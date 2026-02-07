Colombia

“Populismo y cifras incompletas”: expertos desmienten al Ministerio de Hacienda por efecto del salario mínimo en la inflación

Aunque el Ministerio de Hacienda aseguró que el aumento del salario mínimo no presionó los precios en enero, economistas y académicos cuestionaron el mensaje

José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, cuestionó que el Ministerio de Hacienda minimice el impacto del aumento del salario mínimo sobre la inflación

El anuncio del Ministerio de Hacienda, según el cual el incremento del salario mínimo no se tradujo en un aumento de precios durante enero, desató una fuerte controversia en X.

Dos voces con peso técnico en el debate económico reaccionaron con dureza. José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, y José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). Ambos coincidieron en que la lectura oficial es, como mínimo, apresurada y, en el peor de los casos, engañosa.

“Una cartera técnica cayendo en populismo”

Restrepo fue el más vehemente en su respuesta. En un extenso mensaje publicado en X, calificó de “increíble” que una entidad como el Ministerio de Hacienda, a la que describió como “tan técnica”, recurra a lo que llamó “dosis de populismo”. Para el rector de la Universidad EIA, la afirmación del Gobierno no refleja la realidad económica del país y desconoce advertencias previas hechas por analistas y centros de investigación.

El debate por el salario mínimo se trasladó a X, donde académicos y centros de estudio contradijeron el mensaje del Gobierno sobre los precios

“Inflación al alza. Mala noticia”, escribió Restrepo, enfatizando que el comportamiento de los precios en Colombia contrasta con el de otros países de América Latina, donde —según él— la inflación sigue descendiendo. En su opinión, el mensaje de Hacienda omite un contexto más amplio y complejo que sí está contenido en el más reciente informe monetario del Banco de la República.

Inflación, crecimiento y empleo: el llamado de alerta

El exministro enumeró varios puntos que, a su juicio, contradicen el optimismo del Gobierno. El primero es la trayectoria esperada de la inflación. Según Restrepo, el Banco de la República habría elevado de manera significativa su proyección de inflación de cierre para 2026: de una meta inicial cercana al 3,6% a un estimado de 6,3%. “Más inflación es causa de más pobreza y afectación a los más vulnerables”, advirtió, vinculando directamente el fenómeno inflacionario con el deterioro del bienestar social.

Expertos advierten que el efecto del salario mínimo en la inflación y el empleo se reflejaría con mayor claridad en los próximos meses

En segundo lugar, mencionó el crecimiento económico. De acuerdo con su lectura del informe monetario, las proyecciones para los próximos años son cada vez más débiles: un crecimiento de 2,6% en 2026 y de apenas 1,7% en 2027. Para Restrepo, este escenario es consecuencia de lo que calificó como “mal manejo de la economía” durante los últimos tres años y representa una “pésima herencia económica” para el país.

El mercado laboral tampoco quedó por fuera de sus críticas. Restrepo alertó sobre un posible aumento del desempleo urbano, que podría pasar del 8,2% al 9%, como resultado, entre otros factores, de las decisiones adoptadas en materia salarial a finales del año pasado. “Las decisiones equivocadas cuestan en inflación, informalidad y desempleo”, señaló, al tiempo que habló de una “triste precarización de la economía”.

El matiz de Anif: los precios se sienten después

Las cifras del Banco de la República fueron citadas por analistas para poner en duda el optimismo del Gobierno frente al comportamiento de la inflación

Aunque con un tono menos confrontacional, José Ignacio López, presidente de Anif, también cuestionó la conclusión difundida por el Ministerio de Hacienda. En un mensaje más breve, recordó que el impacto del salario mínimo sobre los precios no suele observarse de inmediato.

“El efecto del salario mínimo en los precios usualmente se refleja de manera más clara en las cifras de febrero que en las de enero”, afirmó López. Su comentario introduce la posibilidad de que enero no es el mejor mes para evaluar las consecuencias inflacionarias de un ajuste salarial, dado que muchos contratos, tarifas y estructuras de costos se ajustan gradualmente.

La observación de Anif sugiere que sacar conclusiones definitivas con base en un solo dato mensual puede conducir a interpretaciones erróneas. En ese sentido, coincide parcialmente con Restrepo en que el análisis del Gobierno podría ser prematuro, aunque sin recurrir a calificativos políticos.

Para estos expertos, minimizar esas señales no solo distorsiona el diagnóstico, sino que puede retrasar decisiones necesarias frente a inflación, empleo y deterioro fiscal.

