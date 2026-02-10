Colombia

Defensora del Pueblo pidió fortalecimiento para la prensa en época electoral tras “acoso” por parte de algunos candidatos y movimientos

Durante una reunión con la Flip, Iris Marín pidió también a los medios intensificar su labor en la verificación y pedagogía informativa

Iris Marín habló sobre el hostigamiento a los medios de comunicación - crédito Mauricio Dueñas/EFE

La defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó al Estado colombiano adoptar un lenguaje institucional respetuoso y libre de información falsa en todas sus ramas del poder público.

Durante una intervención, Marín subrayó la responsabilidad de las autoridades al afirmar que “el Estado, el primero que debe mantener unos estándares de discurso respetuoso, que no use información falsa”.

Esta petición, se suma a las preocupaciones sobre el impacto de los discursos oficiales en la calidad del debate democrático y la confianza ciudadana.

Según la defensora del pueblo, las instituciones públicas deben “educar con el ejemplo”, evitando la difusión de datos incorrectos y promoviendo mecanismos independientes de verificación de hechos.

Iris Marín destacó la necesidad de impulsar programas de alfabetización digital y mediática para fortalecer la capacidad de la ciudadanía en la identificación de información falsa.

“Promover mecanismos independientes de verificación de hechos e impulsar programas de alfabetización digital y mediática es fundamental”, puntualizó.

Durante una reciente reunión con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Marín abordó la importancia de monitorear el hostigamiento y el acoso judicial hacia los medios de comunicación, especialmente por parte de candidaturas, movimientos y partidos políticos.

Según relató la defensora, la Flip alertó sobre “conductas puntuales que están convirtiéndose en cada vez más recurrentes”, lo que afecta la labor de monitoreo y acompañamiento de la prensa en contextos electorales.

La defensora enfatizó que la libertad de prensa resulta esencial para el desarrollo de elecciones transparentes y para que la ciudadanía cuente con elementos objetivos al tomar decisiones en las urnas.

Marín señaló que “los medios de comunicación pueden ayudar a verificar esa información que muchas veces circula en redes o en otros medios, que evidentemente es falsa”.

Marín reconoció la existencia de iniciativas históricas de los medios de comunicación en el combate contra la desinformación y valoró los esfuerzos actuales orientados a la verificación de datos. Al respecto, mencionó la importancia de que los medios continúen su labor pedagógica aportando consejos prácticos a la ciudadanía sobre cómo identificar información no verificada antes de asumirla como verdadera.

“Los medios pueden ayudar en pedagogía, en corregir esa información falsa, dar tips a la ciudadanía de cómo verificar la información”, expresó.

El llamado de la Defensoría del Pueblo se produce en un contexto donde la proliferación de contenidos engañosos y la polarización política han incrementado los desafíos para la integridad del debate público en Colombia.

Marín insistió en que el Estado debe liderar con el ejemplo y que los servidores públicos tienen la obligación de abstenerse de propagar afirmaciones sin sustento verificable.

