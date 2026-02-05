Icfes amplió el plazo de inscripción para las pruebas Saber Pro y TyT 2026-I: fechas y requisitos del nuevo calendario

Las pruebas Saber Pro y Saber TyT son requisito obligatorio para estudiantes universitarios y técnicos que hayan cursado al menos el 75% de su programa - crédito Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció la ampliación del plazo de preregistro e inscripción para las pruebas Saber Pro y Saber TyT 2026-I, dirigidas a estudiantes próximos a culminar su formación profesional, técnica o tecnológica.

Dicha extensión, que se mantendrá hasta el viernes 13 de febrero, tiene como objetivo facilitar el proceso a las instituciones de educación superior (IES) y a los estudiantes, garantizando que ningún aspirante quede por fuera de este requisito fundamental para obtener el título.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión del Icfes responde a la necesidad de evitar contratiempos en el procedimiento de preregistro y registro, permitiendo a las IES avanzar conforme al calendario educativo y a los estudiantes cumplir oportunamente con la etapa previa a la presentación de los exámenes. Las pruebas se realizarán el domingo 26 de abril, en la modalidad de lápiz y papel, en los sitios asignados para cada persona.

El Icfes amplió hasta el viernes 13 de febrero de 2026 el plazo de preregistro e inscripción para las pruebas Saber Pro y Saber TyT - crédito Icfes

¿Quiénes deben presentar las pruebas Saber Pro y Saber TyT?

Las pruebas Saber Pro están dirigidas a estudiantes que hayan cursado al menos el 75% de los créditos de su programa universitario y sean candidatos a obtener su título profesional. Por su parte, la prueba Saber TyT está orientada a quienes adelantan carreras técnicas y tecnológicas, y también hayan superado el 75% de su plan de estudios. Ambos exámenes son requisito de grado, por lo que su presentación es obligatoria para la obtención del diploma.

El proceso debe ser gestionado inicialmente por las Instituciones de Educación Superior, que inscriben y preregistran a sus estudiantes en el sistema dispuesto por el Icfes, habilitando así la posibilidad de que los futuros graduandos presenten la prueba.

La aplicación de las pruebas Saber Pro y TyT está programada para el domingo 26 de abril de 2026, bajo la modalidad de lápiz y papel - crédito Colprensa

Fechas clave del calendario Saber Pro y TyT 2026-I

Ampliación de plazo de preregistro e inscripción: hasta el viernes 13 de febrero de 2026.

Publicación de citaciones: viernes 10 de abril de 2026.

Aplicación de las pruebas: domingo 26 de abril de 2026.

Descarga de certificados de asistencia y resultados individuales: desde el lunes 18 de mayo de 2026.

Publicación de resultados: a partir del viernes 14 de agosto de 2026, a través de la página oficial www.icfes.gov.co.

Competencias evaluadas y sesiones específicas

Las pruebas Saber Pro y Saber TyT buscan medir competencias genéricas como razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Además, según la carrera, algunos estudiantes deberán presentar una sesión de prueba específica, obligatoria y adaptada al área de formación.

Más allá del requisito de grado, estos exámenes son instrumentos estandarizados que permiten a las IES evaluar la calidad de sus programas y ofrecen información relevante para los estudiantes sobre sus competencias y preparación para el mundo laboral. Los resultados contribuyen a la toma de decisiones de política pública en el ámbito educativo.

Saber Pro y Saber TyT evalúan competencias como razonamiento cuantitativo, lectura crítica, inglés y áreas específicas según cada carrera - crédito Icfes

Tarifas para la presentación de las pruebas en 2026

El Icfes también dio a conocer los valores actualizados de las tarifas ordinarias y extraordinarias para el proceso de inscripción, que varían según el tipo de institución y el rango de matrícula:

IES Públicas y Privadas Rango I (matrícula hasta $2.730.000): $126.000 ordinario, $189.000 extraordinario.

Privadas Rango II (matrícula entre $2.730.001 y $3.610.000): $163.000 ordinario, $246.000 extraordinario.

Privadas Rango III (matrícula entre $3.610.001 y $4.824.000): $167.000 ordinario, $250.000 extraordinario.

Privadas Rango IV (matrícula entre $4.824.001 y $7.342.000): $170.000 ordinario, $255.000 extraordinario.

Privadas Rango V (matrícula entre $7.342.001 y $15.000.000): $212.000 ordinario, $319.000 extraordinario.

Privadas Rango VI (matrícula mayor a $15.000.000): $224.000 ordinario, $335.000 extraordinario.

Graduados de pregrado y presentación exterior: $224.000 y $628.000 ordinario, $335.000 y $942.000 extraordinario.

Finalmente, para quienes realicen el proceso de inscripción fuera de plazo, la tarifa extemporánea para Saber Pro y TyT será de $564.000, y para la presentación en el exterior, también $564.000.