Senadora de la República fue secuestrada en el Cauca: Petro afirmó que es “un grito de guerra”

La cuenta de X de Aida Quilcué fue utilizada para denunciar la detención de la líder indígena y parte de su equipo de trabajo

Autoridades no han confirmado que
Autoridades no han confirmado que se tenga certeza sobre el secuestro de la congresista - crédito Aida Quilcué/Facebook

En la tarde del 10 de febrero, la cuenta de X de la senadora Aida Quilcué fue utilizada para informar que la política vinculada al movimiento Mais fue secuestrada en Cauca.

“Informamos a la opinión pública que la senadora Aida Quilcué y su esquema de seguridad presuntamente han sido secuestrados en el tramo Inzá - Totoro, Cauca. Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la senadora y su esquema de seguridad”, se lee en la publicación mencionada.

De manera inmediata, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció a través de la misma red social al respecto. “Toda la Fuerza Pública está en reacción y adelantando la búsqueda de nuestra senadora @aida_quilcue. Cualquier información, suministrarla llamando al 147 o 165″, escribió el jefe de la cartera mencionada en X.

Fuentes de Infobae Colombia informaron que, tras la información difundida a través de X, “comenzó la búsqueda para verificar la situación”.

La cuenta de X de
La cuenta de X de la senadora fue utilizada para hacer la denuncia - crédito @aida_quilcue/X

De manera inmediata, durante el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro se pronunció para confirmar que los responsables serían disidentes de las Farc.

“Me toca informar que fue interceptada a la una la senadora Aida Quilcué, en un camino que hemos recorrido muchas veces. Ya hablé con la hija”, indicó el mandatario nacional.

Además, Gustavo Petro indicó que, en caso de no ser liberada la senadora, este hecho sería una declaración de guerra por parte de las disidencias.

“Si no la sueltan, es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país. Enorme error que cometieron las Farc, que mataron a sus autoridades religiosas por no entender la diferencia, algo en lo que me he vuelto experto. Nos entendemos entre diferentes y aquí tenemos algo; ojalá se resuelva rápido, o si no, han cruzado una línea roja que es volver a lo que hicieron los españoles, exterminar a los pueblos a través de sus baluartes”.

