Contraloría alertó por fallas en la SAE que ponen en riesgo $8.839 millones en bienes del Estado incautados al crimen

La Contraloría General de la República advirtió que fallas en los controles internos y en la gestión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) están poniendo en riesgo bienes del Estado por miles de millones de pesos.

En un informe de auditoría conocido en las últimas horas, el ente de control identificó irregularidades en el manejo de recursos públicos valorados en $8.839 millones durante las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.

El documento anticipa la apertura de procesos fiscales y disciplinarios y exige a la entidad la adopción inmediata de un plan de mejoramiento.

Según la Contraloría, las deficiencias detectadas comprometen la adecuada administración de propiedades sometidas a extinción de dominio, es decir, bienes incautados a estructuras criminales y que hoy hacen parte del inventario estatal bajo custodia de la SAE.

De acuerdo con el informe oficial, se consolidaron 22 hallazgos administrativos, de los cuales once tienen presunta incidencia fiscal y diecisiete posible alcance disciplinario.

La SAE, encargada de custodiar, administrar y comercializar bienes decomisados a organizaciones ilegales, enfrenta cuestionamientos por debilidades operativas que, a juicio del órgano de control, afectan la eficiencia y transparencia de su gestión.

La auditoría evidenció problemas en el seguimiento de inventarios, fallas en la coordinación interdepartamental y deficiencias en los procesos de desalojo de inmuebles ocupados.

Los sistemas de información utilizados por la entidad fueron calificados como poco confiables, lo que dificulta el monitoreo en tiempo real del estado de los bienes y la toma de decisiones oportunas.

Uno de los puntos más críticos señalados por la Contraloría es el incumplimiento reiterado de lineamientos internos relacionados con la ejecución de desalojos, la estimación de cánones de arrendamiento, la comercialización de activos y la rendición de cuentas. Estas omisiones, según el informe, generan riesgos fiscales y pueden derivar en pérdidas para el patrimonio público.

Entre los casos mencionados se encuentra una diligencia de desalojo fallida en un predio que perteneció a alias ‘Portafolio’, situación que evidenció dificultades logísticas y jurídicas para recuperar plenamente los activos bajo administración estatal.