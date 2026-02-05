Jefe negociador del Gobierno Petro negó que el Clan del Golfo haya suspendido los diálogos: “No nos han notificado”

El jefe negociador de Colombia con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), Álvaro Jiménez, habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 12 de diciembre, 2025. REUTERS/Luisa González

Las conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo han quedado en suspenso de manera provisional, luego de que ese grupo armado anunciara, a través de su cuenta de X, la interrupción temporal de los diálogos a raíz de recientes compromisos asumidos por el presidente Gustavo Petro, tras su encuentro con su par estadounidense, Donald Trump.

En su comunicado, el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— justificó la suspensión al señalar que necesita tiempo para consultas internas y aclaraciones sobre la veracidad de la información circulante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según destacaron en la citada red social, la orden provino del Estado Mayor Conjunto del grupo y responde a la necesidad de esclarecer si, en efecto, el mandatario colombiano acordó neutralizar a tres importantes capos del narcotráfico, incluido Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.

“Por orden del Estado Mayor Conjunto, la delegación de EGC en la mesa de negociación suspenderá provisionalmente las conversaciones con el gobierno para realizar consultas y aclarar la veracidad de la información”, indicó el grupo ilegal en las plataformas digitales.

Sin embargo, la decisión del Clan del Golfo aun no ha sido notificada oficialmente a la delegación gubernamental encargada de los diálogos.

Álvaro Jiménez, jefe negociador designado por el Gobierno de Gustavo Petro, precisó que la información proviene únicamente de publicaciones en la cuenta de X utilizada por el grupo para fijar posición, pero que no ha sido mencionado oficialmente por la delegación del grupo armado.

“No hemos recibido aún ninguna notificaciónde manera formal al respecto (...) nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, explicó el funcionario en declaraciones a Blu Radio.

Jiménez agregó que la delegación del Gobierno interpreta como provisional la suspensión, basada en lo expuesto por el grupo ilegal. “En todo caso, se trataría de una suspensión de tipo provisional; estamos a la espera de tener una conversación más formal para poder determinar los pasos subsiguientes”, afirmó.

Así mismo, el funcionario remarcó que las determinaciones del Ministerio de Defensa corresponden exclusivamente a esa cartera, por lo que la mesa de negociación no intervendrá en dichas competencias.

“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”, precisó.

A pesar de la incertidumbre, la delegación del Gobierno mantiene su compromiso con los acuerdos alcanzados y permanece a la espera de que el Clan del Golfo oficialice su posición y precise el alcance, temporalidad y posibles implicaciones de la suspensión.