Colombia

Goldman Sachs prende alarmas en Colombia y advirtió que la tasa del Banco de la República no es suficiente

La firma ve riesgos persistentes de inflación y no descarta nuevas alzas de tasas para anclar las expectativas de precios

Guardar
El reciente aumento de 50
El reciente aumento de 50 puntos básicos en la tasa de interés fue más agresivo de lo esperado pero aún no logra frenar el deterioro de las expectativas de inflación en Colombia - crédito Europa Press

El debate sobre si la política monetaria está siendo lo suficientemente dura volvió a instalarse en el centro de la discusión económica en Colombia. Goldman Sachs puso sobre la mesa una advertencia clara, la tasa de interés del 10,25% fijada por el Banco de la República no alcanzaría para frenar las presiones inflacionarias que hoy enfrenta el país.

En un reporte citado por Bloomberg Línea, la firma financiera sostuvo que, aunque el reciente aumento fue más agresivo de lo que el mercado anticipaba, con un alza de 50 puntos básicos, el nivel actual de la tasa seguiría siendo insuficiente frente al deterioro de las expectativas de inflación. El análisis apunta especialmente al impacto que tuvo el incremento del salario mínimo sobre la dinámica de precios.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El incremento del salario mínimo
El incremento del salario mínimo ha tenido un impacto significativo en la dinámica de precios y las presiones inflacionarias, según el análisis de Goldman Sachs - crédito Colprensa

Según Goldman Sachs, el movimiento del Emisor respondió más a una necesidad de enviar una señal contundente que a un ajuste definitivo del ciclo monetario. En palabras de Santiago Téllez, economista de la firma, “la fuerte subida de tasas buscaba principalmente anclar las expectativas de inflación en un horizonte coherente con el retorno de la inflación al rango meta de 3 ± 1% para finales de 2027”.

El propio Banco de la República reconoció que el panorama se volvió más complejo. Durante la rueda de prensa posterior a la última decisión de la Junta Directiva, el gerente Leonardo Villar confirmó que las proyecciones de inflación para el cierre de 2026 se ajustaron al alza, pasando de 4,1% a 6,3% en los escenarios más recientes.

Este cambio no es menor. Refleja que los choques inflacionarios no se están disipando con la velocidad esperada y refuerza la idea de que el control de precios podría tomar más tiempo. Para los analistas de Goldman Sachs, este contexto justifica que la política monetaria se mantenga restrictiva por un periodo más prolongado.

Goldman Sachs advierte que la
Goldman Sachs advierte que la tasa de interés del 10,25% del Banco de la República de Colombia resulta insuficiente para contener las presiones inflacionarias - crédito Europa Press

El informe también señaló que, por ahora, el Banco de la República opto por mantener un discurso prudente sobre los siguientes pasos. “La orientación futura fue abierta, sin ninguna indicación explícita sobre la magnitud del próximo movimiento”, señaló la entidad, dejando claro que las decisiones dependerán de cómo evolucionen los datos de inflación y actividad económica en los próximos meses.

En su escenario base, Goldman Sachs plantea que, si la inflación no converge de acuerdo con las nuevas proyecciones oficiales, la autoridad monetaria podría verse obligada a seguir subiendo la tasa de interés. El banco de inversión no descarta incrementos adicionales de 50 puntos básicos en marzo y otro ajuste similar más adelante, lo que llevaría la tasa de referencia hasta 11,25% hacia finales de 2026.

Este escenario estaría ligado, principalmente, a la persistencia de riesgos inflacionarios y a la necesidad de evitar que las expectativas se desanclen. De acuerdo con el reporte, la decisión reciente refleja “una sensación de urgencia para abordar el repunte de las expectativas de inflación tras el anuncio del salario mínimo”, aunque esa urgencia podría moderarse si las señales comienzan a mejorar.

La incertidumbre sobre futuros incrementos
La incertidumbre sobre futuros incrementos en la tasa de interés persiste, ya que el Banco de la República mantiene un discurso prudente sobre próximos movimientos - crédito iStock

Un entorno de tasas altas por más tiempo tiene implicaciones directas sobre el crédito, el consumo y la inversión. Para hogares y empresas, el costo de endeudarse seguiría elevado, lo que podría enfriar la demanda interna en un momento en el que la economía ya muestra señales de desaceleración.

Sin embargo, desde la óptica de la política monetaria, ese enfriamiento es parte del ajuste necesario para contener los precios. La discusión, entonces, gira en torno al equilibrio entre controlar la inflación y evitar un freno excesivo de la actividad económica.

En el mercado financiero, el mensaje de Goldman Sachs refuerza la percepción de que el ciclo de tasas altas aún no ha terminado. Los inversionistas siguen atentos tanto a los datos de inflación como a las señales que envíe la Junta Directiva del Banco de la República en sus próximas reuniones.

Temas Relacionados

Banco de la RepúblicaTasas de interésGoldman SachsInflación en ColombiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobernación del Caquetá en la mira de la Procuraduría por serias irregularidades en millonaria obra vial

El Ministerio Público solicitó información a la Gobernación y a Gesprode sobre la administración y ejecución de los millonarios recursos asignados al proyecto

Gobernación del Caquetá en la

Dos mujeres protagonizaron violenta pelea en vía pública por presunta infidelidad: la ciudadanía intentó separarlas

Al parecer, una mujer descubrió a su pareja con quien sería su amante, mientras hacían un recorrido en bicicleta

Dos mujeres protagonizaron violenta pelea

Identifican a los siete integrantes de una misma familia que murieron sepultados tras deslizamiento en Mallama, Nariño

Un alud de tierra provocado por lluvias intensas en la vereda La Oscurana ocasionó la muerte de siete miembros de un mismo núcleo familiar, cuyos cuerpos fueron recuperados tras un operativo de varias horas de búsqueda

Identifican a los siete integrantes

Esta es la razón por la que La Liendra no donará sus $100 millones a la tragedia de Urabá y Córdoba: “No vibré mucho”

La decisión tomada por el creador de contenido se produce tras solicitudes de miles de seguidores y autoridades para orientar la ayuda a afectados de desastres producidos por intensas lluvias

Esta es la razón por

Adriana Lucía y Martina La Peligrosa se pronunciaron tras inundaciones en Córdoba: “Hoy los necesitamos más que nunca”

Las precipitaciones provocadas por frentes fríos provenientes del hemisferio norte desataron una grave emergencia humanitaria en el Caribe colombiano, con cerca de 50.000 familias afectadas

Adriana Lucía y Martina La
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Adriana Lucía y Martina La

Adriana Lucía y Martina La Peligrosa se pronunciaron tras inundaciones en Córdoba: “Hoy los necesitamos más que nunca”

Sofía Vergara negó noviazgo con Douglas Chabott y anunció que está soltera: “Estoy conociendo muchísima gente”

Experta en comunicación explicó cómo debió disculparse Johanna Fadul por comentario contra Campanita: “Racista de mier…”

Familia de Omar Geles hizo grave denuncia: utilizan la imagen del fallecido artista para cometer estafas en línea

Sofía Vergara estará en el Super Bowl LX: la ‘Toti’ aparecerá en dos publicidades, y se especula con una tercera

Deportes

Jhon Arias recibe emotiva bienvenida

Jhon Arias recibe emotiva bienvenida de Richard Ríos en Palmeiras: “¡Estamos juntos en esto!“

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 21 de la Bundesliga

Dimayor definió los horarios y fechas de la primera jornada de la Liga Femenina BetPlay: hay tres duelos destacados

Así fue el insólito penalti que cometió Yerson Mosquera con el Wolverhampton en la Premier League

Técnico del Deportivo Pasto exigió la salida de periodista en rueda de prensa tras empate ante Bucaramanga: “No podemos trabajar”