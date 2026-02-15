Bogotá demanda a Cundinamarca por 30.000 millones del impuesto de registro: disputa por recaudo compartido

Actualmente, las entidades trabajan en una revisión técnica para determinar el impacto económico y acordar posibles compensaciones. - crédito Colprensa y Maps

El Distrito de Bogotá presentó una demanda para recuperar $30.000 millones de pesos correspondientes a su participación en el impuesto de registro recaudado entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 por la Gobernación de Cundinamarca, tras una discrepancia sobre la distribución de esos recursos. Según informó El Tiempo, la controversia se centra en la interpretación y aplicación del artículo 24 de la Ley 222 de 1995, que define el esquema de reparto del impuesto entre ambas jurisdicciones.

La Ley establece que el Distrito debe recibir el 20% del impuesto de registro generado en su jurisdicción, mientras que la Gobernación de Cundinamarca tiene derecho al 70%. De acuerdo con el reporte del medio, durante cerca de dos años la entidad departamental recibió el 100% de los ingresos derivados de los registros hechos en las cámaras de comercio de la capital, a pesar de la disposición legal.

De acuerdo con el medio ya mencionado, la Secretaría de Hacienda de Bogotá indicó que, en agosto de 2024, la gobernación emitió una directriz dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá. La instrucción determinó que todos los pagos realizados a través del canal virtual serían transferidos en su totalidad al departamento, sin la correspondiente distribución con el Distrito.

El impuesto de registro es clave para formalizar actos y contratos que deben inscribirse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y garantiza la protección legal de los bienes inmuebles.

El recaudo de inscripciones y trámites en la Cámara de Comercio es fundamental para la distribución de recursos entre las entidades involucradas. - crédito Cámara de Comercio.

Impacto fiscal y comparación con proyectos locales

El impacto económico directo, según la administración distrital, equivale a $21.000 millones anuales que la ciudad dejó de recibir, cifra que mensualmente alcanza los $1.700 millones y representa una afectación diaria cercana a $58 millones. El Tiempo detalló que el monto reclamado por el Distrito es comparable con la inversión en el Parque Tercer Milenio, uno de los principales complejos deportivos y recreativos de la capital.

Además, los recursos en disputa permitirían financiar dos proyectos de comunidades energéticas similares a los desarrollados en los Centros Felicidad (Cefe) San Cristóbal y El Tunal, donde la instalación de 1.700 paneles solares permitirá inyectar energía limpia a 2.000 hogares vulnerables ubicados en barrios de estratos 1 y 2.

Acciones previas y proceso de conciliación

Antes de interponer la demanda, la Secretaría de Hacienda de Bogotá realizó varios requerimientos formales a la Gobernación de Cundinamarca. De acuerdo con El Tiempo, las reuniones entre ambas entidades no permitieron llegar a un acuerdo sobre el manejo y distribución de los recursos.

El Distrito presentó una acción judicial que abarca los actos comprendidos entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, relacionados con las inscripciones de registros efectuadas en las cámaras de comercio durante ese periodo. A inicios de febrero de 2025, se abrió un espacio de conciliación, donde actualmente una mesa técnica conjunta trabaja para establecer el impacto preciso de las medidas adoptadas y definir los mecanismos para reparar la situación.

La administración distrital reclama ingresos que dejaron de percibirse por cambios en la distribución de tributos formales. - crédito Colprensa

Las dos entidades han manifestado su voluntad de determinar el alcance de las medidas y acordar la forma de compensación. La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, afirmó que el objetivo del Distrito es que se reintegren los recursos dejados de recaudar y que se garantice la implementación adecuada de la norma sobre el impuesto de registro en Bogotá.

Antecedentes en la matriz de recaudo

Según información de El Tiempo, la ciudad ya había experimentado situaciones similares en materia de impuestos vehiculares. El Distrito calcula que, desde 2012, ha dejado de percibir cerca de $1,1 billones debido a que muchos propietarios registran sus vehículos en municipios de Cundinamarca aunque los usan principalmente en la capital.

Para contrarrestar ese fenómeno, la administración distrital dispuso que, desde el primer semestre de 2026, los vehículos matriculados fuera de Bogotá tendrán restricción de pico y placa dos sábados al mes y deberán pagar un 50% adicional en la tarifa del pico y placa solidario respecto a los vehículos registrados en la ciudad. La Gobernación de Cundinamarca expresó su sorpresa ante la medida y solicitó que el tema se trate también en la mesa de diálogo.

Ana María Cadena, secretaria de Hacienda, lidera las gestiones administrativas y legales para asegurar el cumplimiento en la distribución de los recursos recaudados. - crédito Infobae

Estado actual y próximos pasos

El Tiempo informó que el proceso de conciliación sigue abierto, sin una resolución definitiva sobre el monto y la devolución de los recursos. Ana María Cadena subrayó que Bogotá continuará trabajando con la Gobernación de Cundinamarca para encontrar una solución y restablecer el equilibrio en el recaudo del impuesto de registro.