Exministro Wilson Ruiz insiste en entutelar a Petro por sus opiniones sobre Jesucristo: impugnará fallo judicial

Wilson Ruiz Orejuela argumentó que la neutralidad del jefe de Estado es fundamental en un país laico y pluralista, y que el fallo judicial no abordó el problema de fondo

Exministro Ruiz exigió al Tribunal
Exministro Ruiz exigió al Tribunal fijar límites a discursos religiosos del Presidente - crédito Jeffrey Arguedas y Chema Moya/Archivo/ EFE

El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela anunció la presentación de una impugnación contra el fallo judicial que negó su tutela frente a recientes declaraciones de Gustavo Petro sobre Jesucristo durante un acto oficial.

A través de un mensaje en la red social X, Ruiz Orejuela puntualizó: “Estoy radicando la impugnación contra el fallo que negó nuestra tutela frente a las declaraciones de Petro sobre Jesucristo en un acto oficial”.

El jurista aclaró que su acción no busca restringir opiniones personales ni abrir un debate teológico. Además, subrayó que el eje de su reclamo es el deber constitucional de neutralidad del mandatario en un país pluralista y laico.

En su mensaje, Ruiz Orejuela calificó el asunto como “algo mucho más serio, el deber constitucional de neutralidad del Jefe de Estado en un país pluralista y laico”. También cuestionó el alcance del fallo judicial, señalando que “el fallo redujo el análisis a si alguien dejó de ir a misa o cambió de religión”.

Wilson Ruiz pide claridad sobre
Wilson Ruiz pide claridad sobre neutralidad estatal tras pronunciamiento de Petro en acto oficial - crédito @WilsonRuizO

Según su perspectiva, el enfoque debe centrarse en la responsabilidad institucional del Presidente, quien representa la unidad nacional y, desde esa investidura, no puede intervenir en contenidos doctrinales de ninguna confesión.

Para el exministro, “ese no es el estándar. El punto es que el Presidente simboliza la unidad nacional y, desde esa investidura, no puede intervenir en contenidos doctrinales de ninguna confesión”.

El exfuncionario reconoció el derecho a la libertad de expresión, pero sostuvo que “cuando se ejerce desde la Jefatura del Estado tiene límites institucionales”.

Finalmente, Ruiz Orejuela explicó que busca que el Tribunal precise esos límites y establezca un precedente sobre la neutralidad estatal. “Impugno para que el Tribunal aclare esos límites y fije un precedente claro, en Colombia el Estado no impone credos, pero tampoco trivializa las creencias de millones de ciudadanos”, concluyó.

Gustavo Petro dijo que Jesús tuvo alguna relación amorosa con María Magdalena - crédito Redes sociales

Esto dice el documento de Ruiz Orejuela: “Es inaceptable que el juez reduzca nuestra vulneración”

En el documento que fue compartido en la red social de X, Ruiz Orejuela sostiene que el juzgado de primera instancia desconoció principios fundamentales del Estado laico y pluralista colombiano y desatendió la protección constitucional a la libertad religiosa, la dignidad humana y la neutralidad estatal.

La sentencia del 11 de febrero de 2026, emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, fue cuestionada por el abogado, quien afirmó: “Es inaceptable que el juez reduzca nuestra vulneración a un mero ‘malestar subjetivo’, cuando lo que está en juego es la integridad del fuero interno de los creyentes y la esencia misma de la laicidad estatal”.

Ruiz Orejuela argumentó que la decisión del juez ignora precedentes de la Corte Constitucional, citando sentencias como la SU-059 de 2024 y la T-881 de 2002, entre otras.

El exministro solicitó que se
El exministro solicitó que se definan los límites institucionales para las declaraciones del presidente en asuntos religiosos - crédito @WilsonRuizO

El incidente tiene origen en un acto oficial realizado el 27 de enero de 2026, en la reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá.

Allí, el presidente Petro manifestó: “Yo creo que Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena porque un hombre así sin amor no podría existir y la mujer lo apoyó hasta el último momento y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban y eran muchas”.

Según Ruiz Orejuela, estas palabras no constituyen una simple opinión personal, sino una intromisión institucional en dogmas religiosos, lo que vulnera la neutralidad requerida al jefe de Estado y afecta la dignidad espiritual de los creyentes.

Wilson Ruiz impugna fallo judicial
Wilson Ruiz impugna fallo judicial que avaló declaraciones de Petro sobre Jesucristo - crédito @WilsonRuizO

El exministro solicitó al Tribunal revocar la sentencia, conceder el amparo solicitado y ordenar al presidente retractarse públicamente y abstenerse de comentarios similares en el futuro.

Ruiz Orejuela subrayó: “Las declaraciones presidenciales no son opiniones personales cuando se emiten en actos oficiales, ya que adquieren carácter institucional”.

Reclamó que la libertad de expresión presidencial debe estar sujeta a límites cuando afecta derechos fundamentales y pidió que el precedente constitucional sea respetado en el marco de un Estado laico y pluralista.

