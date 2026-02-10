Nueva medida del Gobierno Petro haría que el precio de la factura de energía baje en plena temporada de lluvias

El Gobierno de Gustavo Petro busca que en Colombia haya justicia tarifaria- Colprensa

El Ministerio de Minas y Energía solicitó a las empresas generadoras reducir los precios de la energía y a adoptar acciones concretas para proteger a los usuarios, en medio de altos niveles de embalses en el país. Las disposiciones regulatorias buscan asegurar la justicia tarifaria y trasladar a los hogares el beneficio de una hidrología favorable. Según el ministro Edwin Palma Egea, el precio de la energía debe reflejar los costos reales de generación y ese beneficio debe llegar directamente a los usuarios.

Las nuevas medidas regulatorias responden tanto a la abundancia de agua en los embalses como a la necesidad de garantizar estabilidad en el mercado eléctrico. El funcionario detalló que, mediante la Circular 40008 del 10 de febrero de 2026, se instruyó a las generadoras públicas con mayoría estatal —Gecelca, Gensa y Urrá — a ser las primeras en aplicar la reducción tarifaria.

“Por instrucción del presidente Petro le he pedido a las generadoras con mayoría del Estado que el ejemplo empiece por casa y se acojan a la nueva metodología establecida por la CREG para bajar precios de la energía y lograr tarifas justas”, señaló. Dichas reglas actualizadas se derivan de resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), orientadas a privilegiar precios competitivos en escenarios de bajos costos de generación.

El Gobierno Petro pidió a las generadoras bajar precios de la energía y lograr tarifas justas - crédito Ministerio de Minas y Energía

El ministerio insistió en la importancia de emplear todos los mecanismos regulatorios disponibles, como la contratación anticipada, para reducir la volatilidad en el mercado, en especial durante periodos de lluvias intensas y embalses llenos.

De acuerdo con el jefe de la cartera, “con embalses en niveles altos, el valor del agua se acerca al cero de la bolsa”. Dijo que “esperamos un comportamiento responsable del mercado, con ofertas razonables y coherentes con la realidad hidrológica del país”.

Al mismo tiempo, el Gobierno exhortó a las empresas energéticas a suscribir contratos de suministro que permitan amortiguar eventuales subidas en el precio spot y pidió a los agentes estatales “dar ejemplo de justicia tarifaria” bajo la estructura de mercado promovida por la Creg.

Funcionamiento técnico de los embalses y contexto hidrológico

Desde el sector generador, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, había dicho que la operación de los embalses responde a criterios estrictamente técnicos y legales, sin espacio para decisiones arbitrarias. “Los embalses no operan de forma arbitraria ni botan agua gratuitamente. Cumplen tres funciones esenciales: regular los ríos, generar energía y reducir riesgos de inundación, bajo reglas estrictas vigiladas por el Estado”, precisó la dirigente por medio de X.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, dijo que los embalses destinados a la generación de energía no operan de forma arbitraria - crédito @NGutierrezJ/X

De igual manera, explicó que cada embalse se ajusta a un propio esquema de funcionamiento, guiado por parámetros hidrológicos, ambientales, de seguridad, y por los pronósticos climáticos y de demanda de energía. Según ella, “no existe incentivo económico para verter agua. Los vertimientos son obligaciones técnicas, no decisiones discrecionales”. Insistió en que cuando un embalse alcanza su nivel máximo, “las descargas controladas son obligatorias por seguridad. No realizarlas pondría en riesgo la infraestructura y, sobre todo, la vida y los bienes de las comunidades aguas abajo”.

El Gobierno insiste en que la gestión adecuada de los embalses incide de manera directa en la protección del sistema energético y de las poblaciones aledañas. Palma reiteró la importancia de coordinar la administración del recurso hídrico con la atención a la variabilidad climática y la previsión de escenarios extremos que puedan afectar el suministro eléctrico.

Almacenamiento de agua

El periodo lluvioso actual elevó de forma notable los niveles de almacenamiento, sobre todo, en embalses estratégicos como Urrá, ubicado en la cuenca del río Sinú. Según datos compartidos por Acolgen, la infraestructura hidroeléctrica actúa como barrera ante eventos extremos, disminuyendo tanto la probabilidad como el impacto de inundaciones en zonas vulnerables. Gutiérrez resaltó que “en la cuenca del Sinú, el embalse de Urrá ha controlado más del 96 % de las crecientes en los últimos 25 años, reduciendo el riesgo para la región”.

Los embalses desempeñan también un papel clave en la reducción de desastres naturales, según estudios internacionales mencionados por la presidenta gremial. “La operación de embalses puede reducir la frecuencia de inundaciones cerca de un 8 % y la severidad de las crecidas hasta en un 38 %, confirmando su papel como infraestructura de mitigación del riesgo”, afirmó. Además, investigaciones globales estiman que la población expuesta a inundaciones disminuye entre un 12% y un 20% por la capacidad de regulación hidráulica que aportan las represas.

En 2025, el precio promedio de la bolsa fue de 245,8 $/kWh, por debajo del precio promedio de los contratos (298,9 $/kWh) durante el 78,63 % del tiempo - crédito @NGutierrezJ/X

Precios de la energía, beneficios y limitaciones técnicas

Desde la perspectiva del mercado, el escenario de lluvias de los últimos meses permitió una baja significativa en los precios de la energía para hogares e industria.

“En 2025, el precio promedio de la bolsa fue de 245,8 $/kWh, por debajo del precio contractual (298,9 $/kWh) durante el 78,63 % del tiempo. En 2026, el precio de bolsa ha sido de 213,2 $/kWh, y el de contratos de 308,25 $/kWh, la bolsa por debajo de los contratos en el 86,2 % del tiempo”, sostuvo la presidenta de Acolgen.

Dicha dinámica evidencia que, cuando los embalses funcionan en condiciones óptimas y hay aportes hídricos abundantes, la generación basada en recursos renovables permite abaratar los costos para los usuarios, según Gutiérrez. Así, el contexto de lluvias se traduce en facturas más bajas siempre que el sistema aproveche el potencial hídrico y asegure la justicia tarifaria.