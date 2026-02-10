Tres ejemplares de fauna silvestre en peligro fueron auxiliados por las autoridades tras operativos en Cundinamarca

Un rescate simultáneo salvó a una venada gestante, una tayra y un perezoso en Cundinamarca, destacando la labor de la CAR y la Policía Nacional - crédito CAR

Un rescate contrarreloj permitió salvar a una venada gestante, una tayra y un perezoso, todos ellos en situaciones críticas en distintos puntos de Cundinamarca.

Las acciones, coordinadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el grupo de Carabineros de la Policía Nacional, respondieron a alertas ciudadanas y se desarrollaron en la provincia de Gualivá, en medio de crecientes amenazas para la biodiversidad local.

Una venada gestante herida, el caso más crítico

En el municipio de Útica, la comunidad reportó la presencia de una venada con aproximadamente cuatro meses de gestación. El animal, hallado con debilidad extrema y heridas provocadas por cercas de alambre, no podía desplazarse por sí misma.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad ambiental, el personal especializado de la CAR intervino de inmediato, brindando atención veterinaria y primeros auxilios antes de trasladarla a la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (Urras). En este centro, la venada recibe tratamiento integral para su recuperación y para la protección de su cría por nacer.

La venada gestante herida en Útica fue encontrada con debilidad extrema y heridas por cercas de alambre, recibiendo atención veterinaria urgente - crédito CAR

La situación de la venada refleja las consecuencias del contacto cada vez más frecuente entre animales silvestres y actividades humanas, especialmente en zonas rurales y corredores viales.

Las principales amenazas para la fauna local incluyen atropellamientos, heridas por cercas y pérdida de hábitat, factores que incrementaron el número de rescates en la región.

Tayra paralizada tras posible atropellamiento

Otro rescate relevante se realizó a orillas del río Tobia, en el municipio de Nimaima. Allí, una tayra —mamífero carnívoro de la familia de los mustélidos— fue hallada inmóvil, con parálisis en las patas traseras, aparentemente como resultado de un atropellamiento vehicular. El grupo de Carabineros trasladó al animal para valoración preliminar y alimentación, antes de remitirlo a la Urras, donde especialistas trabajan en su rehabilitación.

Una tayra fue hallada paralizada a la orilla del río Tobia en Nimaima, aparentemente tras ser atropellada, y sigue tratamiento en la Urras - crédito CAR

La coordinación entre la CAR y la Policía de Carabineros FUE fundamental para atender casos urgentes y garantizar que los animales reciban atención médica adecuada. “Trabajamos en el territorio de forma constante, con un profesional especializado disponible las 24 horas, para cumplir nuestro compromiso con la fauna silvestre”, afirmó Ronald Prieto, director encargado de la CAR Regional Gualivá.

Un perezoso liberado tras ser rescatado de una vía principal

En el corredor vial Villeta–Guaduas, un perezoso fue detectado en riesgo inminente de ser arrollado por vehículos. Profesionales de la CAR acudieron al lugar, evaluaron el estado del animal y, tras confirmar que se encontraba en buenas condiciones, lo liberaron en una zona boscosa próxima. Esta acción permitió devolver al animal a su hábitat natural y evitar un nuevo incidente.

La articulación con la comunidad resultó clave: los reportes ciudadanos permitieron detectar de manera oportuna situaciones de peligro que afectan a la fauna silvestre. La participación de los habitantes en la protección de estos ejemplares se ha vuelto indispensable, dada la creciente interacción entre humanos y animales en el departamento.

El rescate y liberación de un perezoso en el corredor vial Villeta–Guaduas impidió un incidente fatal y permitió devolverlo a su hábitat natural - crédito CAR

El papel de la Urras y la crisis ambiental en Cundinamarca

La Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (Urras) desempeña un papel central en la atención de fauna herida o en riesgo. Este organismo recibe, evalúa y protege a los animales víctimas de accidentes, abandono o maltrato, asegurando que puedan recuperar su salud y reintegrarse a su entorno natural.

En el aniversario número 65 de la CAR, la entidad reiteró su compromiso con la defensa de la biodiversidad en Cundinamarca y el fortalecimiento de sus acciones conjuntas con la comunidad y las autoridades.

“Desde la Dirección Regional Gualivá estamos comprometidos con la protección animal, labor que fortalecemos con un profesional especializado disponible las 24 horas del día”, enfatizó Prieto.