Abelardo de la Espriella lanzó fuerte crítica por crisis en la salud: “¿Cuántos muertos necesitan Petro y su nefasto ministro?"

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la crisis del sistema de salud en Colombia y lo hizo con una crítica hacia el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

La tragedia que involucró a una mujer de la tercera edad que falleció en una sede de Cafam, en Cúcuta, desató una nueva ola de indignación y puso en el centro del debate la gestión de la actual administración frente a los problemas del sector.

El suceso ocurrió el martes 24 de febrero, cuando Cecilia Quintero, una mujer de la tercera edad, intentaba resolver el retiro de medicamentos pendientes en la sede que tiene alianza con la Nueva EPS, ubicada en el barrio Caobos de Cúcuta, para su hijo con discapacidad médica.

Según los testimonios de testigos que recogieron los medios locales, la mujer había estado esperando por más de cinco horas la información sobre la disponibilidad de sus medicamentos.

Tras recibir una respuesta negativa en la ventanilla, su estado de salud se deterioró rápidamente, lo que culminó en su fallecimiento en el lugar. Este trágico hecho reavivó las críticas hacia el Gobierno de Petro, que ya es cuestionado debido a la crisis del sistema de salud.

De la Espriella, conocido por sus posturas directas, utilizó sus redes sociales para mostrar su indignación, al hacer un llamado a la acción para evitar que más personas sufran las consecuencias de un modelo de salud que, según él, fracasó en su propósito de garantizar la salud de los colombianos, en manos del mandatario.

En su cuenta de X, el aspirante presidencial de la extrema derecha expresó: “Hace una semana fue el pequeño Kevin. Hoy fue Cecilia, una mujer de la tercera edad de Cúcuta que esperó cinco horas por un medicamento hasta que no pudo más. ¿Cuántos muertos necesitan Gustavo Petro y su nefasto ministro de Salud para dejar de hacer daño a los más vulnerables?”.

“Miles de colombianos padecen este mismo drama humanitario. Un presidente y sus funcionarios deben estar al servicio de su pueblo, no en contra de niños y ancianos enfermos. ¡Colombia reclama medicamentos, reclama un servicio de salud digno! ¡Colombia exige dignidad y la exige ya!”, escribió el aspirante en su post.

Las palabras de Abelardo de la Espriella no solo apuntaron a la negligencia de las instituciones de salud, sino a la falta de respuesta eficaz por parte del presidente Petro.

Para el candidato presidencial, la situación es insostenible y refleja la incapacidad del Gobierno para garantizar el acceso adecuado a la salud, un derecho fundamental que debería estar garantizado a todos los colombianos sin distinción.

De la Espriella también aprovechó la ocasión para recordar otro trágico evento que se mantiene en la memoria colectiva: la muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años con hemofilia que falleció el 13 de febrero a causa de un trauma craneoencefálico.

Y es que Kevin no pudo acceder al medicamento vital para su tratamiento desde diciembre de 2025 debido a la falta de suministro; por lo que la tragedia del menor causó gran conmoción en el país y puso la mira de todos sobre las políticas del Gobierno de Petro en el sistema.

“Paz en la tumba de esta nueva víctima de los enemigos del país. ¡Juro por Dios que haré lo que sea necesario para que esto no ocurra nunca más a mis compatriotas!“, concluyó el líder en su publicación.

El candidato presidencial se pronunció sobre un tema que provoca gran controversia desde que Gustavo Petro asumió la presidencia el 7 de agosto de 2022 y es la crisis en el sistema de salud. La oposición señala que, bajo el actual Gobierno, aumentó el número de muertes, hay escasez de medicamentos y la corrupción en el sector creció considerablemente.

Ocde informó sobre los problemas de salud en Colombia

Con el informe que presentó el Ministerio de Salud, en manos de Guillermo Alfonso Jaramillo, en noviembre de 2025, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) evaluó el desempeño del sistema de salud en los 38 países miembros, incluida Colombia desde 2020.

De acuerdo con el reporte, la esperanza de vida alcanzó los 77,5 años, lo que está 3,6 años por debajo del promedio de la Ocde, que es de 81,1 años. En cuanto a la mortalidad prevenible, el país reportó 304 muertes por cada 100.000 habitantes, cifra significativamente superior al promedio de la organización, que es de 145.

Frente a este reporte, el Ministerio de Salud aclaró en su momento que, aunque la publicación fue realizada en 2025, los datos analizados sobre mortalidad evitable corresponden a 2021; pese a su aclaración, esto solo provocó más desconcierto, críticas y señalamientos desde diferentes sectores económicos del país.