Andrés Pastrana acusó a Gustavo Petro y Ricardo Roa de ser “hermanos siameses” en la violación de topes electorales en campaña de 2022

En medio del escándalo reciente que sacude los cimientos del actual Gobierno, tras la decisión de la Fiscalía de imputar cargos al exgerente de la campaña Petro presidente y hoy titular de la estatal Ecopetrol, Ricardo Roa, el exmandatario Andrés Pastrana Arango aprovechó la efervescencia del momento para lanzar, una vez más, fuertes señalamientos al jefe de Estado. Lo acusó a través de sus redes sociales de estar íntimamente ligado al proceso del funcionario.

A través de su perfil de X, Pastrana afirmó que tanto Roa como Petro, en su calidad de “ciudadano candidato”, son legalmente “hermanos siameses en la violación de topes”, reportados en la aspiración de 2022, no solo por la Fiscalía General de la Nación, sino del propio Consejo Nacional Electoral (CNE), que ya había determinado imponer una serie de sanciones administrativas al exgerente y otros miembros de la campaña, al comprobarse la violación de topes.

Las afirmaciones del expresidente, que exigió con ello un trato igualitario contra Petro, surgieron en el mismo día en que el ente acusador imputó cargos a Roa por supuestas irregularidades financieras. La crisis ha implicado no solo a los protagonistas centrales, sino que también ha puesto bajo escrutinio el futuro de la petrolera, que sigue al mando de Roa, y del sistema electoral, que se habría visto vulnerado por cuenta de lo que sería una actuación irregular del candidato.

En las plataformas digitales, Pastrana aprovechó la atención para hacer duras acusaciones a ambos personajes. “La violación de topes, por el Pacto de La Picota y otras fechorías, invalida la credencial presidencial”, indicó el exjefe de Estado, que hizo énfasis a los presuntos nexos entre el presidente y su entonces gerente de campaña, al sugerir que comparten responsabilidad en las decisiones financieras que hoy investiga la justicia con sus decisiones.

Con ello, el expresidente no solo cuestionó la legalidad del financiamiento, que se habría sobrepasado en más de 3.500 millones de pesos, sino que puso en duda la legitimidad del triunfo presidencial tras la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, ahora, por la imputación anunciada por la Fiscalía contra Roa: que ha dejado en claro que seguirá como presidente de Ecopetrol hasta cuando pueda ejercer el cargo, pues confía en su inocencia.

Según se ha conocido, la campaña de Petro habría omitido reportar gastos reales y recibido aportes no registrados provenientes de sindicatos como Fecode (500 millones de pesos) y la Unión Sindical Obrera (USO). El ente acusador sostuvo que Roa, en calidad de gerente, firmó informes contables ante el CNE que no reflejaban la realidad financiera de la campaña; por lo que, a raíz de estos hechos, la Fiscalía le imputó a Roa el delito de violación de topes en campaña.

A este proceso se suma otro: la compra de un apartamento de lujo en Bogotá por parte de Roa, valuado en cerca de 1.800 millones de pesos, a una sociedad relacionada con Serafino Iacono: empresario relevante del sector petrolero. La tesis de los fiscales apunta a que la transacción pudo haberse hecho a un precio preferencial y que, tras asumir la presidencia de Ecopetrol, Roa habría favorecido a allegados al vendedor con contratos y nombramientos estratégicos.

En noviembre de 2025, el CNE había determinado que la campaña Petro Presidente 2022 superó los topes legales y recibió aportes prohibidos, por lo que los miembros de la Sala Plena del organismo remitieron el caso a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, único órgano habilitado para investigar penalmente al presidente; aunque hasta el momento no se conoce decisión alguna en contra de Petro; lo que habría molestado a Andrés Pastrana.