Colombia

Gustavo Petro aseguró que ha salvado a “miles de niños” en Colombia y en redes le recordaron la muerte de Kevin Acosta

El Presidente aprovechó su viaje al departamento de La Guajira para mostrar los avances del Gobierno en la población infantil, pese a las recientes críticas por su actitud frente al fallecimiento del menor de siete años en Bogotá

El presidente Gustavo Petro habló
El presidente Gustavo Petro habló de los niños que ha 'salvado' pese a críticas por muerte de Kevin Acosta - crédito Presidencia/ X/composición fotográfica

En medio de la visita del presidente Gustavo Petro al departamento de La Guajira, donde entregó la planta de tratamiento de agua que proveerá este recurso esencial a más de cinco mil habitantes de la Uribía, el mandatario publicó una serie de mensajes que no sentaron bien entre los internautas.

Y es que a través de su cuenta de X, el presidente aseguró que durante su gobierno ha logrado salvar la vida de miles de niños, refiriéndose a los avances por mejorar las condiciones de niños wayúu en ese departamento.

El presidente Petro aseguró que la entrega de agua potable ha tenido unefecto directo en la reducción de la mortalidad infantilen el departamento. Subrayó que, según cifras oficiales, la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años se redujo a la mitad respecto a 2022, y que más de150.000 personas wayuuhan resultado beneficiadas con la política de acceso al agua potable.

El presidente aseguró que ha
El presidente aseguró que ha salvado miles de niños, justo dos días después de la muerte de Kevin Acosta - crédito X

Así salvamos la vida de niños y niñas en Colombia en este gobierno. La explotación del carbón acabó el agua del sur de la Guajira y la politiquería se robó las regalías del carbón y usó el agua para tener votos. Ahora hemos logrado bajar la mortalidad de la niñez menor a 5 años a la mitad de la que había en el año 2022.Son miles de niñas y niños que este gobierno ha salvado por fortalecer la salud preventiva y el ICBF en las zonas del hambre y de la muerte que hemos convertido en zonas de vida”, escribió.

Sin embargo, en redes sociales no sentó bien el comentario, especialmente, después de sus polémicas declaraciones sobre la muerte de Kevin Acosta, el menor de siete años que sufría de hemofilia y que no tuvo acceso a sus medicamentos durante los últimos dos meses.

El concejal de Bogotá Papo Amín fue uno de los primeros en criticar la ‘sacada de pecho’ del mandatario, después del revuelo causado por sus declaraciones sobre Kevin Acosta y la revelación de su historia clínica.

Papo amín criticó la publicación
Papo amín criticó la publicación del presidente justo después de la muerte de Kevin Acosta - crédito X

“¿Salvando los niños? ¿Hablando de agua? Que ironías presidente Gustavo Petro. Tal vez esas son dos de sus más grandes deudas con Colombia. No se le olvide la muerte de Kevin", escribió el cabildante.

Asimismo, desde X varios internautas increparon al mandatario por hablar de la ninez justo cuando el país mantiene viva la polémica del pequeño de siete años y las denuncias de su familia por presuntas irregularidades en la Nueva EPS.

“Petro, ¿ salvar niños ?¿ acaso, no fuiste tú quien dio la orden ?Kevin estaría vivo si tú no fueses presidente" y “Soy una ciudadana del común. Y usted me da asco la manera en que quiere manejar los temas a su conveniencia”, fueron algunos de los comentarios.

Internautas cuestionaron la actitud del
Internautas cuestionaron la actitud del presidente tras la muerte del pequeño de siete años - crédito X

Gustavo Petro entregó planta de tratamiento de agua en La Guajira

Una nueva etapa en el acceso al agua potable se abrió para la comunidad wayuu de Yotojoroin, en el municipio de Uribia, con la entrega oficial de una planta de tratamiento que provee este recurso esencial a más de 5.000 habitantes.

Entre los beneficiarios directos se encuentran 1.300 estudiantes de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Isabel Jusayu, quienes ahora cuentan con mejores condiciones para su desarrollo escolar y actividades recreativas.

El presidente Gustavo Petro acudió a la zona rural acompañado por la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila, y la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo Fique. La comunidad local, representada por el Comité de Agua, presentó el funcionamiento del sistema, en el que ellos mismos participan en tareas de operación y mantenimiento.

La planta, que opera con paneles solares y suministra cerca de ochenta mil litros diarios, fue financiada íntegramente por la Nación con una inversión de 6.800 millones de pesos. Este sistema no solo abastece a Yotojoroin, sino que beneficia a comunidades vecinas como Kaluchichon, Pirrulia y Ouspa, todas en Uribia. El equipamiento, fabricado en España, refuerza la red de soluciones técnicas implementadas en la región.

La ministra de Vivienda, Helga María Rivas Ardila, resaltó la relevancia de este avance: “Celebrar el agua en Yotorojoin es celebrar la vida, la salud y el Ordenamiento Territorial alrededor del Agua”. Explicó que la obra integra saberes técnicos y conocimientos propios del pueblo wayuu, con el objetivo de reconocer las particularidades culturales y geográficas del territorio.

