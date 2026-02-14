Colombia

Karol G sorprendió a sus fans con un adelanto de una nueva canción en sus redes sociales y solo unos pocos pudieron escucharla

El adelanto de una canción especial para San Valentín que Karol G subió y eliminó rápidamente de TikTok generó revuelo y dejó a sus seguidores a la espera de novedades sobre el tema

La cantante compartió un adelanto
La cantante compartió un adelanto de una canción con la que celebraría San Valentin y su cumpleaños. Sin embargo, el fragmento solo estuvo publicado un par de minutos en TikTok - crédito @karolg / Instagram - REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Luego de su aparición en el Super Bowl de Bad Bunny, Karol G volvió a publicar en sus redes sociales con motivo de celebrar el Día de San Valentín con sus millones de seguidores, fecha que coincide con su cumpleaños el 14 de febrero.

La cantante, que siempre suele compartir en redes sociales la celebración que tiene con su familia y amigos, se adelantó este año en la noche del 13 de febrero por medio de su cuenta de TikTok, en la que publicó un video de ella escuchando un fragmento de una canción inédita.

En el video, que tiene una duración de un poco más de 20 segundos, se ve a la cantante con un computador portátil en la mano escuchando una de sus canciones inéditas, con el mensaje: “Esa llamada va a ser el regalito de San Valentín”, mientras que la letra de la canción dice: “Tírame un call, tú estás solo, yo también, call me, vamo a comernos hasta la morning...”.

Según el video de Karol y las interpretaciones de sus seguidores, la canción podría ser lanzada como parte de la celebración de su cumpleaños número 35, además de un “regalo” para que sus fans celebren San Valentín.

La publicación de Karol G mostrando un avance de una nueva canción generó expectativa entre sus seguidores, especialmente por el mensaje que acompañaba el video: “Esa llamada va a ser el regalito de San Valentín” - crédito @besties_mty0/ TikTok

Sin embargo, hubo una situación que generó más especulaciones y dudas en los fans de La Bichota: el video fue eliminado minutos después de la publicación, situación que algunos internautas lograron prevenir por un comentario que dejó la cantante antes de borrarlo: “Ya casi lo borro”.

Según especulan en redes sociales, el tema podría ser publicado durante el 14 de febrero o, simplemente, la fecha fue una excusa para promocionar la canción y lanzarla después; otros internautas aseguran que hace parte de una indirecta para su exrelación con Feid, pues en el computador donde escucha la canción todavía tiene pegado un adhesivo del cantante.

“Eso es una indirecta”, “se viene temita nuevo”, “celebrar San Valentín sin su San Valentín”, “eso es como una indirecta para Feid”, “el sticker de Feid 😍🌺sigo confiando en que siguen juntos“, dicen algunos de los comentarios.

La eliminación del video minutos
La eliminación del video minutos después de su publicación alimentó rumores sobre un posible lanzamiento especial y teorías sobre una referencia a su relación pasada con Feid - crédito @feid/Instagram

Karol G cumple 35 años siendo una de las artistas femeninas más escuchadas en el mundo

Nacida en Medellín el 14 de febrero de 1991, su trayectoria profesional abarca ya más de una década y media.

Su acercamiento a la música se dio desde la infancia, en un entorno familiar donde su padre, músico de profesión, incentivó su interés y la impulsó a participar en el reality Factor XS a los 14 años. Aunque no resultó ganadora, su paso por el programa marcó el inicio de su carrera en la industria musical.

A partir de 2013, empezó a colaborar con músicos internacionales como Nicky Jam y Bad Bunny, y en 2016 firmó con Universal Music. Su versión remix con Quavo logró entrar en el top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard.

El álbum Unstoppable marcó un punto de inflexión en su carrera. Sus lanzamientos, incluidos temas como La Dama y Ahora me llama junto a Bad Bunny, sumaron millones de reproducciones en plataformas digitales y la llevaron a participar en eventos como los Grammy Latino y los Latin American Music Awards. Además, ha lanzado otros discos como Ocean, KG0516, Mañana será bonito y Tropicoqueta, y ha realizado colaboraciones con artistas como Shakira y Romeo Santos.

Karol G llega a sus
Karol G llega a sus 35 años como una de las artistas femeninas más escuchadas globalmente y con una trayectoria reconocida por su impacto en la música urbana - crédito Instagram

En 2024, Karol G realizó la que fue catalogada como la gira más grande para una artista latina y debutó como actriz en la serie Griselda. Participó en el espectáculo de medio tiempo de la NFL en São Paulo, en el Victoria’s Secret Fashion Show y recibió tres Latin Grammy en 2025. Ese mismo año, lanzó un documental en Netflix y presentó una residencia artística en el cabaret Crazy Horse de París.

