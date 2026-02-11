Colombia

Jóvenes reportadas como desaparecidas fueron encontradas muertas en el Valle del Cauca

Los investigadores analizan detalles del área para reconstruir los hechos y encontrar a los responsables

La investigación busca reconstruir los hechos ocurridos tras la desaparición de las víctimas - crédito Luis Torres/EFE

Dos jóvenes fueron halladas sin vida en una fosa ubicada en un área apartada de Cartago, Valle del Cauca, tras permanecer desaparecidas por seis días. El caso desató el rechazo entre la comunidad y tiene a los allegados de las víctimas pidiendo justicia.

Se trata de María Camila Salazar Cano y Anyi Paola Giraldo Castaño, como fueron identificadas las jóvenes de las que se perdió todo rastro durante la jornada del 3 de febrero, después de que salieran de sus viviendas.

La desaparición de las víctimas se reportó el primer martes de febrero, en el momento en el que los teléfonos móviles de las dos dejaron de emitir señal y la motocicleta en la que se movilizaban apareció abandonada en un potrero, lo que encendió las alarmas sobre su paradero y llevó a que sus familiares denunciaran lo sucedido ante la Policía.

El levantamiento de los cuerpos se realizó en una zona verde entre las comunas 6 y 7 - crédito Fiscalía General de la Nación

Al acudir al lugar, unidades de la Policía Judicial y personal técnico acordonaron el área y realizaron los procedimientos de levantamiento de los cuerpos tras encontrarlos enterrados en un terreno baldío. Según fuentes oficiales, el sitio era poco concurrido, hecho que explicaría la demora en el hallazgo.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal, entidad encargada de los exámenes forenses que permitirán determinar las causas del fallecimiento y confirmar plenamente la identidad de las víctimas.

Hubo un aspecto que llamó la atención de los investigadores. Se trata de la distancia de aproximadamente 100 metros entre los cuerpos, lo que se ha convertido en un elemento crucial en la investigación que intenta esclarecer cómo ocurrieron los hechos y aporta pistas sobre la dinámica del crimen.

En el reporte, que fue difundido por medios locales, se indica que el hallazgo se produjo durante la búsqueda en una zona verde que se encuentra ubicada entre las comunas 6 y 7, donde los investigadores judiciales localizaron las dos fosas.

El caso ha provocado una fuerte reacción entre familiares y amigos de las víctimas, así como los habitantes de Cartago, que exigieron respuestas y reclamaron celeridad en las investigaciones. Entre tanto, la Policía Nacional solicitó a la comunidad que aporte cualquier dato relevante que permita esclarecer el caso, comunicándose con la línea de emergencias 123, que opera las 24 horas y garantiza la reserva de la información.

La comunidad exige claridad y pide incrementar los esfuerzos de las autoridades - crédito Fiscalía

Hallazgo de cabeza humana en el Valle del Cauca

Lamentablemente, los cuerpos de las jóvenes no son el único hallazgo que se ha presentado en el sector, puesto que se confirmó que una cabeza humana fue encontrada el lunes 9 de febrero de 2026 al costado de la vía Panorama, en jurisdicción de La Unión, Valle del Cauca, lo que causó alarma entre las comunidades que habitan en zonas cercanas al lugar de los hechos.

Las autoridades trabajan por identificar la víctima mediante análisis forenses tras el levantamiento realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. De momento, los investigadores no han localizado el resto del cuerpo ni han logrado determinar la identidad de la persona afectada, por lo que siguen recolectando pruebas para esclarecer las circunstancias del presunto homicidio.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) analiza el área para reconstruir lo sucedido y buscar justicia - crédito Colprensa

Unidades de la Policía del Valle del Cauca y personal de criminalística acordonaron la zona y realizaron la respectiva inspección técnica para recolectar elementos probatorios. Además, se han desplegado recorridos en áreas rurales cercanas en busca de nuevas pistas o posibles víctimas adicionales.

El hallazgo tuvo lugar en el tramo que conecta con el corregimiento de San Luis, y fue reportado inmediatamente por ciudadanos a las autoridades, lo que generó una respuesta rápida y el inicio de las diligencias judiciales correspondientes.

