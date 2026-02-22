Sergio Fajardo propone salvar la salud, acabar la ‘paz total’ y fortalecer la seguridad en su tercer intento presidencial

Sergio Fajardo expuso que su campaña busca movilizar a la ciudadanía y enfrentar la polarización política en Colombia. - crédito EFE/ Juan Diego López

El candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que su prioridad será implementar un plan de emergencia para salvar el sistema de salud, acabar la política de ‘paz total’ y fortalecer la seguridad en Colombia. Así lo expresó en una entrevista con el director de El Tiempo, en la que expuso los ejes centrales de su programa al buscar por tercera vez la presidencia.

Según informó el medio, Fajardo afirmó que el caso del niño Kevin Acosta, quien murió esperando un medicamento, refleja la gravedad de la crisis sanitaria. El candidato manifestó: “Lo que pasó con Kevin, para decirlo en una forma muy elegante, es una infamia. La manera como el Presidente y el ministro de Salud se refirieron al evento, que terminaron responsabilizando a la mamá, no tiene ninguna presentación y está muy lejos de ser humano”.

Propuestas para enfrentar la crisis de salud

De acuerdo con la entrevista, Fajardo sostiene que el sistema de salud requiere medidas urgentes, entre ellas la reapertura de servicios cerrados, como urgencias materno-infantiles y atención en salud mental. Propone buscar recursos internacionales y reestructurar la deuda del sector para garantizar la entrega de medicamentos a los pacientes. “Tenemos que conseguir unos recursos extraordinarios para empezar a poner a marchar todo esto”, afirmó el aspirante presidencial.

En cuanto a la Nueva EPS, entidad controlada por el Estado desde 2024, Fajardo planteó: “Lo primero que tenemos que hacer es salvar a la Nueva EPS. Vamos a entrar a ver cómo está. Tenemos que ponerla a funcionar en 100 días, es que no hay tiempo para perder”. Dijo además que una auditoría externa y una mesa de trabajo bajo un puesto de mando presidencial serán fundamentales para clarificar cuentas y responsabilidades en el sistema de aseguramiento.

El Tiempo detalló que el candidato quiere someter a todas las EPS a revisión y sentar en una misma mesa a todos los actores del sistema para avanzar en una solución estructural.

Fin de la ‘paz total’ y nuevo enfoque en seguridad

Uno de los compromisos centrales de Fajardo es poner fin a la política de ‘paz total’ a partir del 7 de agosto, si resulta elegido. Según sus declaraciones, “ese modelo fue un caos total, es un fracaso, tiene un costo altísimo para Colombia. Se perdió el control territorial en muchos espacios. El mundo criminal está creciendo y día a día estamos reportando lo que significa un gran problema para Colombia, y es la inseguridad en todas las regiones de nuestro país”.

El candidato se refirió a la necesidad de aumentar el pie de fuerza, fortalecer la capacidad tecnológica y reactivar operativos en zonas críticas. “Hay una cantidad de herramientas operativas que están en la tierra porque no se ha hecho mantenimiento, hay desmoralización”, señaló en la entrevista.

Sobre el fenómeno de la extorsión, Fajardo explicó: “El 50% de la extorsión viene de las cárceles. Llevamos años y años y seguimos, y no lo han resuelto. Hay una parte que se llama la corrupción en el Inpec. ¿Por qué un señor allá adentro tiene celulares?”. Plantea recurrir a la tecnología para bloquear comunicaciones ilegales dentro de los penales y fortalecer los grupos Gaula, encargados de combatir la extorsión y el secuestro.

Igualdad y derechos de las mujeres

Consultado sobre su política para las mujeres, Fajardo declaró que la violencia de género será prioridad nacional desde el 8 de agosto. “El problema de la ley es que las autoridades no actúan frente a las alertas. La impunidad es muy alta. Hay una enfermedad en Colombia que es la violencia contra las mujeres por ser mujeres, y eso es un reto político, público, social, que tenemos que asumir nosotros. Ese es el primer punto”.

Respecto a la brecha salarial, el candidato afirmó: “Hoy más mujeres se están graduando de la universidad, pero todavía siguen con un sueldo por debajo de los hombres, teniendo la misma formación, y solucionar eso es una obligación y hay que estar encima con el Ministerio del Trabajo, pero permanentemente convocando a los gremios a todas partes”. Propuso un gobierno paritario y excluyó de su equipo a personas con antecedentes de violencia o misoginia.

Experiencia y respuesta a la polarización

En la misma entrevista, Fajardo defendió su experiencia y capacidad para trabajar con las fuerzas armadas y organismos de seguridad. “He trabajado con la Policía, con el Ejército, con la Armada, con la Fuerza Aérea, y he trabajado con la gente con seriedad”, sostuvo.

El candidato explicó su decisión de no participar en consultas partidistas: “Nosotros tenemos que enfrentar a los extremos, y no lo he explicado todavía y lo voy a explicar aquí: los extremos hoy están representados por los señores Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, y esto es el fruto de una polarización creciente”.

Sobre la posibilidad de formar una coalición amplia, Fajardo señaló que busca una mayoría ciudadana fuera de los extremos políticos y que esta campaña inicia en forma tras el 9 de marzo.

Pensiones, fracking y corrupción

En materia de pensiones, Fajardo fue enfático: “Hoy no la subiría. Cuando termine yo la presidencia no se habrá subido, pero eso lo tendrán que considerar más adelante”.

Respecto al fracking, su postura es someter la decisión a la evidencia científica: “En 2018 yo decía no al fracking; hoy digo: tiene sentido lo de los pilotos. Hagamos los pilotos con todo el rigor científico, y si esos pilotos nos dicen que se puede, lo hacemos. Si nos dicen que no, no se hace”.

Sobre la corrupción, el candidato propuso endurecer las penas para quienes roben dineros públicos y condicionar cualquier rebaja de condena a la devolución total de los recursos sustraídos.

Asesoría profesional y continuidad de campaña

Frente a los cuestionamientos por la contratación de Antonio Gutiérrez Rubí, quien asesoró previamente a Gustavo Petro, Fajardo defendió la experiencia profesional de su equipo: “Él es un asesor político y no es un líder político, no es un ideólogo que está trabajando para mí, para otra persona”.

El Tiempo reportó que Fajardo planea continuar en la contienda hasta el final y que su objetivo es “derrotar a De la Espriella en la primera vuelta y a Cepeda en la segunda”. El candidato invitó a la ciudadanía a no temer al poder directo y participativo: “No les dé miedo el poder ciudadano, el de estar directamente entendiendo lo que está pasando”.