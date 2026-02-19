Embalses en Colombia salen de alerta roja tras emergencia económica en 8 departamentos

- crédito Colprensa

Los niveles de los embalses en Colombia comenzaron a descender luego de varios días en los que permanecieron en alerta roja por el riesgo que representaban para las comunidades cercanas. La situación llevó a la declaratoria de emergencia económica en 8 departamentos debido a los impactos registrados. De acuerdo con información divulgada por la Superintendencia de Servicios Públicos y reportada por Semana, actualmente no hay ninguno en nivel de riesgo máximo.

Durante los días previos, los embalses de Urrá e Ituango concentraron la atención por los altos volúmenes de agua acumulada. Urrá, que descarga sus aguas al río Sinú, e Ituango, que lo hace al río Cauca, registraron niveles que implicaron peligro para zonas aledañas, con afectaciones materiales y pérdidas humanas.

El monitoreo más reciente, correspondiente al 18 de febrero de 2026, indica que la situación cambió. Según la Superintendencia de Servicios Públicos, 6 embalses se ubican entre 90 % y 100 % de su capacidad; 3 permanecen en nivel amarillo, entre 80 % y 90 %; y 14 se encuentran en verde, con registros por debajo del 80 %.

El embalse con mayor volumen continúa siendo Urrá, el cual fue señalado como el principal detonante de la declaratoria de emergencia económica por el número de efectos causados. Las inundaciones afectaron a habitantes de sectores cercanos, varios de los cuales resultaron damnificados y con daños en sus viviendas.

La entidad explicó que el volumen útil de un embalse corresponde al agua disponible para la generación de energía eléctrica, un indicador empleado para medir la confiabilidad del sistema. Este proceso implica utilizar el recurso almacenado para producir electricidad y posteriormente verterlo nuevamente al río.

En condiciones normales, el caudal del río receptor permite absorber el agua liberada sin mayores inconvenientes. Sin embargo, cuando se presentan lluvias intensas y prolongadas, como las registradas en las últimas semanas, el incremento natural del caudal reduce el margen de maniobra y puede generar dificultades adicionales al sistema.

En Colombia, la mayor parte de la energía que ingresa al sistema eléctrico proviene de centrales hidroeléctricas. Por esa razón, el comportamiento de los embalses es un factor determinante tanto para la estabilidad del suministro como para la gestión del riesgo en temporadas de precipitaciones.

“Desde la Superservicios hacemos seguimiento permanente a los embalses del país y vigilamos una operación técnica, segura y confiable del sistema eléctrico”, señaló la entidad al referirse al monitoreo constante que se realiza sobre la infraestructura y los niveles de almacenamiento.

Aunque los indicadores actuales muestran una disminución frente a los picos que motivaron la alerta roja, las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones climáticas. Los pronósticos meteorológicos advierten que la temporada habitual de lluvias aún no inicia plenamente.

Lo ocurrido hasta el momento ha sido atribuido a un frente frío calificado como fenómeno atípico. No obstante, se prevé que en las próximas semanas puedan presentarse precipitaciones propias del periodo regular de lluvias, lo que mantiene la atención sobre el comportamiento de los embalses.

El seguimiento técnico incluye la revisión de niveles, caudales y condiciones operativas con el fin de prevenir nuevos episodios de riesgo. La información consolidada el 18 de febrero de 2026 muestra un panorama distinto al de días anteriores, cuando el volumen acumulado generó preocupación en distintas regiones del país.

La reducción en los niveles no elimina por completo la posibilidad de impactos adicionales, dado que el sistema depende de variables climáticas y de la capacidad de regulación de cada infraestructura. Las autoridades continúan evaluando el desempeño de los embalses y su interacción con los ríos receptores.

En el contexto de la emergencia económica declarada en 8 departamentos, el comportamiento de Urrá fue determinante por la magnitud de los efectos reportados. La atención institucional se mantiene orientada a la supervisión técnica y a la gestión de eventuales contingencias asociadas a nuevas lluvias.

Los datos actuales evidencian que no hay embalses en alerta roja, aunque varios permanecen con niveles elevados. El balance oficial refleja que la mayoría se encuentra en rangos que permiten una operación bajo vigilancia, mientras se espera el desarrollo de la temporada de lluvias prevista para las próximas semanas.