En plena guacherna del Carnaval de Barranquilla, un pagadiario llegó a cobrarle a un asistente del público: todo quedó en video

El hecho se registró en la noche del 6 de febrero durante la guacherna, considerado como la previa del Carnaval de Barranquilla - crédito Captura de Video Instagram

La Guacherna es el acto cultural que da preambulo al Carnaval de Barranquilla, que irá desde el 12 hasta el 17 de febrero de 2026.

Miles de ciudadanos locales y turistas arribaron a la capital del departamento de Atlántico para disfrutar de una de las festividades más importantes en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio del acto cultural, celebrado en la noche del viernes 6 de febrero, mientras varios asistentes salían a las calles barranquilleras para celebrar el inicio del precarnaval, una escena llamó la atención de los asistentes.

Un hombre que fue identificado como un pagadiario llegó hasta uno de los palcos donde se encontraba el público y comenzó a señalar a una persona para que efectué el pago de un supuesto prestamo realizado.

Pagadiario en plena guacherna del Carnaval de Barranquilla - crédito Captura de Pantalla Instagram

El momento fue grabado y publicado en las redes sociales, donde se observa al sujeto vestido con prendas de color negro y un casco de motociclista, en la que apunta contra el asistente para ejercer el cobro.

Sin embargo, lo que parecía una de las escenas que se frecuentan en la ciudad colombiana, terminó siendo motivo de burla, luego de que un sujeto disfrazado de patrullero de la Policía, llegó hasta donde el presunto pagadiario para intentar calmar la situación, objetivo que fue cumplido por el supuesto policía, ya que después de ello, continuó la guacherna con total normalidad.

La difusión del material audiovisual generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos internautas tomaron el acto como un programa de humor y exaltaron a los dos personajes.

“Uy nooo que canson”; “Yo pensé que era una jodedera de carnaval”; “Jajajajja veeeee esos pago diarios están buenos es pa ajuntes de tránsito”; “Es un disfraz? O es de verdad la vaina?”; “Ya no dejan gozar oye jajaja”; “Si era jodedera de carnaval jajaja ese policía está como raro jajaja”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en redes sociales.

- crédito Captura de Video Facebook

Pelea previo a la Guacherna en Barranquilla

Sin embargo, no todo fue algarabía en la capital atlanticense. Horas antes de la noche de guacherna, se había registrado una riña entre varias personas, aparentemente por la venta de sillas en uno de los palcos establecidos para ese evento.

En el video difundido en las plataformas digitales, se menciona que los hechos ocurrieron en la calle 61 con carrera 44, en el barrio Boston del centro histórico de Barranquilla, en la que varios sujetos forcejean entre sí por la adquisición de estos elementos que fueron utilizados para observar el cruce de las comparsas.

La difusión del material audiovisual generó rechazo entre los internautas, no solo por el hecho de que la violencia haya sido escogido por estas personas como forma de solucionar sus conflictos, sino por los aparentes cobros excesivos que, según usuarios, estarían ofreciendo los vendedores de las sillas.

Hubo pelea horas antes de la Guacherna en Barranquilla - crédito Captura de Video Facebook

“Excelente clima laboral, estamos progresando por hacer un mejor servicio”; “Los cosquilleros peleando sus lugares jajajaja”; “Deberían privatizar las sillas y que lo administre carnaval s.a., la gente no sirve para esto”; “Ya no es carnaval es solo negocio de los mismos de siempre”, expresaron los internautas en el video publicado en redes.

Pronóstico de viajeros para el Carnaval de Barranquilla

La proyección para el Carnaval de Barranquilla 2026 anticipa la llegada de más de 107.000 viajeros por vía aérea entre el 6 y el 18 de febrero, una cifra que confirma el auge turístico y el peso de la fiesta más emblemática del Caribe colombiano.

Según lo indicado por las autoridades locales, este volumen representa no solo un reto logístico para aerolíneas y autoridades aeroportuarias, sino que sostiene durante casi dos semanas la actividad económica en sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio local. El flujo de pasajeros mantiene a Barranquilla como uno de los puntos neurálgicos de conectividad aérea del país durante la temporada.

Los turistas modifican sus rutinas y llegan con anticipación a Barranquilla para participar en la Guacherna, las coronaciones y conciertos del Carnaval 2026 - crédito redes sociales/X

La jornada con mayor movimiento esperado serán la coronación de los Reyes del Carnaval, el viernes 13 de febrero, cuando se prevé la llegada de más de 12.000 viajeros.

El calendario muestra, además, que la movilización no se concentra exclusivamente en unos días. Las Batallas de Flores, la Gran Parada de Tradición y la Gran Parada de Comparsas mantienen el flujo de visitantes a niveles altos y estables, lo que denota una tendencia de estancias más prolongadas y una distribución de la experiencia carnestoléndica en distintos momentos.

Eventos tradicionales como La Guacherna y la Gran Parada mantienen un alto flujo de viajeros, distribuyendo la asistencia turística a lo largo de varias fechas - crédito AP

El Entierro de Joselito y el día sucesivo también suman volúmenes importantes de salidas, evidencia de una partida escalonada y un aprovechamiento extendido de la ciudad y sus alrededores.

Este contexto convierte al Carnaval de Barranquilla en un impulsor económico sostenido, consolidando su posición como un acontecimiento de alcance nacional y proyección internacional.