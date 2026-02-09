Colombia

Gustavo Bolívar aseguró que Roy Barreras se reunió con Daniel Quintero y una senadora del Pacto Histórico para ‘sacar’ a Iván Cepeda de la consulta de izquierda: el candidato negó la denuncia

Mientras que el aspirante de centroizquierda manifestó que no hubo una reunión privada antes de la decisión del CNE, el exdirector de Prosperidad Social aseguró que cuenta con la prueba reina que confirmaría dicho encuentro

Roy Barreras, expresidente del Senado
Roy Barreras, expresidente del Senado y hoy candidato presidencial, y Gustavo Bolívar, exsenador y director de Prosperidad Social - crédito Colprensa

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolviera que Iván Cepeda no participara en la consulta interpartidista Frente por la Vida, al interior del progresismo se han generado varias disputas entre varios representantes políticos.

Uno de ellos fue el exsenador y exdirector de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar, que expresó su inconformidad frente a la inscripción de la consulta de centroizquierda, la cual quedó conformada por cinco aspirantes, entre ellos, el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Incluso, en una entrevista concedida al medio digital Palabras Mayores Colombia, el excongresista reveló que tiene la prueba reina en la que, según él, hubo una reunión donde aparentemente participó Barreras, junto con una senadora del Pacto Histórico, en la que se habría coordinado la exclusión de Cepeda en la contienda electoral.

“Voy a hacer una incidencia porque es que este no es el momento de guardar secretos. Dos o tres días antes de que el Consejo Nacional Electoral sacara a Cepeda y metiera a Quintero, hubo una reunión (Le quedo debiendo el apartamento pero tengo el dato, me lo mandaron), en la que estuvo (Daniel) Quintero, Roy (Barreras), Gloria Florez y otra persona”, denunció Bolívar en el citado portal.

Además, instó a los candidatos y a su excompañera de bancada para que expliquen al país sobre el motivo de dicho encuentro privado.

“Yo tengo la prueba, a ver si son capaces de desmentir que hubo esa reunión tres días antes, porque no era solamente sacar a Iván Cepeda, sino que, como con la salida de Iván Cepeda se acababa la consulta, era meter a Quintero, revivirlo para que Roy no estuviera solo y darle más legitimidad a la consulta”, indicó.

Respuesta de Roy Barreras

La denuncia hecha por Gustavo Bolívar generó la respuesta inmediata del exembajador en Reino Unido y actual candidato presidencial.

En su cuenta de X, Roy Barreras calificó las declaraciones del exsenador del Pacto Histórico como “chismes y rumores” y retó a su excompañero del Senado para que se rectifique de la información mencionada, asegurando la inexistencia de dicho encuentro.

“Aunque los chismes, rumores , inventos y falsedades son el alimento de las bodegas y sus propietarios desmiento con absoluta firmeza a Gustavo Bolivar. Tal reunión NO existió. Pregunten también a Iván (Cepeda), a Gloria (Florez) y a (Daniel) Quintero. Lo reto a rectificar”, escribió el candidato presidencial en las redes sociales.

Incluso, reiteró que la decisión emitida por el CNE en contra de Iván Cepeda se produjo a raíz de un conjuez que presuntamente estaría vinculado a la firma del abogado Abelardo de la Espriella, principal rival del candidato progresista en la contienda electoral.

Que pretende Bolívar ? Culpar al propio Iván Cepeda de una especie de “autogolpe”? Hay dos cosas absolutamente claras: A Iván lo sacó de la consulta que habíamos planeado un socio tramposo de Delaspriella que hizo de “conjuez” estando impedido e inhabilitado ! Fue un atropello contra nuestra consulta y contra la Democracia”, comentó.

No obstante, aprovechó para cuestionar la decisión de Cepeda de ir directo a la primera vuelta presidencial, argumentando que “lo que pretendían es que no hubiera consulta progresista para quedarse con la cancha libre para la consulta uribista y ganarnos por W. No lo permitiré”.

