedó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera habló de los

Jhonny Rivera habló de los detalles de su boda con Jenny López, su fiesta, su nuevo hogar y hasta de capitulaciones

Claudia Bahamón recordó cómo fue su primera audición para ser presentadora: “Hiciste un casting fatal”

Tulio Recomienda habló de su diagnostico médico y alertó a sus seguidores: “Estuve a punto de morir”

Media hermana de Karol G se pronunció en medio de la polémica alrededor de Verónica Giraldo

Manuela González habló de su infancia y su relación con sus padres: “La vida te va diciendo: ‘No siempre se puede’”

Deportes

El drama físico de Luis

El drama físico de Luis Sinisterra en Cruzeiro no cesa: nueva lesión lo aleja de la selección Colombia

EN VIVO Medellín vs. Liverpool, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Ramón Jesurún exigió mentalidad ganadora en la selección Colombia rumbo al Mundial FIFA 2026

Presidente de la FIFA quedó encantado con nuevo hotel de la selección Colombia: “Es de los cinco o diez mejores en el mundo”

Luis Fernando Muriel reveló los motivos por los que no firmó con el AC Milan de Italia