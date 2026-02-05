Colombia

La Registraduría Nacional pagará un millón por trabajar como supernumerario en las elecciones 2026, así puede aplicar

La función principal de las personas seleccionadas consiste en fortalecer la gestión administrativa en diversas áreas de la Registraduría durante el proceso electoral

Las inscripciones se están haciendo
Las inscripciones se están haciendo por grupos regionales - crédito Registraduría Nacional

La convocatoria de supernumerarios para las elecciones legislativas de Colombia en 2026 marca un movimiento clave tanto en el engranaje democrático como en el panorama laboral del país.

El proceso, impulsado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, busca seleccionar a miles de colombianos para brindar apoyo administrativo en una de las jornadas electorales más relevantes del año.

Durante los días 4, 5 y 6 de febrero, la entidad habilita la inscripción para quienes deseen integrarse como auxiliares administrativos de manera temporal. Este proceso se realiza enteramente en línea, a través del sitio web oficial de la Registraduría, y no requiere intermediarios ni genera costos para los interesados.

La selección se organiza en tres grupos, distribuidos según el departamento de residencia de los aspirantes. El primer grupo, correspondiente al 4 de febrero, incluye regiones como Atlántico, Boyacá, Cesar y otros ocho departamentos.

El segundo grupo, convocado el 5 de febrero, abarca Bogotá D.C., Antioquia, Caldas y otras seis zonas. El tercer grupo, el 6 de febrero, involucra Amazonas, Bolívar, Córdoba y nueve departamentos más. Esta sectorización facilita la gestión de un volumen alto de postulaciones.

