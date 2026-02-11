Colombia

El Gobierno cerró 2025 mejor de lo previsto, pero dejó una pesada bomba fiscal para los próximos años

Un análisis de Corficolombiana advierte que la reducción del déficit en 2025 se logró con maniobras de deuda que alivian el corto plazo, pero trasladan mayores riesgos y costos a las finanzas públicas

Guardar
El balance fiscal de 2025
El balance fiscal de 2025 cerró con un déficit de 6,5% del PIB, inferior al 7,1% proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo - crédito Colprensa

El balance fiscal de 2025 dejó una paradoja difícil de ignorar, las cuentas públicas cerraron mejor de lo esperado, pero a un costo que se sentirá con más fuerza en los próximos años. Así lo advirtió un análisis del Departamento de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, que revisó en detalle las operaciones de manejo de deuda realizadas por el Gobierno durante 2025.

En el corto plazo, los resultados fueron favorables. Según la firma, el déficit fiscal de 2025 se redujo en 0,6 puntos del producto interno bruto (PIB) y habría cerrado en 6,5% del PIB, por debajo de la meta oficial de 7,1% fijada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Ese alivio se explicó, principalmente, por el ahorro en intereses logrado a través de lo que el informe denominó una “ingeniería financiera” liderada desde el Ministerio de Hacienda.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Las operaciones de manejo de
Las operaciones de manejo de deuda realizadas por el Gobierno permitieron un ahorro de hasta 28 billones de pesos en intereses, equivalente a 1,5% del PIB - crédito Joel González/Presidencia de la República

El contraste es claro cuando se observa el escenario sin esas estrategias. De acuerdo con el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, si no se hubieran implementado las operaciones desde Crédito Público, el déficit fiscal habría alcanzado 8,4% del PIB en 2025, “un máximo histórico, al superar incluso el registro de pandemia (7,8% del PIB en 2020)”.

El ajuste no fue menor. Corficolombiana calculó que el manejo de deuda permitió un ahorro en intereses de hasta 28 billones de pesos, equivalentes a 1,5% del PIB. Sin embargo, ese respiro convivió con un deterioro estructural, el déficit primario, que excluye el pago de intereses, habría llegado a 3,7% del PIB, es decir, 0,9 puntos por encima de lo previsto en el marco fiscal y el nivel más alto registrado, si se dejan por fuera los episodios extraordinarios de la pandemia y la crisis financiera de finales de los años noventa.

El informe es enfático en señalar que el beneficio fue inmediato, pero no gratuito. Las mismas operaciones que redujeron la presión fiscal en 2025 trasladaron una carga mayor hacia el futuro. “En valor presente, el perfil de deuda aumentó en 310 billones de pesos, lo que equivale a 17 por ciento del PIB, como resultado de esta estrategia”, advirtió Corficolombiana.

Sin las estrategias de ingeniería
Sin las estrategias de ingeniería financiera, el déficit fiscal habría alcanzado 8,4% del PIB, superando incluso el nivel registrado durante la pandemia - crédito Colprensa

Para Felipe Campos, economista y gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, el cambio es profundo. En su lectura para el diario El Tiempo, “estamos cambiando deuda barata tomada en todos los gobiernos anteriores por la deuda más cara en la historia del país”. La frase resumió una preocupación compartida en el mercado, la sostenibilidad de ese nuevo perfil de endeudamiento.

Aun así, en 2025 hubo factores adicionales que jugaron a favor del indicador de deuda. Corficolombiana señaló que, como resultado de las operaciones y del comportamiento del tipo de cambio, la deuda neta del Gobierno habría cerrado por debajo del 60% del PIB, nivel contemplado en el marco fiscal. En particular, la entidad destacó que “la apreciación del tipo de cambio, que cerró el año 500 pesos por debajo de lo presupuestado por el Gobierno, restó cerca de 3 puntos a la relación deuda/PIB”.

El panorama cambia de manera significativa cuando se mira hacia adelante. Para 2026, Corficolombiana anticipó un deterioro de las cuentas públicas y advirtió que el Plan Financiero del año en curso “dejará en evidencia la gravedad de la crisis fiscal”.

El déficit primario en 2025
El déficit primario en 2025 llegó a 3,7% del PIB, el nivel más alto desde la crisis financiera de los años noventa, excluyendo la pandemia - crédito iStock

Sus proyecciones apuntan a un déficit primario de 4% del PIB y un déficit total de 7,6% del PIB, en un contexto marcado por elevadas necesidades de refinanciación de corto plazo. Entre los factores de presión se encuentran el vencimiento de más de 60 billones de pesos en Títulos de Tesorería de Corto Plazo (TCO) y el pago del Total Return Swap, por 9.300 millones de dólares, un contrato financiero que intercambia el rendimiento total de un activo por pagos periódicos.

En ese escenario, el manejo de la deuda deja de ser solo una discusión técnica y se convierte en un asunto central de estabilidad macroeconómica. Para Corficolombiana, la situación actual de las finanzas públicas representa “la mayor vulnerabilidad macroeconómica de Colombia” y no puede resolverse únicamente con maniobras financieras.

El llamado final del informe es contundente, se requiere un ajuste estructural que vaya más allá de la creatividad en la estrategia de financiamiento. De lo contrario, el alivio obtenido en 2025 podría verse como una solución temporal que terminó ampliando el problema de fondo.

Temas Relacionados

CorficolombianaDéficit fiscal ColombiaRegla fiscalDéficit fiscalMarco Fiscal de Mediano PlazoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Se le cayó otro delantero al América de Cali: esta fue la razón por la que no firmó a atacante del fútbol argentino

El cuadro rojo ha presentado muchos problemas para conseguir los atacantes que necesita para el primer semestre, pues hasta ahora solo cuenta con el recién llegado Daniel Valencia y el veterano Adrián Ramos

Se le cayó otro delantero

La inflación que más mira el Banco de la República volvió a subir y complica el rumbo de las tasas en 2026

El arranque del año mostró un repunte en las inflaciones básicas, un conjunto de indicadores clave porque reflejan presiones persistentes de precios

La inflación que más mira

Petro protagonizó encontrón en redes con Carlos Meisel por declaraciones sobre Urrá: “¿No te alcanza el cerebro?”

La discusión empezó por afirmaciones del presidente sobre el manejo de la hidroeléctrica y la crisis ambiental en Córdoba

Petro protagonizó encontrón en redes

“Se encuentra bajo amenaza”: la dura realidad que vivirán los colombianos con los bancos debido al salario mínimo y la inflación

Brasil cede el liderazgo regional y la política de ajustes busca resguardar la confianza de los mercados ante una presión de precios que pone en alerta a los sectores más expuestos

“Se encuentra bajo amenaza”: la

María Fernanda Cabal exigió atención a la emergencia en Córdoba y cuestioLa senadora le sugirió al presidente que se concentre en la emergencia climática que golpea al departamento nó a Petro por dedicarse a negar la violación de topes electorales

La senadora pidió que el Gobierno priorice la crisis por inundaciones, que ha dejado más de 14 muertos, en vez de centrarse en los procesos que cursan en la Fiscalía General de la Nación

María Fernanda Cabal exigió atención
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

El conmovedor mensaje que le

El conmovedor mensaje que le dedicó la hermana de Yeison Jiménez al cantante al cumplirse un mes de la tragedia: “Te extraño todos los días”

Mamá de Miryam rechazó su relación con Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Me tiene más aburrida esta situación”

Dos actores fueron confirmados como los nuevos participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Nicolás Arrieta sorprendió con revelación sobre el manejo de su dinero en ‘La casa de los famosos’: “Mi mujer me gobierna”

Kunno, de ‘La casa de los famosos’, respondió los ataques de Yina Calderón: “Estás perdiendo el tiempo”

Deportes

Se le cayó otro delantero

Se le cayó otro delantero al América de Cali: esta fue la razón por la que no firmó a atacante del fútbol argentino

El debut de Jhon Arias en Palmeiras genera expectativa en Brasil

Poderoso club de Brasil se quedó con joven promesa de Millonarios: el azul hizo un importante negocio

Luis Javier Suárez elegiría su próximo destino y el Real Madrid podría ser una opción: así lo analizan desde España

Este es el ranking UCI 2026: Egan Bernal lidera a los colombianos en la clasificación mundial