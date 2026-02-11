El Gobierno cerró 2025 mejor de lo previsto, pero dejó una pesada bomba fiscal para los próximos años

El balance fiscal de 2025 cerró con un déficit de 6,5% del PIB, inferior al 7,1% proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo - crédito Colprensa

El balance fiscal de 2025 dejó una paradoja difícil de ignorar, las cuentas públicas cerraron mejor de lo esperado, pero a un costo que se sentirá con más fuerza en los próximos años. Así lo advirtió un análisis del Departamento de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, que revisó en detalle las operaciones de manejo de deuda realizadas por el Gobierno durante 2025.

En el corto plazo, los resultados fueron favorables. Según la firma, el déficit fiscal de 2025 se redujo en 0,6 puntos del producto interno bruto (PIB) y habría cerrado en 6,5% del PIB, por debajo de la meta oficial de 7,1% fijada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Ese alivio se explicó, principalmente, por el ahorro en intereses logrado a través de lo que el informe denominó una “ingeniería financiera” liderada desde el Ministerio de Hacienda.

El contraste es claro cuando se observa el escenario sin esas estrategias. De acuerdo con el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, si no se hubieran implementado las operaciones desde Crédito Público, el déficit fiscal habría alcanzado 8,4% del PIB en 2025, “un máximo histórico, al superar incluso el registro de pandemia (7,8% del PIB en 2020)”.

El ajuste no fue menor. Corficolombiana calculó que el manejo de deuda permitió un ahorro en intereses de hasta 28 billones de pesos, equivalentes a 1,5% del PIB. Sin embargo, ese respiro convivió con un deterioro estructural, el déficit primario, que excluye el pago de intereses, habría llegado a 3,7% del PIB, es decir, 0,9 puntos por encima de lo previsto en el marco fiscal y el nivel más alto registrado, si se dejan por fuera los episodios extraordinarios de la pandemia y la crisis financiera de finales de los años noventa.

El informe es enfático en señalar que el beneficio fue inmediato, pero no gratuito. Las mismas operaciones que redujeron la presión fiscal en 2025 trasladaron una carga mayor hacia el futuro. “En valor presente, el perfil de deuda aumentó en 310 billones de pesos, lo que equivale a 17 por ciento del PIB, como resultado de esta estrategia”, advirtió Corficolombiana.

Para Felipe Campos, economista y gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, el cambio es profundo. En su lectura para el diario El Tiempo, “estamos cambiando deuda barata tomada en todos los gobiernos anteriores por la deuda más cara en la historia del país”. La frase resumió una preocupación compartida en el mercado, la sostenibilidad de ese nuevo perfil de endeudamiento.

Aun así, en 2025 hubo factores adicionales que jugaron a favor del indicador de deuda. Corficolombiana señaló que, como resultado de las operaciones y del comportamiento del tipo de cambio, la deuda neta del Gobierno habría cerrado por debajo del 60% del PIB, nivel contemplado en el marco fiscal. En particular, la entidad destacó que “la apreciación del tipo de cambio, que cerró el año 500 pesos por debajo de lo presupuestado por el Gobierno, restó cerca de 3 puntos a la relación deuda/PIB”.

El panorama cambia de manera significativa cuando se mira hacia adelante. Para 2026, Corficolombiana anticipó un deterioro de las cuentas públicas y advirtió que el Plan Financiero del año en curso “dejará en evidencia la gravedad de la crisis fiscal”.

Sus proyecciones apuntan a un déficit primario de 4% del PIB y un déficit total de 7,6% del PIB, en un contexto marcado por elevadas necesidades de refinanciación de corto plazo. Entre los factores de presión se encuentran el vencimiento de más de 60 billones de pesos en Títulos de Tesorería de Corto Plazo (TCO) y el pago del Total Return Swap, por 9.300 millones de dólares, un contrato financiero que intercambia el rendimiento total de un activo por pagos periódicos.

En ese escenario, el manejo de la deuda deja de ser solo una discusión técnica y se convierte en un asunto central de estabilidad macroeconómica. Para Corficolombiana, la situación actual de las finanzas públicas representa “la mayor vulnerabilidad macroeconómica de Colombia” y no puede resolverse únicamente con maniobras financieras.

El llamado final del informe es contundente, se requiere un ajuste estructural que vaya más allá de la creatividad en la estrategia de financiamiento. De lo contrario, el alivio obtenido en 2025 podría verse como una solución temporal que terminó ampliando el problema de fondo.