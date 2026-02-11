Colombia

Lina Tejeiro habló de cómo fue “su primera vez” y mencionó al actor Carlos Torres: “No lo hice por gusto”

La actriz y presentadora compartió la anécdota en medio de una conversación en un pódcast y también se refirió a la vez en la que por poco los descubren en la intimidad, escapándose por el parqueadero

Guardar
Lina Tejeiro confesó cómo fue
Lina Tejeiro confesó cómo fue su primera vez con una de sus parejas y especulan que fue Carlos Torres

La actriz Lina Tejeiro abrió una ventana al pasado durante una reciente entrevista en el pódcast de Cris Pasquel, poniendo en el centro de atención un capítulo poco contado de su vida personal.

Durante su participación en el programa llamado 40 Grados, la llanera y hoy participante de MasterChef Celebrity compartió cómo fue el inicio de su vida íntima, generando un amplio eco en redes sociales debido a la identidad de su primer compañero sentimental, el también actor Carlos Torres.

La famosa sorprende con cada
La famosa sorprende con cada aparición en medios por su sinceridad

Detalles de la intimidad y expectativas

En su testimonio, la actriz de Chichipatos relató que la experiencia llegó cuando la relación aún era reciente y ambos eran muy jóvenes. Tejeiro explicó que la decisión no estuvo motivada por un deseo profundo, sino más bien por curiosidad.

La situación se desarrolló en el apartamento de él y, según sus palabras, la vivencia inicial no resultó ni dolorosa ni especialmente placentera.

“Llevaba poquito tiempo de noviazgo, llegamos al apartamento de él y tengo que reconocer que no lo hice por gusto, sino por curiosidad y ni me dolió, ni disfruté”, contó.

Carlos Torres confiesa la escena
Carlos Torres confiesa la escena de cama más incómoda de su carrera y desata risas entre sus fans

Durante ese momento, la música también formó parte del recuerdo, pues sonaba una canción popular de la época, lo que añade una capa generacional a la anécdota.

“Me acuerdo que par de besos pa’ acá, pa’ allá’, era lo único que yo pedía y en ese momento estaba de moda la canción ‘un beso significa amistad, sexo y amor’ y mientras sucedía estaba sonando...”, agregó a su declaración.

La actriz describió que el encuentro no fue extenso, atribuyendo la brevedad a sus propias expectativas y no a alguna acción de Torres.

Carlos Torres y el descubrimiento familiar

La relación entre ambos no estuvo exenta de complicaciones familiares. Tejeiro mencionó que la madre de su entonces pareja no veía con buenos ojos la relación, inquietud que también compartía su propia madre. Una situación imprevista puso a prueba su ingenio: en una visita inesperada de la madre del actor al apartamento.

MasterChef Celebrity Colombia 2026 sorprende
MasterChef Celebrity Colombia 2026 sorprende con un elenco de lujo: Lina Tejeiro, Sebastián Villalobos y Emiro Navarro encabezan la nueva temporada

“La mamá de él no me quería mucho, éramos muy jóvenes y eso le hacía mucho ruido a mi mamá y a la de él. Una vez la mamá llegó de sorpresa al apartamento, empezó a tocar la puerta y me tocó pararme a esconderme dentro de un clóset empelota mientras él solucionaba, me vestí y salí por el parqueadero del edificio”, relató.

Evolución de la relación y actualidad de Lina Tejeiro

Con el paso del los años, la relación entre los dos jóvenes se mantuvo durante un periodo, aunque finalmente terminó. Tras la revelación, usuarios en redes sociales revisaron el historial sentimental de ambos y manifestaron deseos de verlos juntos de nuevo.

Cuál es el “crush” de Lina Tejeiro

La actriz Lina Tejeiro protagonizó un momento viral tras confesar en el pódcast 40 grados, conducido por Cristian Pasquel, quién es actualmente su “crush nacional”.

Lina Tejeiro confiesa que Ryan Castro es su crush nacional y enciende las redes

Durante la charla, y tras algunas dudas iniciales, Tejeiro reveló que el cantante paisa Ryan Castro ocupa ese lugar, explicando: “De un tiempo para acá se ha puesto muy guapo, muy, muy guapo. Y lo digo con todo el respeto del mundo”. La declaración desató una ola de reacciones en plataformas como Instagram, X y TikTok, tanto de sus seguidores como de los fanáticos del reguetonero.

El intercambio incluyó una anécdota donde Tejeiro, entre risas y con evidente vergüenza, comentó que incluso le contó a su madre su admiración por el cantante, utilizando expresiones coloquiales que rápidamente se replicaron en memes y clips. Ante la viralización, la actriz matizó: “Ay, no, qué pena, es con todo el respeto”, subrayando el tono relajado del momento.

La revelación posicionó a Ryan Castro entre las principales tendencias del día, y generó especulaciones y bromas sobre una posible interacción entre ambos. La naturalidad de Tejeiro fue celebrada por los usuarios, reforzando su imagen de cercanía y espontaneidad con el público.

