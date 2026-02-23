Colombia

Consulado de Colombia en Guadalajara suspende atención por violencia en Jalisco tras muerte de ‘El Mencho’

La medida fue adoptada como prevención ante los disturbios registrados en varios puntos del estado, donde se reportaron bloqueos, incendios y operativos de seguridad tras un operativo federal en Tapalpa

Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El
Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, fue abatido en un operativo federal en el municipio de Tapalpa, Jalisco. - crédito X

El Consulado General de Colombia en Guadalajara anunció que este lunes 23 de febrero no prestará atención al público y que su sede permanecerá cerrada debido a la situación de orden público que se registra en el estado de Jalisco, México, tras la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

La decisión fue comunicada a través de un aviso oficial en el que la representación diplomática explicó que la medida busca priorizar la seguridad de la comunidad colombiana residente en esa ciudad mexicana.

“Mañana lunes 23 de febrero, no habrá atención al público y la Oficina Consular permanecerá cerrada, dada la situación de orden público que se presenta actualmente”, señala el comunicado.

La sede reiteró que la determinación responde a los recientes hechos de violencia registrados en la región y enfatizó que el objetivo es evitar cualquier situación que pueda comprometer la integridad de los connacionales.

El Consulado de Colombia en
El Consulado de Colombia en Guadalajara anunció el cierre temporal de su sede y pidió a los connacionales permanecer en sus hogares. - crédito Consulado de Colombia en Guadalajara

Medida preventiva para proteger a los colombianos

En el documento, el consulado explicó que la suspensión del servicio presencial tiene carácter preventivo y responde a la evolución de los acontecimientos en materia de seguridad en el estado de Jalisco.

“Esta medida se adopta con el propósito de que nuestra comunidad permanezca resguardada en sus hogares y evitar cualquier situación que pueda afectar su seguridad”, agrega la misiva.

Asimismo, informó que las personas que tenían citas programadas para ese día serán contactadas para la reprogramación de sus trámites cuando las condiciones lo permitan.

“A las personas que tenían citas programadas para esa fecha, se les estará reprogramando su cita tan pronto como sea posible y las condiciones de seguridad lo permitan”.

Pese al cierre temporal de la sede física, el consulado indicó que continuará operando a través de canales virtuales. Los ciudadanos podrán comunicarse mediante el correo electrónico guadalajara@cancilleria.gov.co y la línea de emergencias consulares +52 33 1990 4857.

Autoridades mexicanas desplegaron operativos en
Autoridades mexicanas desplegaron operativos en varios puntos de Jalisco tras los bloqueos e incendios registrados durante la jornada. - crédito REUTERS/Jose Luis Gonzalez/

Violencia en Jalisco tras la muerte de ‘El Mencho’

La suspensión del servicio consular ocurre en medio de una jornada marcada por hechos violentos en distintas zonas del estado de Jalisco y otras regiones del país, tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, identificado por las autoridades como líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con información confirmada a la agencia EFE por fuentes del Gobierno de México, Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo federal realizado en el municipio de Tapalpa, ubicado a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara.

Tras el operativo, comenzaron a circular en redes sociales imágenes y videos que mostraban bloqueos carreteros, vehículos incendiados y columnas de humo en distintos puntos de Jalisco y en otras ciudades del país. En varios registros se observa presencia de fuerzas de seguridad y patrullajes en áreas urbanas.

La situación generó temor entre los habitantes. Se reportaron calles vacías, locales comerciales cerrados y restricciones en la movilidad ante el riesgo de enfrentamientos o actos de retaliación.

Alertas internacionales y despliegue de seguridad

En medio de los hechos, la Embajada de Estados Unidos en México emitió un mensaje dirigido a sus ciudadanos en el que recomendó permanecer en sus domicilios hasta nuevo aviso debido a “operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos”.

La advertencia incluyó zonas de Jalisco (como Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala) así como los estados de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

Por su parte, autoridades federales mexicanas mantienen un despliegue de seguridad en las áreas donde se han reportado incidentes. Hasta el momento no se ha informado oficialmente el número total de bloqueos, incendios o personas afectadas.

En redes sociales también circularon videos grabados en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde se observa a personas desplazándose con rapidez dentro de la terminal mientras suenan alarmas y circulan vehículos de seguridad. Según reportes difundidos durante la jornada, la terminal continuó operando bajo vigilancia de la Guardia Nacional.

El líder del Cartel Jalisco
El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación era uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos.- crédito Infobae México/ Jovani Pérez

¿Quién era ‘El Mencho’?

Nemesio Oseguera Cervantes era considerado uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Fue señalado como líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en territorio mexicano y con operaciones internacionales.

Su muerte se produce años después de las capturas de otros líderes históricos del narcotráfico mexicano, como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos detenidos en Estados Unidos.

