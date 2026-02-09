Colombia

Fiesta en medio del agua: jóvenes celebraron un cumpleaños durante las inundaciones en Montería

Mientras el departamento de Córdoba enfrenta una de sus peores inundaciones, la celebración improvisada de un cumpleaños sobre las aguas en Montería se volvió viral

A pesar de las inundaciones en Córdoba, un grupo de amigos no dejó que nada arruinara su celebración. Con pasteles y buen humor, cantaron el 'Feliz Cumpleaños' en medio de las aguas - crédito @_jhey.v / TikTok

La imagen de ocho jóvenes celebrando un cumpleaños en plena emergencia se volvió símbolo de resistencia en Montería.

Incluso cuando el agua les llegaba hasta el pecho, ellos improvisaron una fiesta: acomodaron varios pasteles sobre un colchón inflable y, entre risas, entonaron el tradicional “feliz cumpleaños”.

Esta escena, ocurrida en una de las calles inundadas, mostró cómo el deseo de mantener la unión familiar se sobrepone a la adversidad.

Mientras tanto, el resto del departamento de Córdoba enfrenta una de las inundaciones más graves de su historia reciente. Según el gobernador Erasmo Zuleta, las lluvias torrenciales han dejado más de 120.000 personas damnificadas y afectaron a 45.000 familias en 24 de los 30 municipios. El reporte oficial señala que más de 200 barrios, 300 veredas y 100 corregimientos sufrieron daños directos.

Familia celebró un cumpleaños en
Familia celebró un cumpleaños en medio de las inundaciones de Córdoba - crédito composición fotográfica

La situación es especialmente crítica en Montería, donde al menos 13 barrios quedaron totalmente bajo el agua. El balance de pérdidas resulta preocupante: “Se reportan aproximadamente 4 o 5 fallecidos, una cantidad incalculable de animales muertos y la pérdida de más de 40.000 hectáreas de cultivos”, indicó el gobernador a Blu Radio.

La emergencia es consecuencia de la convergencia de dos fenómenos climáticos que provocaron más de 250 mm de lluvia en solo tres días.

En los comentarios de quienes presenciaron la celebración, varios usuarios resaltaron la capacidad de los locales para sobreponerse a la adversidad. Uno de ellos escribió: “Colombiano que se respete… no se deja de las malas circunstancias … feliz cumpleaños y no te conozco”.

Otros se asombraron de la generosidad y la abundancia que logró la comunidad: “Hubo abundancia de pudin en medio de la tormenta Dios nunca abandona”. La curiosidad también se hizo presente cuando alguien preguntó: “¿Y dónde compraron la torta?” haciendo énfasis a las afectaciones sufridas en el comercio.

Aún se siguen evacuando varios
Aún se siguen evacuando varios barrios de Córdoba por la creciente del río - crédito Gobernación de Córdoba

La celebración, marcada por el agua alrededor, fue percibida como un símbolo de gratitud y resistencia. Así lo expresó otro comentario: “Un cumpleaños inolvidable donde lo más importante es la vida”. La identidad costeña se hizo notar en frases como: “Con el agua hasta el cuello pero alegres, así somos los costeños”.

Incluso hubo espacio para la reflexión social y el humor: “Que tal la gente dolida por lo que les pasa y llevando ayuda para ellos y miren ellos felices entonces, de qué empatía hablan cuando dicen que Barranquilla en carnavales” haciendo mención a la críticas que han surgido en redes sociales hacia el Carnaval que se desarrolla pese a la emergencia que vive la costa.

Finalmente, una frase resumió el sentir colectivo ante la capacidad de adaptación: “Colombia es un sueño con fiebre. Definitivamente sí”.

En contraste con el espíritu festivo, la preocupación oficial creció ante el aumento sostenido del nivel del río Sinú. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen García, ordenó la evacuación inmediata de las viviendas ubicadas entre las carreras 7W y 9W, en la margen izquierda del río, ante el riesgo de desbordamiento en la zona que conecta Pitolandia y El Dorado. La medida preventiva busca proteger la vida de quienes residen en áreas propensas a inundaciones.

Aunque las lluvias han disminuido,
Aunque las lluvias han disminuido, aún se esperan afectaciones por el segundo frente frío - crédito Gobernación de Córdoba

Además la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, explicó que el comportamiento del clima en Colombia responde al paso de dos frentes fríos del hemisferio norte, lo que ha provocado alteración de vientos y oleaje, principalmente en el archipiélago de San Andrés y la costa Caribe. Aunque se emitieron alertas por el aumento del caudal del río Sinú, Echeverry aseguró que el nivel ya se ha estabilizado.

La combinación de fiesta y emergencia revela la capacidad de las comunidades para encontrar motivos de alegría incluso en los momentos más complejos, mientras las autoridades continúan en alerta para proteger a la población.

